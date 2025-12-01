Мои заказы

Покататься на джипах в Шардже

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Шардже на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Утреннее сафари из Шарджи
На машине
Джиппинг
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Утреннее сафари из Шарджи
Хотите почувствовать адреналин и насладиться красотой пустыни? Утреннее сафари из Шарджи - идеальный выбор для начала дня с яркими впечатлениями
Начало: У вашего отеля
«Наш водитель заберёт вас из отеля и по прибытии в пустыню Lah Bab проведёт сафари на специально подготовленном джипе»
Завтра в 06:00
15 дек в 06:00
$160 за всё до 6 чел.
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Шарджи)
На машине
Джиппинг
6 часов
Групповая
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Шарджи)
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
«Вы отправитесь покорять крутые песочные виражи на мощных джипах»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
15 дек в 15:00
$45 за человека
Пустынное сафари в Дубае - из Шарджи
Джиппинг
На квадроциклах
6 часов
Групповая
Пустынное сафари в Дубае - из Шарджи
Погрузитесь в мир приключений: квадроциклы, джипы и ужин под звёздами в пустыне Лах-Баб. Идеально для тех, кто ищет яркие эмоции
Начало: В вашем отеле
«После — смена ритма: вы пересядете в джип, подготовленный для езды по песчаным барханам»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 декабря 2025
    Утреннее сафари из Шарджи
    Утреннее сафари (индивидуальное) было прекрасное. Специально брали на раннее утро (выехали в 5.30), чтобы встретить в пустыне рассвет и чтобы
    читать дальше

    было не многолюдно. Так и произошло. Сногшибательные виды, отдельные машины вдалеке и масса свободного времени на фотографирование. Организатор максимально довела всю информацию в переписке, также дополнительная необходимая информация была доведена уде в машине на русском языке (в записи). Водитель Ибрагим приехал вовремя, заранее в сообщении написал время своего прибытия и номер машины. Все четко, по плану, ничего лишнего. Доехали до станции за 45 минут, там пробыли минут 10-15 пока водитель менял давление в шинах (уменьшал для комфортной езды по дюнам) и двигатель немного отдыхал перед экстремальной ездой. Потом гоняли по пустыне - очень понравилось! Местами дух захватывало. В пустыне не холодно, но песок с утра прохладный. Можно (и даже нужно) разуться и ходить по песку босиком. Это приятно и он потом хорошо отряхивается и с ног и с босоножек. В кроссовках ходить не удобно, песок внутрь попадает. В босоножках комфортно. Фото получились классные! Отдельное спасибо Ибрагиму, он нас прекрасно вдвоем с мужем нафотографировал и вообще мы с ним чувствовали себя в полной безопасности, настолько уверенно и спокойно он все делал. Потом вернулись на станцию, подкачали шины и произвели обработку машины и салона от песка (минут 15). Рекомендую всем брать индивидуальную экскурсию, это намного комфортней, да и на фото вы точно будете в окружении только дюн.

