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Из Шарджи: катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab

Катание на квадроциклах в мини-группе: экскурсия по золотой пустыне Шарджи
Эта экскурсия идеальна для любителей острых ощущений! Предлагаем вам прокатиться по Красным дюнам на мощных квадроциклах или багги.

Новички могут испытать себя на менее мощных машинах в огороженном пространстве, а тех, кто не боится стихии, ждет скорость и адреналин в открытой пустыне.
Из Шарджи: катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab
Из Шарджи: катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab
Из Шарджи: катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab

Описание экскурсии

Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни. У вас есть возможность покататься на квадроциклах или багги различной мощности 45 мин в открытой пустыне. Багги 1000 СС - 1 чел; Багги 1000 СС - 2 чел; Багги 1000 СС - 4 чел; Багги 800 СС - за багги (4 места); Квадроцикл 400 СС; Квадроцикл 750 СС. Предусмотрен инструктаж и защита. Важная информация • Гид не предусмотрен.
  • Трансфер до пустыни за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у менеджера.
  • На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари • Во время Рамадана с 23 марта по 23 апреля из шоу-программы исключают танец живота.

ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Катание на квадроциклах или багги в открытой пустыне 45 мин
  • Инструктаж и защита
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пустыня Лах Баб
Завершение: Пустыня Lah Bab
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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