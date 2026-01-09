Рассказов о впечатлениях из этой поездки хватит на несколько вечеров. Вы проедете по песчаным дюнам как по американским горкам. Покатаетесь на верблюде, увидите танец живота, огненное шоу посреди живописной пустыни. Желающие смогут сфотографироваться или сделать роспись тату хной. В конце поездки всех ждет роскошный фуршет.
Описание экскурсииМы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах. Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги. В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле. Мы делаем Extreme - Safari. Можно оплатить банковской картой на сайте Спутник8, на месте организатору посредством наличных денежных средств ($, €, AED) или Сбербанк Онлайн. Экскурсионный тур включает в себя: - Катание по песчаным дюнам; - Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии; - Катание на верблюдах; - Роспись тату хной; - Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show; - ПРЕМИУМ ужин (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки), персональное обслуживание официантом, VIP - диваны. - Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату. Дополнительные услуги: катание на квадроцикле, baggy - adventure, sand board. Важно знать:
- На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари • Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем пересадят на сафари-автомобили. Важная информация: 1) Выезд на экскурсию «Пустынное Сафари - VIP» осуществляется на комфортабельном автомобиле, а само катание по барханам проводится на специально подготовленных внедорожниках Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol для безопасной езды по пескам. 2) Обратите внимание, что в групповом туре автомобиль рассчитан на 6–7 пассажирских мест, поэтому в групповом туре, в автомобиле, вместе с вами будут находиться и другие туристы. Если же вы цените уединенность, хотите свободно выбирать места в салоне и путешествовать исключительно своей семьей или компанией, рекомендуем выбрать индивидуальный формат экскурсии, где в машине будете только вы и водитель.
- 3) Сафари абсолютно безопасно для гостей с маленькими детьми, поскольку песок в пустыне Lah.
- Bab, где проводят катание на джипе, по консистенции напоминает крахмал и автомобиль совершает плавные маневры по барханам, без резких движений. Сафари ЗАПРЕЩЕНО для гостей при беременности от 2-х недель, болях в спине и проблемах с позвоночником, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 4) Русский гид на экскурсии не предусмотрен. Все наши водители англоязычные. Языковой барьер не создаст никаких неудобств, так как формат поездки на сафари максимально прост и понятен. Наш русскоязычный специалист проинформирует вас о всех организационных вопросах заранее, скоординирует по времени выезда, встрече с водителем, деталям маршрута и программе проведения экскурсии. 5) Во время священного месяца Рамадан и других религиозных праздников в культурную программу лагеря вносятся изменения. Танец живота временно исключается из шоу, а также может действовать запрет на продажу алкоголя. Даты проведения Рамадана ежегодно смещаются. 6) Ключевое отличие пакета Стандарт и VIP-пакета заключается в качестве и ассортименте питания, а также уровне кемпинга. 7) Бронируя бюджетный групповой вариант сафари со стандартным ужином в кемпинге, вы получаете лучшее предложение с максимально насыщенной программой — включая трансфер, питание, катание по барханам и развлекательную программу. Пожалуйста, обратите внимание, что это комфортный базовый формат проведения экскурсии без элементов премиального обслуживания. 8) В период новогодних и государственных праздников пустынное сафари является самой популярной экскурсией в ОАЭ, поэтому в пустыне и в кемпингах ожидается максимальный поток туристов и очереди, на которые наша компания повлиять не может. Если для вас критично избежать большого скопления людей, рекомендуем рассмотреть индивидуальное сафари без ужина и шоу-программы с выездом на рассвете, утром, днем или на закате. 9) Кальян и алкогольные напитки в кемпинге предоставляются за дополнительную оплату. 10) Некоторые компании включают опции «бесплатный кальян» и «бесплатная фотография в национальной одежде», однако на практике это означает один кальян на десятки человек или единый гардероб национальной одежды на сотни гостей, что создает очереди и гигиенические неудобства. Мы сознательно отказываемся от подобных формальных бонусов в пользу индивидуального подхода, чтобы вы могли заказать кальян исключительно для себя и провести вечер в действительно приятной комфортной атмосфере. 11) Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма Дубая, полное страховое покрытие всех предоставляемых туристических услуг и собственный автопарк, что гарантирует нашим гостям абсолютную безопасность и высокое качество сервиса. 12) Вы можете полностью оплатить экскурсию или внести предоплату через сайт, перевести денежные средства на карту Сбербанка по курсу обменного пункта в ОАЭ нашему специалисту, либо рассчитаться наличными в USD ($), EURO (€) или AED (дирхам) по курсу на день оплаты. Пожалуйста, отнеситесь к бронированию максимально ответственно и гарантируйте свое присутствие, так как под каждый визит мы заранее оплачиваем ваши места, питание и обслуживание в кемпинге, которые не подлежат отмене в последнюю минуту.
Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пустыня Lah Bab
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
Что включено
- Катание по песчаным дюнам на специально подготовленном автомобиле
- Возможность насладиться великолепными видами и сделать превосходные фотографии/видео в пустыне Lah Bab Дубай
- Катание на верблюдах в кемпинге (небольшой круг)
- Роспись тату хной в кемпинге (небольшой рисунок)
- Шоу-программа (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show)
- ПРЕМИУМ ужин - live cooking - барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки
- Трансфер: доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Шарджа, Дубай и Аджман
- С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно.
Что не входит в цену
- Катание на квадроциклах и багги, по желанию. Аренда квадроцикла для 1го человека - 41$, для 2х человек - 70$ (осуществляется предварительно, по согласованию с менеджером)
- Алкогольные напитки, по желанию
- Sand board (сэндбординг). Аренда доски - 5$, (осуществляется предварительно, по согласованию с менеджером)
- Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, JVC, Discovery Garden, Production City, Дубай Мотор Сити возможен за дополнительную плату и только по предоплате. /n/nДля определения правильной стоимости за экскурсию с удаленного района и согласования вашей локации, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
- Трансфер из апартаментов и отелей, к которым подходят гости самостоятельно - бронирование экскурсии осуществляется по предоплате 25%
- Во время Священного месяца Рамадан из программы исключен Belly Dance Show.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- 1 Выезд на экскурсию «Пустынное Сафари - VIP» осуществляется на комфортабельном автомобиле
- А само катание по барханам проводится на специально подготовленных внедорожниках Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol для безопасной езды по пескам. 2 Обратите внимание
- Что в групповом туре автомобиль рассчитан на 6-7 пассажирских мест
- Поэтому в групповом туре
- В автомобиле
- Вместе с вами будут находиться и другие туристы. Если же вы цените уединенность
- Хотите свободно выбирать места в салоне и путешествовать исключительно своей семьей или компанией
- Рекомендуем выбрать индивидуальный формат экскурсии
- Где в машине будете только вы и водитель. 3 Сафари абсолютно безопасно для гостей с маленькими детьми
- Поскольку песок в пустыне LahBab
- Где проводят катание на джипе
- По консистенции напоминает крахмал и автомобиль совершает плавные маневры по барханам
- Без резких движений. Сафари ЗАПРЕЩЕНО для гостей при беременности от 2-х недель
- Болях в спине и проблемах с позвоночником
- В состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 4 Русский гид на экскурсии не предусмотрен. Все наши водители англоязычные. Языковой барьер не создаст никаких неудобств
- Так как формат поездки на сафари максимально прост и понятен. Наш русскоязычный специалист проинформирует вас о всех организационных вопросах заранее
- Скоординирует по времени выезда
- Встрече с водителем
- Деталям маршрута и программе проведения экскурсии. 5 Во время священного месяца Рамадан и других религиозных праздников в культурную программу лагеря вносятся изменения. Танец живота временно исключается из шоу
- А также может действовать запрет на продажу алкоголя. Даты проведения Рамадана ежегодно смещаются. 6 Ключевое отличие пакета Стандарт и VIP-пакета заключается в качестве и ассортименте питания
- А также уровне кемпинга. 7 Бронируя бюджетный групповой вариант сафари со стандартным ужином в кемпинге
- Вы получаете лучшее предложение с максимально насыщенной программой - включая трансфер
- Питание
- Катание по барханам и развлекательную программу. Пожалуйста
- Обратите внимание
- Что это комфортный базовый формат проведения экскурсии без элементов премиального обслуживания. 8 В период новогодних и государственных праздников пустынное сафари является самой популярной экскурсией в ОАЭ
- Поэтому в пустыне и в кемпингах ожидается максимальный поток туристов и очереди
- На которые наша компания повлиять не может. Если для вас критично избежать большого скопления людей
- Рекомендуем рассмотреть индивидуальное сафари без ужина и шоу-программы с выездом на рассвете
- Утром
- Днем или на закате. 9 Кальян и алкогольные напитки в кемпинге предоставляются за дополнительную оплату. 10 Некоторые компании включают опции "бесплатный кальян" и "бесплатная фотография в национальной одежде"
- Однако на практике это означает один кальян на десятки человек или единый гардероб национальной одежды на сотни гостей
- Что создает очереди и гигиенические неудобства. Мы сознательно отказываемся от подобных формальных бонусов в пользу индивидуального подхода
- Чтобы вы могли заказать кальян исключительно для себя и провести вечер в действительно приятной комфортной атмосфере. 11 Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма Дубая
- Полное страховое покрытие всех предоставляемых туристических услуг и собственный автопарк
- Что гарантирует нашим гостям абсолютную безопасность и высокое качество сервиса. 12 Вы можете полностью оплатить экскурсию или внести предоплату через сайт
- Перевести денежные средства на карту Сбербанка по курсу обменного пункта в ОАЭ нашему специалисту
- Либо рассчитаться наличными в USD ($)
- EURO (€) или AED (дирхам) по курсу на день оплаты. Пожалуйста
- Отнеситесь к бронированию максимально ответственно и гарантируйте свое присутствие
- Так как под каждый визит мы заранее оплачиваем ваши места
- Питание и обслуживание в кемпинге
- Которые не подлежат отмене в последнюю минуту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Y
Все в соответствии с заявленной программой и описанием экскурсии. Мы остались довольны.
Да, в некоторых моментах групповая экскурсия немного растянута во времени, так как необходимо собрать в одной точке много людей, но об этом заранее предупреждают. Спасибо
Да, в некоторых моментах групповая экскурсия немного растянута во времени, так как необходимо собрать в одной точке много людей, но об этом заранее предупреждают. Спасибо
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S
Пушка! Все реально понравилось! Забрали в назначенное время из отеля на крузаке чёрном трёхсотом, водитель был очень крутой, вежливый, внимательный. Далее заехали ещё за семьей, и поехали за город в
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А
В самой пустыне на внедорожниках было супер! Отдельная благодарность водитель и нашему сопровождающему Джэки! Задавал настроение всей поездки, всегда беспокоился, спрашивал, что хотим, что не хотим, сделал крутые видео и
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D
Отличная экскурсия, качественная организация без каких- либо нареканий. Рекомендую всем, в особенности тем, кто раньше ни в чем подобном не участвовал. Езда по барханам на большой скорости на мощщщном внедорожнике никого не оставит равнодушным!
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М
Все было хорошо, забрали с отеля покатались по пустыне, вкусно поели и посмотрели шоу, вернули в отель. Рекомендую воспользоваться услугами
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А
Берите тур с премиум ужином, чтобы сидеть на стуле, а не на подушке, и еду раньше получите, не будете толкаться вместе с индусами
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Входит в следующие категории Шарджи
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