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Каждый стол рассчитан на 6 человек и если вас меньше, то вас посадят с кем-то. И будьте готовы, что они будут немного в шоке, тк их об этом также не предупреждают. На верблюдов посмотрели, но не катались, их правда очень жалко. В остальном экскурсия очень интересная, отдельно хотим поблагодарить очень веселого и классного водителя, который сделал нам классные фотки)