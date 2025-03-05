Фотопрогулка по Маскату - это уникальная возможность увидеть столицу Омана с художественной стороны.
Прогулка охватывает знаковые места города, такие как мечеть Султана Кабуса, оперный театр Омана и старый рынок Муттра. Участники узнают о традициях и истории, а также получат советы по созданию удачных снимков.
В течение 48 часов после экскурсии участники получат более 30 обработанных фотографий, сделанных на профессиональное оборудование
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фотографии Маската
- 🏛 Посещение знаковых мест
- 📚 Узнать о культуре Омана
- 🕌 Впечатляющая архитектура
- 🌅 Идеальные ракурсы на закате
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для фото-прогулки в Маскате - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, температура умеренная, что позволяет наслаждаться прогулкой без излишней жары. В марте и апреле также можно отправиться на экскурсию, но стоит быть готовым к более тёплой погоде. С мая по сентябрь жара может быть слишком интенсивной, однако при желании и в это время можно найти удачные моменты для съёмки, особенно в утренние и вечерние часы.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Мечеть Султана Кабуса
- Оперный театр Омана
- Старый рынок Муттра
- Форты Аль-Мирани и Аль-Джалали
- Корниш Муттра
Описание фото-прогулки
Фотомаршрут пройдёт по таким локациям:
- Мечеть Султана Кабуса — одна из самых красивых мечетей Ближнего Востока с впечатляющей архитектурой.
- Оперный театр Омана — символ страны, который сочетает в себе восточный колорит и изысканность.
- Старый рынок Муттра — лабиринт узких улочек, наполненных ароматами специй и атмосферой Востока.
- Форты Аль-Мирани и Аль-Джалали — исторические крепости с панорамными видами на город и гавань.
- Корниш Муттра — живописная набережная с идеальными ракурсами для съёмки на фоне заката.
На прогулке вы узнаете:
- о традициях Омана, его архитектуре и ключевых исторических событиях.
- знаковых местах города — чем интересны мечеть Султана Кабуса, рынок Муттра и Корниш, и какие легенды связаны с фортами Аль-Мирани и Аль-Джалали.
- секретах удачных снимков — как лучше позировать и выбрать ракурс.
- магии света и композиции — как менять стиль фотографии в зависимости от времени суток и окружающей атмосферы.
Организационные детали
- В течение 48 часов после встречи вы получите 30+ кадров по электронной почте либо через облачный сервис.
- Все фотографии проходят базовую обработку и ретушь.
- Мы проводим съёмку на профессиональном оборудовании Canon.
- На прогулке с вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 12 туристов
Мы — бутик-консьерж в Маскате. Проектируем ваш день в Омане с нуля, кураторски ведём его «под ключ» и отвечаем за результат целиком — от маршрута и тайминга до безопасности и финальных деталей. Один контакт, бесшовная организация, спокойный сервис.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
5 мар 2025
В Маскате была впервые и путешествовала на этот раз одна. Поэтому была рада прежде всего общению с русскоговорящим гидом. Дмитрий интересный собеседник. Мне понравилась сама идея не только увидеть знаковые места города, но и получить отличные фото о моем посещении этих мест. Всем рекомендую 💯
Входит в следующие категории Маската
