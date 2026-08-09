Поездка в пустыню — это обязательный пункт в программе во время путешествия в Дубай.
Мы предлагаем вам совместить в одной экскурсии — адреналиновое встряску на джипах и неспешную прогулку на верблюдах по пескам. В кемпинге вас будет ждать вкусный ужин и шоу-программа.
Мы предлагаем вам совместить в одной экскурсии — адреналиновое встряску на джипах и неспешную прогулку на верблюдах по пескам. В кемпинге вас будет ждать вкусный ужин и шоу-программа.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:• Катание по песчаным дюнам;
- Возможность сделать превосходные фотографии;
- Катание на верблюдах;
- Роспись тату хной;
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show;
- ПРЕМИУМ ужин (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки);
• Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату. Вас ждет ПРЕМИУМ ужин (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки). Важно знать:
- Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах. Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги. Экскурсия проводится на автомобиле Toyota Land Cruiser 300, Toyota Land Cruiser 200 Extreme, Toyota Sequoia, Nissan Patrol. В каждом автомобиле 6-7 посадочных мест с отдельным пассажирским сидением и ремнем безопасности для каждого участника тура.
- В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату.
На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари • Во время Рамадана из шоу-программы исключают танец живота. Вы можете рассмотреть и другие наши варианты сафари:.
На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари • Во время Рамадана из шоу-программы исключают танец живота. Вы можете рассмотреть и другие наши варианты сафари:.
• На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари • Во время Рамадана из шоу-программы исключают танец живота. Вы можете рассмотреть и другие наши варианты сафари:
- Ужин в в ресторане Bab Al Shams.
- Полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином.
- Индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле.
- Индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге.
- Катание на багги в открытой пустыне.
- Сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге.
- Пустынное Сафари в Дубае с ужином. Мы с радостью организуем утреннее / дневное или вечернее сафари. Время выезда согласовываем с гостем. Групповые или индивидуальные экскурсии, с питанием и без питания, с / без развлекательной программой в кемпинге. Пожалуйста, сообщите нам ваши пожелания и мы сделаем для вас лучшее предложение по самым привлекательным ценам!
Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 13:30 (по местному времени).
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пустыня Lah Bab
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
Что включено
- Катание по песчаным дюнам на специально подготовленном автомобиле
- Возможность насладиться великолепными видами и сделать превосходные фотографии/видео в пустыне Lah Bab Дубай
- Катание на верблюдах в кемпинге (небольшой круг)
- Роспись тату хной в кемпинге (небольшой рисунок)
- Шоу-программа (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show)
- ПРЕМИУМ ужин - live cooking - барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки
- Трансфер: доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Шарджа, Дубай и Аджман
- С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно.
Что не входит в цену
- Катание на квадроциклах и багги, по желанию. Аренда квадроцикла для 1го человека - 41$, для 2х человек - 70$ (осуществляется предварительно, по согласованию с менеджером)
- Алкогольные напитки, по желанию
- Фото в национальных костюмах
- Sand board (сэндбординг). Аренда доски - 5$, (осуществляется предварительно, по согласованию с менеджером)
- Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, JVC, Discovery Garden, Production City, Дубай Мотор Сити возможен за дополнительную плату и только по предоплате. /n/nДля определения правильной стоимости за экскурсию с удаленного района и согласования вашей локации, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
- Трансфер из апартаментов и отелей, к которым подходят гости самостоятельно - бронирование экскурсии осуществляется по предоплате 25%.
- Во время Священного месяца Рамадан из программы исключен Belly Dance Show.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 13:30 (по местному времени).
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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