Это удобный способ увидеть Абу-Даби без спешки. Вы сами выбираете маршрут: парки, музеи, торговые центры или набережные.
Комфортный автомобиль и персональный водитель позволят провести день в своём ритме и сосредоточиться на впечатлениях.
Описание трансфер
Наш водитель встретит вас по адресу, отвезёт в Абу-Даби, подождёт на локациях, а затем доставит обратно в Шарджу.
В Абу-Даби вы сможете сами выбрать маршрут и посетить:
- тематические парки и развлекательные комплексы
- музеи и культурные центры
- ТЦ и моллы
- набережные и прогулочные зоны
Организационные детали
- Едем на Nissan Altima, Chevrolet Malibu, Hyundai Sonata, Kia Optima, Nissan Maxima или аналогичном автомобиле
- Дорога занимает около 2 ч в одну сторону
- Входные билеты в выбранные локации оплачиваются отдельно
- По желанию можно организовать трансфер на кабриолете или автомобиле премиум-класса за доплату — подробности в переписке
- С вами будет один из водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир — ваша команда гидов в Шардже
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2068 туристов
Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.
Входит в следующие категории Шарджи
от $200 за экскурсию