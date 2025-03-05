Фотопрогулка по Маскату - это уникальная возможность увидеть столицу Омана с художественной стороны.



Прогулка охватывает знаковые места города, такие как мечеть Султана Кабуса, оперный театр Омана и старый рынок Муттра. Участники узнают о традициях и истории, а также получат советы по созданию удачных снимков.



В течение 48 часов после экскурсии участники получат более 30 обработанных фотографий, сделанных на профессиональное оборудование

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для фото-прогулки в Маскате - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, температура умеренная, что позволяет наслаждаться прогулкой без излишней жары. В марте и апреле также можно отправиться на экскурсию, но стоит быть готовым к более тёплой погоде. С мая по сентябрь жара может быть слишком интенсивной, однако при желании и в это время можно найти удачные моменты для съёмки, особенно в утренние и вечерние часы.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.