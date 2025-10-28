Экскурсия в Маскат предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным и историческим наследием Омана.
Тур включает посещение Великой мечети Султана Кабуса, Королевского оперного театра и традиционного рынка Матрах.
Участники также увидят исторические форты Матрах, Аль-Мирани и Аль-Джалали, а также Королевский дворец Аль-Алам. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит лучше понять многоликий Маскат
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение Великой мечети
- 🎭 Королевский оперный театр
- 🛍 Традиционный рынок Матрах
- 🏰 Исторические форты
- 🏛 Королевский дворец
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Великая мечеть Султана Кабуса
- Королевский оперный театр
- Традиционный рынок Матрах
- Форт Матрах
- Форт Аль-Мирани
- Форт Аль-Джалали
- Королевский дворец Аль-Алам
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Великую мечеть Султана Кабуса. Грандиозное строение возвели в начале 2000-х.
- Королевский оперный театр. Архитектура концертного зала сочетает арабский стиль и средневековые элементы.
- Традиционный рынок Матрах. На аутентичном базаре можно найти что угодно.
- Форт Матрах. Памятник 16 века, оставленный здесь португальцами.
- Форты Аль-Мирани и Аль-Джалали. Эти близнецы тоже родом из Позднего Средневековья.
- Королевский дворец Аль-Алам. Резиденция местных правителей и символ государства.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Palisade.
- Дополнительно оплачиваются билеты в Оперу — 3 оманских реала и Форт Матрах — 3 реала.
- Для посещения мечетей могу предоставить абайи и платки (уточните в переписке).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Маскате
Привет! Меня зовут Оля, и я лицензированный гид в Омане. С 2015 года я изучала историю, культуру и традиции Омана, чтобы лучше понять его и делиться этими знаниями с другими. Моя цель — сделать каждое путешествие незабываемым, предлагая увлекательные экскурсии, уникальные маршруты и глубокое погружение в местную жизнь. Буду рада поделиться знаниями, опытом и страстью к Оману!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
А
Александра
28 окт 2025
Ольга влюбила нас в Оман! Городская экскурсия, которую мы забронировала была очень интересна. Мои дети 13 и 9 лет слушали в большим восторгом рассказы Ольги про мечеть, рынок, дворец и
Елена
19 окт 2025
Хочу написать огромное спасибо, Ольге! Расскажу по порядку: у нас был транзит 15 часов, я была с 2мя детьми. Ольга за ранее составила нам программу, рассказала про все особенности, подстроила
G
Ganeev
19 сен 2025
Ездил на много экскурсий, с разными гидами в Омане, и могу сказать что с Ольгой понравилось больше всего, она хорошо знает страну, традиции и места которые стоит увидеть. И самое
Алиса
23 июл 2025
Я прилетела в Оман специально на экскурсию. Ольга встретила в аэропорту и после отвезла. Проехались по всему городу. Посмотрели мечеть, оперный театр, дворец султана, прогулялись по рынку. Далее поднялись на форт, откуда открывается красивый вид на набережную и порт. Проехали по местному «коттеджному» поселку, посидели в кафе.
Есть и другие экскурсионные программы, уточняйте у Ольги!
С
Сергей
15 апр 2025
Крутяк!
