Что вы увидите
- Дубай
- Площадь «Коран» (Шарджа)
- Американский университет (Шарджа)
- Финиковые плантации (Шарджа)
- Каньон Хаджар
- Аджман
- Мечеть Аль-Бидия (Фуджейра)
- Восточный рынок (Фуджейра)
- Отель «Sandy beach» (Фуджейра)
Что вас ждет:
- Поездка по 4-м Эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра;
- В Шардже увидим: правительственную площадь «Коран», Американский университет, финиковые плантации
- Сфотографируемся на фоне каньона горной цепи — Хаджар;
- Самая древняя мечеть Аль-Бидия - фото-стоп;
- Сделаем остановку на восточном рынке, где можно приобрести ковровые изделия мастеров всего мира, экзотические фрукты 🍉 и сувениры;
- Продолжим 4-х часовой отдых в живописном отеле правящего шейха Эмирата Фуджейра «Sandy beach», где Вас ждет: превосходный обед (шведский стол), уютный парк 🌳, детская площадка, благоустроенный песчаный пляж 🏖️ (зонтики, полотенца, шезлонги – бесплатно), большой бассейн с охлажденной водой.
Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- 4-х часовой отдых в отеле «Sandy beach», где Вас ждет: превосходный обед (шведский стол), уютный парк, детская площадка, благоустроенный песчаный пляж (зонтики, полотенца, шезлонги – бесплатно), большой бассейн с охлажденной водой.
Что не входит
- Еда, напитки
- Сувениры и другие покупки
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
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