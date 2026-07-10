Едем в сердце арабской пустыни! Наша программа сочетает экстремальные развлечения, красоту барханов и атмосферу восточного гостеприимства.
Вас ждёт катание на джипах, верблюдах и сэндборде, а после — фотосессия на закате и вечер в бедуинском лагере с традиционным ужином и шоу-программой.
Вас ждёт катание на джипах, верблюдах и сэндборде, а после — фотосессия на закате и вечер в бедуинском лагере с традиционным ужином и шоу-программой.
Описание экскурсии
- Комфортный трансфер из отеля на внедорожнике Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol (1 ч в одну сторону).
- Путешествие в сердце пустыни — дорога к дюнам с первыми панорамами песчаных барханов.
- Остановка для активностей (по желанию за доплату): катание на квадроциклах и багги.
- Экстремальное дюн-башинг шоу — захватывающая езда по барханам с опытным водителем и подъём на самые высокие дюны.
- Сэндбординг — спуск на доске по песчаным склонам, доступный даже новичкам.
- Фотосессия на закате — девушкам бесплатно предоставляем традиционные платья.
- Катание на верблюдах и знакомство с местными традициями.
- Вечер в бедуинском лагере — атмосфера арабского гостеприимства.
- Развлекательная программа: танец живота, танура и огненное шоу.
- Ужин «шведский стол» — питание уже входит в стоимость.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер, ужин, катание на верблюде, шоу.
- Катание на квадроциклах и багги по желанию и оплачивается отдельно.
- Поедем на внедорожнике Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol.
- В зимний сезон возьмите с собой тёплую одежду.
- С вами будет опытный водитель из нашей команды.
ежедневно в 14:00, 14:15 и 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$47
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00, 14:15 и 14:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммад — ваша команда гидов в Шардже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1207 туристов
С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
рассказа как такового не было (о пустыне, бедуинах итд., т к гид не говорил практически по русски)
дорога дальняя, из плюсов пустыня и фото) ужин вкусный. шоу обычное для меня (видела много раз)
дорога дальняя, из плюсов пустыня и фото) ужин вкусный. шоу обычное для меня (видела много раз)
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Л
Это было очень крутое путешествие по пустыне. Мы катались сами и потом нас гид катал по пустыне. Он настоящий ас, мы были в восторге После было шоу, ужин и катание на верблюдах.
Замечательная поездка
Замечательная поездка
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