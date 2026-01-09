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пустыню. Там сначала вас привезут на точку где можно покататься на квадриках/багги (оплата отдельно), там же есть маркет, туалет, и много торговцев, через 45 минут мы отправились покорять песчаные дюны на крузаке, минут 30 катались, фоткались, потом поехали в деревню бедуинов. Там сначала вас катают на верблюдах, вы фоткаетесь на закате, потом сажают за стол в центре деревни и там кормят вас, все приносят, обслуживают, и показывают танец живота и другие представления. И потом уже домой едите! Вообщем своих денег точно стоит. Берите наличку ребятки, чтобы оставлять чаевые