Что вас ожидает:• Катание по песчаным дюнам;

Возможность сделать превосходные фотографии;

Катание на верблюдах;

Роспись тату хной;

Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show;

ПРЕМИУМ ужин (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки);

• Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату. Вас ждет ПРЕМИУМ ужин (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки). Важно знать:

Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах. Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги. Экскурсия проводится на автомобиле Toyota Land Cruiser 300, Toyota Land Cruiser 200 Extreme, Toyota Sequoia, Nissan Patrol. В каждом автомобиле 6-7 посадочных мест с отдельным пассажирским сидением и ремнем безопасности для каждого участника тура.

В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату.

На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари • Во время Рамадана из шоу-программы исключают танец живота. Вы можете рассмотреть и другие наши варианты сафари:.

На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари • Во время Рамадана из шоу-программы исключают танец живота. Вы можете рассмотреть и другие наши варианты сафари:.

• На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари • Во время Рамадана из шоу-программы исключают танец живота. Вы можете рассмотреть и другие наши варианты сафари: