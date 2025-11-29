За один день пройдёте по атмосферным улочкам Мадинат Джумейры, проедете на монорельсе по Пальмовому острову, сделаете яркие снимки у Золотой рамки и полюбуетесь знаменитыми фонтанами у Бурдж-Халифы. А ещё услышите рассказы о городе, культурных особенностях и людях, которые формировали его облик.

Описание экскурсии

13:30–14:00 — отправление из Шарджи

14:30 — фотопауза у Золотой рамки (Dubai Frame)

Вы сделаете эффектные снимки и узнаете, как этот футуристичный памятник стал одним из символов города.

15:00 — прогулка по Восточной Венеции (Madinat Jumeirah)

Пройдёте вдоль уютных каналов и традиционных арабских рынков. У вас будет время для фотографий с видом на «Бурдж-аль-Араб» и короткого отдыха у воды.

16:00 — поездка на монорельсе и фотостоп у Atlantis The Palm

С монорельса лучше всего видно форму Пальмы (как с вертолёта!), открываются виды на Дубай Марину и колесо обозрения Ain Dubai.

17:30 — проезд по Шоссе шейха Зайда

Вы ощутите ритм главной магистрали города: стеклянные башни, огни и атмосфера мегаполиса.

18:00 — Dubai Mall и Бурдж-Халифа

Свободное время в крупнейшем торговом и развлекательном комплексе: огромный аквариум, водопад «Ловцы жемчуга» и вечернее шоу поющих фонтанов у подножия Бурдж-Халифы.

20:00 — отправление в Шарджу

21:30–22:00 — возвращение в отель

Организационные детали