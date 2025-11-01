Мы подготовили для вас ассорти самых ярких символов Дубая. Вы полюбуетесь величественной Бурдж-Халифой, роскошной Пальмой Джумейра, сияющей Дубай-Мариной и впечатляющей Рамкой Дубая. Познакомитесь с историей и стилем города, для которого не существует слово «невозможно».

Описание экскурсии

Дубай Марина — ультрасовременный район с небоскрёбами, яхтами и блестящей набережной, где пульсирует жизнь мегаполиса.

Пальма Джумейра — легендарный остров в форме пальмы, символ инженерного гения Дубая. Мы остановимся у знаменитого отеля Атлантис Пальм (Atlantis The Palm) и полюбуемся Персидским заливом.

Бурдж-эль-Араб и арабская Венеция — рассмотрим отель-парус и комплекс Мадинат Джумейра (Madinat Jumeirah) в стиле старинного восточного города с живописными каналами, изящными мостиками и атмосферой сказки «Тысяча и одна ночь».

Музей будущего — шедевр современной архитектуры с арабской каллиграфией на фасаде.

Рамка Дубая — смелое архитектурное сооружение, соединяющее прошлое и будущее города. С её вершины открывается панорама всего Дубая — от старых кварталов до сияющих небоскрёбов.

Дубай Молл — один из крупнейших торгово-развлекательных центров мира с аквариумом и подводным зоопарком. Вечером здесь танцуют и поют фонтаны на фоне Бурдж-Халифы.

Вы узнаете:

как из маленького рыбацкого посёлка Дубай превратился в мировой центр роскоши и технологий

почему остров Пальма Джумейра называют восьмым чудом света и какие технологии использовали при его создании

что символизирует отель Бурдж-эль-Араб и в чём его архитектурная ценность

о современной культуре эмиратов, жизни в новых районах и о людях, создающих этот город будущего

Организационные детали