Экскурсии со скидкой в Рас-эль-Хайме до 30%

Найдено 4 экскурсии в категории «Скидки» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $259, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
8 часов
33 отзыва
Лучший выбор
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
Завтра в 13:00
9 июля в 13:00
370$259 за всё до 6 чел.
Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
9 часов
3 отзыва
Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
350$280 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
9 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
Абу-Даби - волшебное место с уникальными достопримечательностями. Погрузитесь в культуру и историю ОАЭ, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
450$360 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Дубая (из Рас-эль-Хаймы)
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
10 часов
Магия вечернего Дубая: Индивидуальная экскурсия из Рас-эль-Хаймы
Ночной Дубай раскрывает свои тайны! Пальма Джумейра, Бурдж-Халифа и поющие фонтаны ждут вас. Комфортные автомобили и опытные гиды сделают поездку незабываемой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
370$259 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    2 июля 2024
    В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
    Спасибо Амиру за отличную экскурсию, удобный маршрут, откорректированый по нашим желаниям, хорошая подача информации, приятный собеседник, на все наши вопросы ответил развернуто!
  • А
    Анастасия
    1 июля 2024
    Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
    Мы ездили с гидом Санчо с Рас в Абу-Даби. Нас было 2 человека, как я не хотела брать групповую экскурсию у
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    отельного гида, и точно не прогадала, 100% попадание. Во-первых, гид не опоздал, приехал на чистой машине. Доехали быстро, пробок не было в выходной день. Поехали в Лувр, это была наша первая локация. Честно, это совсем не то, что я думала. Лувр в Париже лучше, тут интереснее сама архитектура. Соответственно, потом посетили все остальные локации. Время нам было достаточно, если нигде не задерживаться. Во -вторых, мне понравилось, что гид внимательный, везде онлайн билеты сделал, прошли быстро без очереди. Историю рассказал, все показал. В общем, советую!

  • К
    Кристина
    30 июня 2024
    Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
    Здравствуйте! Хочу поблагодарить Александру за очень интересную экскурсию в Абу-Даби! 8 часов пролетели незаметно, увлекательно и весело) Спасибо вам большое!
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    Лувр, мечеть в самое сердечко 😍 безумно понравился эмират и рассказ гида о нем и достопримечательностях! Теперь только вас буду советовать друзьям! Спасибо за ваш труд❤️

  • Н
    Наталья
    11 июня 2024
    В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
    Были на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал про страну, не сухими цифрами-датами
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    - а очень интересно, маршрут построен детально -все для удобства -поближе подъехать/удобно подойти (на улице жара). Показал все значимые места, вне программы остановились в автосалоне сыну посмотреть машины, погуляли в районе небоскрёбов. Дети и мы в восторге, полюбили страну и Азиз внес свой вклад. Рекомендуем на 100%. А еще он прекрасный фотограф

    Были на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал проБыли на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал проБыли на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал проБыли на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал проБыли на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал проБыли на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал проБыли на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал проБыли на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал про
  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
    Очень понравилось! Экскурсию проводил Азиз, большой молодец! Все было очень интересно и познавательно! Более того, узнав, что старший сын увлекается
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    автомобилями, завёз нас в автосалон с уникальным модным машинами, все были в восторге. Бугатти, ламборджини и прочее-все были в восторге! Отличная экскурсия и маршрут. Огромное спасибо!

  • Н
    Наталья
    8 апреля 2024
    Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
    Ездили на экскурсию с Александрой. Нам очень понравилось. Гид очень чутко реагирует на все пожелания гостей. Все четко по времени. Отличная организация экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Скидки»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
  2. Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
  3. Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
  4. Магия вечернего Дубая (из Рас-эль-Хаймы)
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Бурдж-Халифа
  3. Парк Феррари
  4. Аквапарк Wild Wadi
  5. Парк Warner Bros. World
  6. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июле 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Скидки" можно забронировать 4 экскурсии от 259 до 360 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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