Эта экскурсия идеальна для любителей острых ощущений! Предлагаем вам прокатиться по Красным дюнам на мощных квадроциклах или багги.
Новички могут испытать себя на менее мощных машинах в огороженном пространстве, а тех, кто не боится стихии, ждет скорость и адреналин в открытой пустыне.
Новички могут испытать себя на менее мощных машинах в огороженном пространстве, а тех, кто не боится стихии, ждет скорость и адреналин в открытой пустыне.
Описание экскурсииВы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни. У вас есть возможность покататься на квадроциклах или багги различной мощности 45 мин в открытой пустыне. Багги 1000 СС - 1 чел; Багги 1000 СС - 2 чел; Багги 1000 СС - 4 чел; Багги 800 СС - за багги (4 места); Квадроцикл 400 СС; Квадроцикл 750 СС. Предусмотрен инструктаж и защита. Важная информация • Гид не предусмотрен.
- Трансфер до пустыни за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у менеджера.
- На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари • Во время Рамадана с 23 марта по 23 апреля из шоу-программы исключают танец живота.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Катание на квадроциклах или багги в открытой пустыне 45 мин
- Инструктаж и защита
Что не входит в цену
- Трансфер
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пустыня Лах Баб
Завершение: Пустыня Lah Bab
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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