Badshah T. – Гид из Шарджи

Прекрасная экскурсия ⛳ для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и почувствовать релакс, понежится на берегу Индийского океана.



Вы увидите как небо и океан сливаются на горизонте.



Фуджейра — это отдых от городского шума и суеты, а для этого всего-то и нужно, чтобы был хороший отель 🏨 и пляж 🏖️ рядом.



Вас ждет поездка по четырем эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра и отдых в отеле прявящего шейха, где вас ждет: превосходный обед (шведский стол), уютный парк 🌳, детская площадка, благоустроенный песчаный пляж (зонтики, полотенца, шезлонги – бесплатно), большой бассейн с охлажденной водой.