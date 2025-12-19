Мои заказы

Сердце Абу-Даби: поездка из Рас-эль-Хаймы

Прочувствовать характер столицы ОАЭ через роскошь, культуру и современные символы
Вы увидите Абу-Даби с разных сторон и изучите все грани города — от дворцов до небоскрёбов, от мечети до президентской резиденции, от прошлого к будущему.

Сделаете яркие фото на смотровой площадке башни Этихад, побродите по этнической деревне, заглянете в роскошный президентский дворец и мечеть Шейха Зайда и не только. И конечно, узнаете о том, чем жила и живёт столица.
Сердце Абу-Даби: поездка из Рас-эль-Хаймы
Сердце Абу-Даби: поездка из Рас-эль-Хаймы
Сердце Абу-Даби: поездка из Рас-эль-Хаймы

Описание экскурсии

Мечеть Шейха Зайда — здесь вы прочувствуете тишину и величие исламской архитектуры. И полюбуетесь роскошными интерьерами.

Президентский дворец Каср аль Ватан с изысканными залами, старинными манускриптами и произведениями искусства.

Emirates Palace — один из самых дорогих отелей мира, символ роскоши и восточной сказки.

Набережная Корниш с панорамным видом на небоскрёбы, море и пляжи. Здесь можно подышать свежим морским воздухом.

Смотровая площадка в башне Этихад — отсюда Абу-Даби виден как на ладони. Вы сделаете эффектные фото города, залива и островов.

Этнографическая деревня. Вас ждёт прогулка в прошлое Эмиратов: бедуинские шатры, ремёсла, старинные лодки.

Лувр Абу-Даби (по желанию) — музей, где под символическим куполом небесного дождя света соединяются культуры мира.

И конечно

  • Мы поговорим о роли жемчужного промысла в истории региона и о том, как он привёл страну к процветанию
  • Выясним, почему Абу-Даби называют столицей роскоши и как древние бедуинские традиции здесь сочетаются с футуристической архитектурой
  • Разберём, как мечеть шейха Зайда стала символом объединения эмиратов и духовного наследия страны

И не только!

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном Kia Telluride или Chevrolet Malibu. В машине Wi-Fi, кондиционер и питьевая вода
  • По желанию сделаем остановку на обед в ресторане с традиционной кухней, заказ оплачивается вами дополнительно (от $40)
  • Мы можем забрать вас из других эмиратов. Стоимость уточняйте в переписке
  • Дорога из Рас-эль-Хаймы займёт 2-2,5 часа. На каждой локации мы проводим 20–30 мин
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Лувр: взрослые — $18 дети до 18 лет — бесплатно (по понедельникам музей закрыт)
  • Каср аль Ватан: взрослые — $18 дети до 12 лет — $9

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша
Аиша — Организатор в Рас-эль-Хайме
Провёл экскурсии для 55 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!

Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы

Похожие экскурсии из Рас-эль-Хаймы

С севера на юг: из Рас-эль-Хаймы в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия
На машине
13 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Лучший выбор
С севера на юг: из Рас-эль-Хаймы в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия
За один день посетите два ярких эмирата, ощутите их атмосферу и узнайте много нового. Ваша поездка станет насыщенной и запоминающейся
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
21 дек в 09:00
$120 за человека
В Абу-Даби - из Рас-Эль-Хаймы
На машине
11 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Абу-Даби - из Рас-Эль-Хаймы
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
С севера на юг: из Рас-эль-Хаймы в Дубай и Абу-Даби
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
С севера на юг: из Рас-эль-Хаймы в Дубай и Абу-Даби
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$420 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рас-эль-Хайме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рас-эль-Хайме