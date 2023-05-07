Из Шарджи: катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab

Катание на квадроциклах в мини-группе: экскурсия по золотой пустыне Шарджи

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Эта экскурсия идеальна для любителей острых ощущений! Предлагаем вам прокатиться по Красным дюнам на мощных квадроциклах или багги.

Новички могут испытать себя на менее мощных машинах в огороженном пространстве, а тех, кто не боится стихии, ждет скорость и адреналин в открытой пустыне.
Из Шарджи: катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab
Из Шарджи: катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab
Из Шарджи: катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab
Из Шарджи: катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab
Из Шарджи: катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab
Из Шарджи: катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab
Ближайшие даты:
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
13
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни.
У вас есть возможность покататься на квадроциклах или багги различной мощности 45 мин в открытой пустыне.
Багги 1000 СС - 1 чел;
Багги 1000 СС - 2 чел;
Багги 1000 СС - 4 чел;
Багги 800 СС - за багги (4 места);
Квадроцикл 400 СС;
Квадроцикл 750 СС.
Предусмотрен инструктаж и защита.

Важная информация:

  • Гид не предусмотрен.
  • Трансфер до пустыни за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у менеджера.
  • На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом.
  • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого.
  • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари.
  • Во время Рамадана с 23 марта по 23 апреля из шоу-программы исключают танец живота.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Катание на квадроциклах или багги в открытой пустыне 45 мин
  • Инструктаж и защита
Что не входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Пустыня Lah Bab
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Гид не предусмотрен.
  • Трансфер до пустыни за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у менеджера
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Шарджи

Сафари по Аравийской пустыне
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
7 отзывов
Сафари по Аравийской пустыне
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения русскоговорящего гида)
Ваш отель
Завтра
8 мая
9 мая
10 мая
$63 за человека
Пустынное Сафари из Шарджи
Групповая
6 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Пустынное Сафари из Шарджи
ваш отель
от 44$37.40 за человека
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
13 отзывов
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Сегодня
Завтра
8 мая
9 мая
$45 за человека
У нас ещё много экскурсий в Шардже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Шардже
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ