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По 4 эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра

Badshah T.
Badshah T. – Гид из Шарджи
Прекрасная экскурсия ⛳ для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и почувствовать релакс, понежится на берегу Индийского океана.

Вы увидите как небо и океан сливаются на горизонте.

Фуджейра — это отдых от городского шума и суеты, а для этого всего-то и нужно, чтобы был хороший отель 🏨 и пляж 🏖️ рядом.

Вас ждет поездка по четырем эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра и отдых в отеле прявящего шейха, где вас ждет: превосходный обед (шведский стол), уютный парк 🌳, детская площадка, благоустроенный песчаный пляж (зонтики, полотенца, шезлонги – бесплатно), большой бассейн с охлажденной водой.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $60 за человека

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По 4 эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра
По 4 эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра

Что вы увидите

  • Дубай
  • Площадь «Коран» (Шарджа)
  • Американский университет (Шарджа)
  • Финиковые плантации (Шарджа)
  • Каньон Хаджар
  • Аджман
  • Мечеть Аль-Бидия (Фуджейра)
  • Восточный рынок (Фуджейра)
  • Отель «Sandy beach» (Фуджейра)

Что вас ждет:

  • Поездка по 4-м Эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра;
  • В Шардже увидим: правительственную площадь «Коран», Американский университет, финиковые плантации
  • Сфотографируемся на фоне каньона горной цепи — Хаджар;
  • Самая древняя мечеть Аль-Бидия - фото-стоп;
  • Сделаем остановку на восточном рынке, где можно приобрести ковровые изделия мастеров всего мира, экзотические фрукты 🍉 и сувениры;
  • Продолжим 4-х часовой отдых в живописном отеле правящего шейха Эмирата Фуджейра «Sandy beach», где Вас ждет: превосходный обед (шведский стол), уютный парк 🌳, детская площадка, благоустроенный песчаный пляж 🏖️ (зонтики, полотенца, шезлонги – бесплатно), большой бассейн с охлажденной водой.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • 4-х часовой отдых в отеле «Sandy beach», где Вас ждет: превосходный обед (шведский стол), уютный парк, детская площадка, благоустроенный песчаный пляж (зонтики, полотенца, шезлонги – бесплатно), большой бассейн с охлажденной водой.
Что не входит
  • Еда, напитки
  • Сувениры и другие покупки
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
По 4 эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра
По 4 эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра
По 4 эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра
По 4 эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
Badshah T.
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