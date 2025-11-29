За один день пройдёте по атмосферным улочкам Мадинат Джумейры, проедете на монорельсе по Пальмовому острову, сделаете яркие снимки у Золотой рамки и полюбуетесь знаменитыми фонтанами у Бурдж-Халифы. А ещё услышите рассказы о городе, культурных особенностях и людях, которые формировали его облик.
Описание экскурсии
13:30–14:00 — отправление из Шарджи
14:30 — фотопауза у Золотой рамки (Dubai Frame)
Вы сделаете эффектные снимки и узнаете, как этот футуристичный памятник стал одним из символов города.
15:00 — прогулка по Восточной Венеции (Madinat Jumeirah)
Пройдёте вдоль уютных каналов и традиционных арабских рынков. У вас будет время для фотографий с видом на «Бурдж-аль-Араб» и короткого отдыха у воды.
16:00 — поездка на монорельсе и фотостоп у Atlantis The Palm
С монорельса лучше всего видно форму Пальмы (как с вертолёта!), открываются виды на Дубай Марину и колесо обозрения Ain Dubai.
17:30 — проезд по Шоссе шейха Зайда
Вы ощутите ритм главной магистрали города: стеклянные башни, огни и атмосфера мегаполиса.
18:00 — Dubai Mall и Бурдж-Халифа
Свободное время в крупнейшем торговом и развлекательном комплексе: огромный аквариум, водопад «Ловцы жемчуга» и вечернее шоу поющих фонтанов у подножия Бурдж-Халифы.
20:00 — отправление в Шарджу
21:30–22:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на удобном автобусе и поездка на монорельсе по Пальмовому острову
- По вашему желанию можно оплатить питание и любые личные расходы отдельно
- Экскурсию проведёт один из опытных гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 13:15
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Шардже
Провела экскурсии для 6693 туристов
Я представляю крупное агентство, которое занимается организацией экскурсий в ОАЭ с 2005 года. В нашей команде только лицензированные русскоговорящие гиды с большим опытом работы. С нами вы можете быть уверены, что знакомство с Эмиратами пройдёт интересно, комфортно и безопасно.
