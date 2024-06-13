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Индивидуальная
8 часов
Полет на вертолете + Пустынное Сафари с трансфером
Начало: Ваш отель
«Полёт на вертолёте – необычное путешествие, роскошь, доступная именно вам»
Расписание: ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
от $275 за человека
Мини-группа
1 час
Из Шарджи: полёт на вертолёте
Начало: Dubai Police Academy
«Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города»
Расписание: ежедневно
11 июня в 13:00
12 июня в 10:00
от $215 за человека
Мини-группа
10 часов
Из Шарджи: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
«Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города»
Расписание: Ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
от $305 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «На вертолёте»
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Сейчас в Шардже в категории "На вертолёте" можно забронировать 3 экскурсии от 215 до 305.
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