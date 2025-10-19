Пустыня Лах-Баб — это не просто пейзаж, а сцена для идеального вечера.
Вас ждёт сафари на джипе по барханам, остановка для фото в самом сердце пустыни и ужин из 48 блюд в кемпинге с шоу-программой. Всё включено — без доплат и спешки, с заботой о каждой детали.
Описание экскурсии
Сафари в пустыне
Лах-Баб — место, где барханы окрашены в красноватый оттенок, а солнце садится в пески медленно и красиво. Именно здесь начнётся ваше путешествие — на джипе с опытным водителем, который знает, как превратить обычную поездку по дюнам в зрелищное и захватывающее сафари. Будет остановка в самом сердце пустыни: сделать снимки и подышать сухим воздухом.
Вечер в VIP-кемпинге
После катания вас ждёт отдых в кемпинге-ресторане. Всё здесь — про комфорт: мягкие кресла, приветливый персонал, сервис без суеты. Ужин — шведский стол из 48 блюд, где сочетаются восточная кухня и интернациональные вкусы. Вечер продолжится шоу-программой: танцы, огненное выступление и неспешная атмосфера арабского вечера под звёздами.
Организационные детали
- Сопровождение русскоговорящего гида не предусмотрено
- Поедем на джипах Toyota Sequoia,Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol специальной комплектации
- В стоимость входит: катание по песчаным дюнам на автомобиле, катание на верблюдах (маленький круг), роспись тату хной (небольшой рисунок), шоу-программа (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show), VIP-ужин (live cooking — барбекю, салаты, паста, фрукты, прохладительные и горячие напитки
- Отдельно по желанию оплачивается аренда сэндборда — $5, кальян и алкогольные напитки
- Вас будет сопровождать водитель из нашей команды
Особенности программы
- Обратите внимание: в деревне бедуинов будет не только ваша группа, кемпинг интернациональный и рассчитан на 500 человек
- Бесплатный трансфер осуществляется только из отелей Дубая, Шарджи и Аджмана
- Стоимость за трансфер из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle уточняйте в переписке
- Танец живота не проводится во время священного месяца Рамадан и дней исламских праздников — согласно законам ОАЭ
ежедневно в 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$69
|Дети 4-11 лет
|$65
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Шардже
Провела экскурсии для 9237 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
19 окт 2025
Всем привет. Поездка в пустыню Лах-Баб понравилась. Красивые красный песок, барханы. Крутые виражи. Очень интересное шоу и вкусная еда. За поездку сменили 6 джипов. Было волнительно, но очень четко работают. Один уехал, сразу забирает другой. Нам понравилось. Рекомендую. Елена
Входит в следующие категории Шарджи
