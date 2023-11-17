1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Присоединяйтесь к увлекательному сафари в пустыне Lah Bab. Катание по дюнам, верблюды, шоу-программа и роскошный ужин ждут вас
Начало: Ваш отель
«- ПРЕМИУМ ужин (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки), персональное обслуживание официантом, VIP - диваны»
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$65 за человека
Групповая
2 часа
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине: вечер, полный впечатлений
Проведите вечер, наслаждаясь ужином на двухпалубном катамаране, путешествуя по водам Дубай Марины с видом на ослепительные огни города
Начало: Отель в Шардже
Расписание: См. расписание
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от $75 за человека
Индивидуальная
8 часов
Полет на вертолете + Пустынное Сафари с трансфером
Начало: Ваш отель
«Полёт на вертолёте – необычное путешествие, роскошь, доступная именно вам»
Расписание: ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
от $275 за человека
Мини-группа
1 час
Из Шарджи: полёт на вертолёте
Начало: Dubai Police Academy
«Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города»
Расписание: ежедневно
11 июня в 13:00
12 июня в 10:00
от $215 за человека
Мини-группа
10 часов
Из Шарджи: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
«Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города»
Расписание: Ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
от $305 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛинара17 ноября 2023Был веселый гид — good safari)))
- KKira23 мая 2023Было хорошо, все понравилось. И поездка на джипе, и шоу. Еда была слишком острая на наш вкус. Но не страшно.
- ВВалерия12 февраля 2023Все было очень классно, не считая "премиум" ужина. Почему-то нигде не написано, что вас садят за стол с другими людьми.
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "VIP-туры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 65 до 305. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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