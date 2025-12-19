Прочувствовать характер столицы ОАЭ через роскошь, культуру и современные символы
Вы увидите Абу-Даби с разных сторон и изучите все грани города — от дворцов до небоскрёбов, от мечети до президентской резиденции, от прошлого к будущему.
Сделаете яркие фото на смотровой площадке башни Этихад, побродите по этнической деревне, заглянете в роскошный президентский дворец и мечеть Шейха Зайда и не только. И конечно, узнаете о том, чем жила и живёт столица.
Описание экскурсии
Мечеть Шейха Зайда — здесь вы прочувствуете тишину и величие исламской архитектуры. И полюбуетесь роскошными интерьерами.
Президентский дворец Каср аль Ватан с изысканными залами, старинными манускриптами и произведениями искусства.
Emirates Palace — один из самых дорогих отелей мира, символ роскоши и восточной сказки.
Набережная Корниш с панорамным видом на небоскрёбы, море и пляжи. Здесь можно подышать свежим морским воздухом.
Смотровая площадка в башне Этихад — отсюда Абу-Даби виден как на ладони. Вы сделаете эффектные фото города, залива и островов.
Лувр Абу-Даби (по желанию) — музей, где под символическим куполом небесного дождя света соединяются культуры мира.
И конечно
Мы поговорим о роли жемчужного промысла в истории региона и о том, как он привёл страну к процветанию
Выясним, почему Абу-Даби называют столицей роскоши и как древние бедуинские традиции здесь сочетаются с футуристической архитектурой
Разберём, как мечеть шейха Зайда стала символом объединения эмиратов и духовного наследия страны
И не только!
Организационные детали
Поедем на комфортабельном Kia Telluride или Chevrolet Malibu. В машине Wi-Fi, кондиционер и питьевая вода
По желанию сделаем остановку на обед в ресторане с традиционной кухней, заказ оплачивается вами дополнительно (от $40)
Мы можем забрать вас из других эмиратов. Стоимость уточняйте в переписке
Дорога из Рас-эль-Хаймы займёт 2-2,5 часа. На каждой локации мы проводим 20–30 мин
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Лувр: взрослые — $18 дети до 18 лет — бесплатно (по понедельникам музей закрыт)
Каср аль Ватан: взрослые — $18 дети до 12 лет — $9
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша — Организатор в Рас-эль-Хайме
Провёл экскурсии для 55 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам.
В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!