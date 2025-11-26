Путешествие по дюнам в пустыне Lah Bab подарит незабываемые эмоции. Профессиональные водители обеспечат безопасность и помогут сделать отличные фото. Трансфер из отеля и обратно включён. Насладитесь экстремальным катанием на внедорожниках Toyota Land Cruiser Extreme или Toyota Sequoia. Это уникальная возможность увидеть игру света и тени на песке и почувствовать настоящий дух пустыни
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Экстремальное катание по дюнам
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
- 🛡️ Безопасность с профессиональными водителями
- 🏨 Удобный трансфер из отеля
- 🌅 Уникальные утренние виды пустыни
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для утреннего сафари - с ноября по март, когда температура комфортна для путешествий. В эти месяцы пустыня особенно красива, а прохладный утренний воздух добавляет свежести. С апреля по октябрь тоже можно насладиться сафари, но стоит учитывать более высокие температуры. В остальные месяцы поездка также возможна, но рекомендуется ранний выезд для избегания жары.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пустыня Lah Bab
Описание экскурсии
Пустынное сафари утром в Дубае подарит вам захватывающие и незабываемые эмоции! Наш водитель заберёт вас из отеля и по прибытии в пустыню Lah Bab проведёт сафари на специально подготовленном джипе. Также он поможет вам сделать прекрасные фотографии и видео на вашу технику.
Организационные детали
- Мы заберём вас в вашем отеле в Шардже и после сафари отвезём обратно
- В стоимость включено: трансфер и экстремальное катание по песчаным дюнам на внедорожнике Toyota Land Cruiser Extreme или Toyota Sequoia
- Русскоговорящий гид не включён
- Экскурсию для вас проведёт один из водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Шардже
Провела экскурсии для 9237 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
Входит в следующие категории Шарджи
Похожие экскурсии из Шарджи
Групповая
Премиальное сафари в пустыне Лах-Баб - из Шарджи
Катание по дюнам, ужин из 48 блюд и вечернее шоу - всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
27 ноя в 14:30
$69 за человека
-
19%
Групповая
до 15 чел.
Пустынное Сафари в Дубае с ужином, шоу и катанием на верблюдах
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
27 ноя в 14:00
$37.30
$46 за человека
Групповая
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Завтра в 14:00
27 ноя в 14:00
$70 за человека