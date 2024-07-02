1 чел.
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30%
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Лучший выбор
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
Завтра в 13:00
9 июля в 13:00
370$259 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
9 часов
Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
350$280 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
9 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
Абу-Даби - волшебное место с уникальными достопримечательностями. Погрузитесь в культуру и историю ОАЭ, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
450$360 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
10 часов
Магия вечернего Дубая: Индивидуальная экскурсия из Рас-эль-Хаймы
Ночной Дубай раскрывает свои тайны! Пальма Джумейра, Бурдж-Халифа и поющие фонтаны ждут вас. Комфортные автомобили и опытные гиды сделают поездку незабываемой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
370$259 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория2 июля 2024Спасибо Амиру за отличную экскурсию, удобный маршрут, откорректированый по нашим желаниям, хорошая подача информации, приятный собеседник, на все наши вопросы ответил развернуто!
- ААнастасия1 июля 2024Мы ездили с гидом Санчо с Рас в Абу-Даби. Нас было 2 человека, как я не хотела брать групповую экскурсию у
- ККристина30 июня 2024Здравствуйте! Хочу поблагодарить Александру за очень интересную экскурсию в Абу-Даби! 8 часов пролетели незаметно, увлекательно и весело) Спасибо вам большое!
- ННаталья11 июня 2024Были на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал про страну, не сухими цифрами-датами
- ЮЮлия7 июня 2024Очень понравилось! Экскурсию проводил Азиз, большой молодец! Все было очень интересно и познавательно! Более того, узнав, что старший сын увлекается
- ННаталья8 апреля 2024Ездили на экскурсию с Александрой. Нам очень понравилось. Гид очень чутко реагирует на все пожелания гостей. Все четко по времени. Отличная организация экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Скидки»
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