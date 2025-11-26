Пустыня Дубая — это не только пейзаж, но и пространство для ярких эмоций.



За один вечер вы испытаете контраст: прокатитесь на квадроцикле по дюнам, а затем пересядете в джип для настоящего сафари. Завершится программа ужином под звёздами с шоу-программой.

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для сафари - с ноября по март, когда температура более комфортная, а пустыня оживает. В эти месяцы можно насладиться прохладными вечерами и ясным небом. Апрель и октябрь также подходят, но может быть немного жарче. Летом, с мая по сентябрь, температура может быть высокой, но мероприятие всё равно возможно, если вы готовы к жаре.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.