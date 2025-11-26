Пустыня Дубая — это не только пейзаж, но и пространство для ярких эмоций.
За один вечер вы испытаете контраст: прокатитесь на квадроцикле по дюнам, а затем пересядете в джип для настоящего сафари. Завершится программа ужином под звёздами с шоу-программой.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏜️ Катание на квадроциклах
- 🚙 Джип-сафари по дюнам
- 🌌 Ужин под звёздами
- 🎭 Шоу-программа
- 🍽️ Интернациональная кухня
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для сафари - с ноября по март, когда температура более комфортная, а пустыня оживает. В эти месяцы можно насладиться прохладными вечерами и ясным небом. Апрель и октябрь также подходят, но может быть немного жарче. Летом, с мая по сентябрь, температура может быть высокой, но мероприятие всё равно возможно, если вы готовы к жаре.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пустыня Лах-Баб
Описание экскурсии
Скорость и тишина барханов. Вас ждёт насыщенное приключение в сердце пустыни Лах-Баб — среди багровых дюн, ветра и ощущения свободы. Всё начнётся с катания на квадроцикле: 20–25 минут на специально оборудованной трассе, где вы управляете самостоятельно.
После — смена ритма: вы пересядете в джип, подготовленный для езды по песчаным барханам. Это уже другой драйв — резкие подъёмы, крутые спуски и волны пустынного ландшафта, словно живая стихия под колёсами.
Вечер в пустынном лагере. Финальная часть — кемпинг. Здесь вы отдохнёте, насладитесь ужином с блюдами интернациональной кухни (шведский стол) и посмотрите шоу-программу с танцами и традиционными номерами. Все напитки включены — от прохладной воды до сладкого чая.
Организационные детали
- Сопровождение русскоговорящего гида не предусмотрено
- Поедем на джипах Toyota Sequoia,Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol специальной комплектации
- В стоимость входит: катание по песчаным дюнам на автомобиле, самостоятельное катание на квадроцикле на огороженной территории в пустыне, катание на верблюдах (маленький круг), роспись тату хной (небольшой рисунок), шоу-программа (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show), ужин
- Отдельно по желанию оплачивается аренда сэндборда — $5, кальян и алкогольные напитки
- Вас будет сопровождать водитель из нашей команды
Особенности программы
- Программа 5+
- Обратите внимание: в деревне бедуинов будет не только ваша группа, кемпинг интернациональный и рассчитан на 500 человек
- Бесплатный трансфер осуществляется только из отелей Дубая, Шарджи и Аджмана. Стоимость за трансфер из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle уточняйте в переписке
- Танец живота не проводится во время священного месяца Рамадан и дней исламских праздников — согласно законам ОАЭ
ежедневно в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Одноместный квадроцикл
|$70
|Двухместный квадроцикл
|$135
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Валентина — Организатор в Шардже
Провела экскурсии для 9237 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
Входит в следующие категории Шарджи
