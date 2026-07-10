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Сафари в пустыне Дубая - из Шарджи

Дюны, сэндбординг, катание на верблюдах и бедуинский лагерь - незабываемый день в сердце ОАЭ
Едем в сердце арабской пустыни! Наша программа сочетает экстремальные развлечения, красоту барханов и атмосферу восточного гостеприимства.

Вас ждёт катание на джипах, верблюдах и сэндборде, а после — фотосессия на закате и вечер в бедуинском лагере с традиционным ужином и шоу-программой.
4.5
2 отзыва
Сафари в пустыне Дубая - из Шарджи
Сафари в пустыне Дубая - из Шарджи
Сафари в пустыне Дубая - из Шарджи

Описание экскурсии

  • Комфортный трансфер из отеля на внедорожнике Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol (1 ч в одну сторону).
  • Путешествие в сердце пустыни — дорога к дюнам с первыми панорамами песчаных барханов.
  • Остановка для активностей (по желанию за доплату): катание на квадроциклах и багги.
  • Экстремальное дюн-башинг шоу — захватывающая езда по барханам с опытным водителем и подъём на самые высокие дюны.
  • Сэндбординг — спуск на доске по песчаным склонам, доступный даже новичкам.
  • Фотосессия на закате — девушкам бесплатно предоставляем традиционные платья.
  • Катание на верблюдах и знакомство с местными традициями.
  • Вечер в бедуинском лагере — атмосфера арабского гостеприимства.
  • Развлекательная программа: танец живота, танура и огненное шоу.
  • Ужин «шведский стол» — питание уже входит в стоимость.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер, ужин, катание на верблюде, шоу.
  • Катание на квадроциклах и багги по желанию и оплачивается отдельно.
  • Поедем на внедорожнике Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol.
  • В зимний сезон возьмите с собой тёплую одежду.
  • С вами будет опытный водитель из нашей команды.

ежедневно в 14:00, 14:15 и 14:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$47
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00, 14:15 и 14:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммад
Мохаммад — ваша команда гидов в Шардже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1207 туристов
С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Катя
рассказа как такового не было (о пустыне, бедуинах итд., т к гид не говорил практически по русски)
дорога дальняя, из плюсов пустыня и фото) ужин вкусный. шоу обычное для меня (видела много раз)
рассказа как такового не было (о пустыне, бедуинах итд., т к гид не говорил практически по русски)
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Л
Это было очень крутое путешествие по пустыне. Мы катались сами и потом нас гид катал по пустыне. Он настоящий ас, мы были в восторге После было шоу, ужин и катание на верблюдах.
Замечательная поездка
Это было очень крутое путешествие по пустыне. Мы катались сами и потом нас гид катал по
Это было очень крутое путешествие по пустыне. Мы катались сами и потом нас гид катал по
Это было очень крутое путешествие по пустыне. Мы катались сами и потом нас гид катал по
Это было очень крутое путешествие по пустыне. Мы катались сами и потом нас гид катал по
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