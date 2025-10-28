читать дальше

форты. В день экскурсии все парковки у рынка были перекрыты в виду визита главы Турции в Оман, но Ольга смогла найти возможность припарковаться, чтобы показать нам центральный рынок Омана. С Ольгой мы посетили в другие дни интересные экскурсии в Вади Шааб, куда ОЧЕНЬ важно отправляться с гидом, а Ольга нас четко проинструктировала и позаботилась о всех аспектах нашей безопасности. Также с Ольгой мы ездили в Оманскую пустыню и в Низву. Мы остались в полном восторге от Омана и от нашего гида с ее супер комфортным автомобилем!