Путешествие по дюнам в пустыне Lah Bab подарит незабываемые эмоции. Профессиональные водители обеспечат безопасность и помогут сделать отличные фото. Трансфер из отеля и обратно включён. Насладитесь экстремальным катанием на внедорожниках Toyota Land Cruiser Extreme или Toyota Sequoia. Это уникальная возможность увидеть игру света и тени на песке и почувствовать настоящий дух пустыни

Лучшее время для посещения

Лучшее время для утреннего сафари - с ноября по март, когда температура комфортна для путешествий. В эти месяцы пустыня особенно красива, а прохладный утренний воздух добавляет свежести. С апреля по октябрь тоже можно насладиться сафари, но стоит учитывать более высокие температуры. В остальные месяцы поездка также возможна, но рекомендуется ранний выезд для избегания жары.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.