Пустыня Лах-Баб — это не просто пейзаж, а сцена для идеального вечера. Вас ждёт сафари на джипе по барханам, остановка для фото в самом сердце пустыни и ужин из 48 блюд в кемпинге с шоу-программой. Всё включено — без доплат и спешки, с заботой о каждой детали.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Сафари в пустыне

Лах-Баб — место, где барханы окрашены в красноватый оттенок, а солнце садится в пески медленно и красиво. Именно здесь начнётся ваше путешествие — на джипе с опытным водителем, который знает, как превратить обычную поездку по дюнам в зрелищное и захватывающее сафари. Будет остановка в самом сердце пустыни: сделать снимки и подышать сухим воздухом.

Вечер в VIP-кемпинге

После катания вас ждёт отдых в кемпинге-ресторане. Всё здесь — про комфорт: мягкие кресла, приветливый персонал, сервис без суеты. Ужин — шведский стол из 48 блюд, где сочетаются восточная кухня и интернациональные вкусы. Вечер продолжится шоу-программой: танцы, огненное выступление и неспешная атмосфера арабского вечера под звёздами.

Организационные детали

Сопровождение русскоговорящего гида не предусмотрено

Поедем на джипах Toyota Sequoia,Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol специальной комплектации

В стоимость входит: катание по песчаным дюнам на автомобиле, катание на верблюдах (маленький круг), роспись тату хной (небольшой рисунок), шоу-программа (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show), VIP -ужин (live cooking — барбекю, салаты, паста, фрукты, прохладительные и горячие напитки

-ужин (live cooking — барбекю, салаты, паста, фрукты, прохладительные и горячие напитки Отдельно по желанию оплачивается аренда сэндборда — $5, кальян и алкогольные напитки

Вас будет сопровождать водитель из нашей команды

Особенности программы