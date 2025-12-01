читать дальше

было не многолюдно. Так и произошло. Сногшибательные виды, отдельные машины вдалеке и масса свободного времени на фотографирование. Организатор максимально довела всю информацию в переписке, также дополнительная необходимая информация была доведена уде в машине на русском языке (в записи). Водитель Ибрагим приехал вовремя, заранее в сообщении написал время своего прибытия и номер машины. Все четко, по плану, ничего лишнего. Доехали до станции за 45 минут, там пробыли минут 10-15 пока водитель менял давление в шинах (уменьшал для комфортной езды по дюнам) и двигатель немного отдыхал перед экстремальной ездой. Потом гоняли по пустыне - очень понравилось! Местами дух захватывало. В пустыне не холодно, но песок с утра прохладный. Можно (и даже нужно) разуться и ходить по песку босиком. Это приятно и он потом хорошо отряхивается и с ног и с босоножек. В кроссовках ходить не удобно, песок внутрь попадает. В босоножках комфортно. Фото получились классные! Отдельное спасибо Ибрагиму, он нас прекрасно вдвоем с мужем нафотографировал и вообще мы с ним чувствовали себя в полной безопасности, настолько уверенно и спокойно он все делал. Потом вернулись на станцию, подкачали шины и произвели обработку машины и салона от песка (минут 15). Рекомендую всем брать индивидуальную экскурсию, это намного комфортней, да и на фото вы точно будете в окружении только дюн.