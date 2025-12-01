Индивидуальная
до 6 чел.
Утреннее сафари из Шарджи
Хотите почувствовать адреналин и насладиться красотой пустыни? Утреннее сафари из Шарджи - идеальный выбор для начала дня с яркими впечатлениями
Начало: У вашего отеля
«Наш водитель заберёт вас из отеля и по прибытии в пустыню Lah Bab проведёт сафари на специально подготовленном джипе»
Завтра в 06:00
15 дек в 06:00
$160 за всё до 6 чел.
Групповая
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Шарджи)
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
«Вы отправитесь покорять крутые песочные виражи на мощных джипах»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
15 дек в 15:00
$45 за человека
Групповая
Пустынное сафари в Дубае - из Шарджи
Погрузитесь в мир приключений: квадроциклы, джипы и ужин под звёздами в пустыне Лах-Баб. Идеально для тех, кто ищет яркие эмоции
Начало: В вашем отеле
«После — смена ритма: вы пересядете в джип, подготовленный для езды по песчаным барханам»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
ООльга1 декабря 2025Утреннее сафари (индивидуальное) было прекрасное. Специально брали на раннее утро (выехали в 5.30), чтобы встретить в пустыне рассвет и чтобы
