Небоскрёбы, технологии и восточная сказка - увидеть главные чудеса мегаполиса
Мы подготовили для вас ассорти самых ярких символов Дубая.
Вы полюбуетесь величественной Бурдж-Халифой, роскошной Пальмой Джумейра, сияющей Дубай-Мариной и впечатляющей Рамкой Дубая. Познакомитесь с историей и стилем города, для которого не существует слово «невозможно».
5
3 отзыва
Описание экскурсии
Дубай Марина — ультрасовременный район с небоскрёбами, яхтами и блестящей набережной, где пульсирует жизнь мегаполиса.
Пальма Джумейра — легендарный остров в форме пальмы, символ инженерного гения Дубая. Мы остановимся у знаменитого отеля Атлантис Пальм (Atlantis The Palm) и полюбуемся Персидским заливом.
Бурдж-эль-Араб и арабская Венеция — рассмотрим отель-парус и комплекс Мадинат Джумейра (Madinat Jumeirah) в стиле старинного восточного города с живописными каналами, изящными мостиками и атмосферой сказки «Тысяча и одна ночь».
Музей будущего — шедевр современной архитектуры с арабской каллиграфией на фасаде.
Рамка Дубая — смелое архитектурное сооружение, соединяющее прошлое и будущее города. С её вершины открывается панорама всего Дубая — от старых кварталов до сияющих небоскрёбов.
Дубай Молл — один из крупнейших торгово-развлекательных центров мира с аквариумом и подводным зоопарком. Вечером здесь танцуют и поют фонтаны на фоне Бурдж-Халифы.
Вы узнаете:
как из маленького рыбацкого посёлка Дубай превратился в мировой центр роскоши и технологий
почему остров Пальма Джумейра называют восьмым чудом света и какие технологии использовали при его создании
что символизирует отель Бурдж-эль-Араб и в чём его архитектурная ценность
о современной культуре эмиратов, жизни в новых районах и о людях, создающих этот город будущего
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Malibu, Kia Telluride, Nissan Altima или Toyota Sienna
Дорога из Шарджи, а также переезды между отдельными локациями — около 15–20 минут каждый
Мы будем делать остановки для фото и прогулок, а в Дубай-Молле у вас будет 1–2 аса свободного времени
В стоимость включены ароматный арабский чай Karak Tea и бутылка охлаждённой воды для каждого гостя. Обед не предусмотрен программой — можно взять лёгкий перекус с собой
По запросу организуем трансфер из других городов за дополнительную плату
Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
ежедневно в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 и 14:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 и 14:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша — Организатор в Шардже
Провёл экскурсии для 23 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
1 ноя 2025
Доброго дня суток!) Хочу поделится впечатлениями об этой экскурсии. Летела танзитным рейсом в Тайланд, через Шарджу 16 часов. Выбрала специально перелет длительный, чтобы посетить эту прекрасную страну) И мне очень читать дальше
повезло, что я нашла Аишу. Очень повезло) Ни кто не забирал из аэропорта, только групповые экскурсии из отеля. А мне это не подходило и летела я одна. Группы набирают до 4-х человек. Но!!! Аиша сделала мне скидку, учла мои пожелания, что хочу искупаться в Персидском заливе и ВАУ!!! У меня индивидуальный трансфер с отличным гидом Азиз. За прекрасную цену. Экскурсия была отличной, мне предложили то,, что я хотела. Не нужно было думать, как покушать и обменять деньги. За меня заплатил супер экскурсовод Азиз)) Потом все вместе оплатила. И билеты и обед. Это очень удобно и комфортно, когда не нужно обменивать на местную валюту. Посмотрела все, что хотела и мечтала. Эта команда сделала весь мой последующий отдых на все 100%.Такая буря эмоций!!!! Просто ВАУ!!! Ещё хочу отметить, что Аиша писала и интересовалась, как я добралась, все ли хорошо. Это очень приятно)))) Всем советую обращаться к Аише и быть спокойным за свой отдых !!! Спасибо вам огромное за незабываемые впечатления!!! Если Эмираты, то только вы и ваши экскурсии. Люблю вас)))
Дата посещения: 30 октября 2025
Е
Екатерина
13 ноя 2025
Экскурсию провёл Азиз. Всё прошло замечательно, Азиз отвечал на все вопросы, провёз по красивейшим местам, от экскурсии остались только положительные эмоции и куча фотографий
О
Ольга
7 ноя 2025
Хочу поделится впечатлениями об экскурсии из Шарджы в сердце Дубаи. Летела танзитным рейсом в Тайланд, через Шарджу 16 часов. Выбрала специально перелет длительный, чтобы посетить эту прекрасную страну) И мне читать дальше
очень повезло, что я нашла Аишу. Очень повезло) Ни кто не забирал из аэропорта, только групповые экскурсии из отеля. А мне это не подходило и летела я одна. Группы набирают до 4-х человек. Но!!! Аиша сделала мне скидку, учла мои пожелания, что хочу искупаться в Персидском заливе и ВАУ!!! У меня индивидуальный трансфер с отличным гидом Азиз. За прекрасную цену. Экскурсия была отличной, мне предложили то,, что я хотела. Не нужно было думать, как покушать и обменять деньги. За меня заплатил супер экскурсовод Азиз)) Потом все вместе оплатила. И билеты и обед. Это очень удобно и комфортно, когда не нужно обменивать на местную валюту. Посмотрела все, что хотела и мечтала. Эта команда сделала весь мой последующий отдых на все 100%. Такая буря эмоций!!!! Просто ВАУ!!! Ещё хочу отметить, что Аиша писала и интересовалась, как я добралась, все ли хорошо. Это очень приятно)))) Всем советую обращаться к Аише и быть спокойным за свой отдых!!! Спасибо вам огромное за незабываемые впечатления!!! Если Эмираты, то только вы и ваши экскурсии. Люблю вас)))