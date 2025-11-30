Абу-Даби — волшебное место со множеством примечательных локаций.
На автопешеходной экскурсии вы увидите одну из крупнейших мечетей на планете, украшенный золотом дворец президента и потрясающий музей с шедеврами со всего света. А разбавят культурный отдых парк развлечений Ferrari и знаменитый Финиковый рынок.
Описание экскурсии
Мечеть шейха Зайда — одна из самых больших в мире. Вы познакомитесь с культурой и религией ОАЭ.
Каср аль-Ватан — роскошный президентский дворец. Вы рассмотрите мозаичные росписи и мраморные плиты.
Emirates Palace — президентский отель, щедро украшенный золотом.
Last Exit — придорожный фудтрак-парк с атмосферой из фильма «Безумный Макс».
Лувр Абу-Даби — художественный музей, где представлены работы Пикассо, Гогена, Мане и других авторов.
Финиковый рынок, где вы по желанию купите сухофрукты, орехи и сладости.
Также можно добавить в программу:
— остров развлечений Yas Island с самым быстрым аттракционом Ferrari Park и самым большим океанариумом Sea World
— круглый небоскрёб — Aldar HQ
— Capital Gate, известный как Падающая башня
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобилях класса комфорт. Можно организовать поездку на кабриолете, автомобилях премиум и VIP. Детали уточняйте в переписке.
- Мы можем встретить вас в других эмиратах, цена — от $40. Детали уточняйте в переписке
- В Лувре и дворце Шейха Халифе посещение без сопровождения гида
- В мечети строгий дресс-код — нельзя носить прозрачное и обтягивающее, руки должны быть закрыты до кистей, ноги — по щиколотку. Голову девушкам нужно покрыть платком. В мечети можно купить специальную одежду (45-50 дирхамов)
- Экскурcию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты в Лувр: взрослые — 75 дирхамов, дети до 18 лет — бесплатно. Обратите внимание — Лувр не работает по понедельникам.
- Билеты в Каср аль-Ватан: взрослые — 75 дирхамов, дети до 18 лет — 30 дирхамов
- Билеты в Ferrari World — $98/чел.
- Обед, личные покупки — по желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир — ваша команда гидов в Шардже
Провели экскурсии для 1799 туристов
Меня зовут Эмир! Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.
