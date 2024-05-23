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Групповая
10 часов
Величественный Абу-Даби с обедом: небоскребы, мечети и дворцы
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Абу-Даби, столице ОАЭ. Посетите знаменитые небоскребы, роскошные мечети и Президентский дворец
Начало: Ваш отель
«Обед в ресторане (шведский стол)»
Расписание: понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Индивидуальная
10 часов
Аквапарк «Yas Waterworld» с обедом и трансфером из Шарджи
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт Чт и Вс (время выезда 9:00-10:00 - зависит от расположения отеля)
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$130 за человека
Групповая
10 часов
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$135 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина23 мая 2024Спасибо нашему гиду Александру за прекрасную поездку! Организованно все четко. Многое узнали от Александра про ОАЭ.
- ИИнна8 мая 2024Все понравилось - и как рассказывал экскурсовод и сами локации, добавила бы приезд в мечеть попозже, чтобы когда она зажжетсся можно было это вживую увидеть и запечатлеть на память
- ЕЕвгения26 апреля 2024Отличный гид Бахтияр всегда поможет в любых ситуациях,очень познавательная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «С обедом»
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Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 89 до 135. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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