Горный массив Аль-Хаджар проходит между ОАЭ и Оманом. Мы отправимся на его вершину, а по дороге будем останавливаться на смотровых площадках.
Вы познакомитесь с тремя рекордсменами из книги Гиннесса — ресторан на возвышенности, самый высокий аттракцион и самый длинный зиплайн. И оцените вид с самого высокого пика страны.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы поднимемся к горному парку на высоте 1250 м. над уровнем моря. Отсюда вы увидите панорамы залива и горных вершин, пересохшие русла рек и долины. Сделаем остановки на смотровых на высоте 1350 метров и 1484 метра.
Вы узнаете о пике Джебель Джейс и появлении этих гор, освещении местного парка и городе Рас-эль-Хайма.
У вас будет время для развлечений на свой вкус:
- Зиплайн Jais Flight со скоростью 150 км/ч.
- Аттракцион Jais Sledder со скоростью 40 км/ч.
- Семь смотровых площадок с 12 биноклями.
- Закат над Арабским заливом. На протяжении всего года солнце здесь садится рано, по желанию вы проводите его с площадки ресторана «1484 by Puro» (самый высокий в мире из расположенных на уровне земли).
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном джипе KIA, Hyundai или Nissan. Есть детские кресла.
- Дополнительные расходы (по желанию, бронируйте при заказе экскурсии): зиплайн — $120 за чел., ужин — около $30–40 за чел.
- Дорога в одну сторону занимает около 1 часа.
- По желанию можем заехать в Национальный музей Рас-эль-Хаймы. Подробности уточняйте в переписке.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммад — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1193 туристов
С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!
