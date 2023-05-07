Катание на квадроциклах в мини-группе: экскурсия по золотой пустыне Шарджи
Эта экскурсия идеальна для любителей острых ощущений! Предлагаем вам прокатиться по Красным дюнам на мощных квадроциклах или багги.
Новички могут испытать себя на менее мощных машинах в огороженном пространстве, а тех, кто не боится стихии, ждет скорость и адреналин в открытой пустыне.
Новички могут испытать себя на менее мощных машинах в огороженном пространстве, а тех, кто не боится стихии, ждет скорость и адреналин в открытой пустыне.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни.
У вас есть возможность покататься на квадроциклах или багги различной мощности 45 мин в открытой пустыне.
Багги 1000 СС - 1 чел;
Багги 1000 СС - 2 чел;
Багги 1000 СС - 4 чел;
Багги 800 СС - за багги (4 места);
Квадроцикл 400 СС;
Квадроцикл 750 СС.
Предусмотрен инструктаж и защита.
Важная информация:
- Гид не предусмотрен.
- Трансфер до пустыни за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у менеджера.
- На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом.
- Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого.
- Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари.
- Во время Рамадана с 23 марта по 23 апреля из шоу-программы исключают танец живота.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание на квадроциклах или багги в открытой пустыне 45 мин
- Инструктаж и защита
- Что не входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- Пустыня Lah Bab
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 45 минутБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Гид не предусмотрен.
- Трансфер до пустыни за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у менеджера
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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