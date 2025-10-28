Мои заказы

Влюбиться в Оман за 4 часа

Погрузитесь в атмосферу Омана, где история встречается с современностью. Узнайте о культурном наследии Маската и насладитесь его архитектурой
Экскурсия в Маскат предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным и историческим наследием Омана.

Тур включает посещение Великой мечети Султана Кабуса, Королевского оперного театра и традиционного рынка Матрах.

Участники также увидят исторические форты Матрах, Аль-Мирани и Аль-Джалали, а также Королевский дворец Аль-Алам. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит лучше понять многоликий Маскат
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение Великой мечети
  • 🎭 Королевский оперный театр
  • 🛍 Традиционный рынок Матрах
  • 🏰 Исторические форты
  • 🏛 Королевский дворец
Влюбиться в Оман за 4 часа© Ольга
Влюбиться в Оман за 4 часа© Ольга
Влюбиться в Оман за 4 часа© Ольга
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя22
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Великая мечеть Султана Кабуса
  • Королевский оперный театр
  • Традиционный рынок Матрах
  • Форт Матрах
  • Форт Аль-Мирани
  • Форт Аль-Джалали
  • Королевский дворец Аль-Алам

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Великую мечеть Султана Кабуса. Грандиозное строение возвели в начале 2000-х.
  • Королевский оперный театр. Архитектура концертного зала сочетает арабский стиль и средневековые элементы.
  • Традиционный рынок Матрах. На аутентичном базаре можно найти что угодно.
  • Форт Матрах. Памятник 16 века, оставленный здесь португальцами.
  • Форты Аль-Мирани и Аль-Джалали. Эти близнецы тоже родом из Позднего Средневековья.
  • Королевский дворец Аль-Алам. Резиденция местных правителей и символ государства.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Hyundai Palisade.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Оперу — 3 оманских реала и Форт Матрах — 3 реала.
  • Для посещения мечетей могу предоставить абайи и платки (уточните в переписке).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Маскате
Привет! Меня зовут Оля, и я лицензированный гид в Омане. С 2015 года я изучала историю, культуру и традиции Омана, чтобы лучше понять его и делиться этими знаниями с другими. Моя цель — сделать каждое путешествие незабываемым, предлагая увлекательные экскурсии, уникальные маршруты и глубокое погружение в местную жизнь. Буду рада поделиться знаниями, опытом и страстью к Оману!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
Александра
28 окт 2025
Ольга влюбила нас в Оман! Городская экскурсия, которую мы забронировала была очень интересна. Мои дети 13 и 9 лет слушали в большим восторгом рассказы Ольги про мечеть, рынок, дворец и
читать дальше

форты. В день экскурсии все парковки у рынка были перекрыты в виду визита главы Турции в Оман, но Ольга смогла найти возможность припарковаться, чтобы показать нам центральный рынок Омана. С Ольгой мы посетили в другие дни интересные экскурсии в Вади Шааб, куда ОЧЕНЬ важно отправляться с гидом, а Ольга нас четко проинструктировала и позаботилась о всех аспектах нашей безопасности. Также с Ольгой мы ездили в Оманскую пустыню и в Низву. Мы остались в полном восторге от Омана и от нашего гида с ее супер комфортным автомобилем!

Ольга влюбила нас в Оман! Городская экскурсия, которую мы забронировала была очень интересна. Мои дети 13Ольга влюбила нас в Оман! Городская экскурсия, которую мы забронировала была очень интересна. Мои дети 13Ольга влюбила нас в Оман! Городская экскурсия, которую мы забронировала была очень интересна. Мои дети 13Ольга влюбила нас в Оман! Городская экскурсия, которую мы забронировала была очень интересна. Мои дети 13Ольга влюбила нас в Оман! Городская экскурсия, которую мы забронировала была очень интересна. Мои дети 13Ольга влюбила нас в Оман! Городская экскурсия, которую мы забронировала была очень интересна. Мои дети 13Ольга влюбила нас в Оман! Городская экскурсия, которую мы забронировала была очень интересна. Мои дети 13
Елена
Елена
19 окт 2025
Хочу написать огромное спасибо, Ольге! Расскажу по порядку: у нас был транзит 15 часов, я была с 2мя детьми. Ольга за ранее составила нам программу, рассказала про все особенности, подстроила
читать дальше

под нас экскурсию. Помогла забронировать недорогой и хороший отель, что бы немного отдохнуть перед большим перелетом. Экскурсия великолепная, представление о стране и городе сложилось полностью. Захотелось приехать отдохнуть сюда еще. У Ольге есть еще куча программ по стране, которые у нее не получается разместить в приложении, обращаетесь к ней с вопросами - она очень грамотно все расскажет. Спасибо Ольге за время.

Хочу написать огромное спасибо, Ольге! Расскажу по порядку: у нас был транзит 15 часов, я былаХочу написать огромное спасибо, Ольге! Расскажу по порядку: у нас был транзит 15 часов, я былаХочу написать огромное спасибо, Ольге! Расскажу по порядку: у нас был транзит 15 часов, я былаХочу написать огромное спасибо, Ольге! Расскажу по порядку: у нас был транзит 15 часов, я былаХочу написать огромное спасибо, Ольге! Расскажу по порядку: у нас был транзит 15 часов, я былаХочу написать огромное спасибо, Ольге! Расскажу по порядку: у нас был транзит 15 часов, я былаХочу написать огромное спасибо, Ольге! Расскажу по порядку: у нас был транзит 15 часов, я былаХочу написать огромное спасибо, Ольге! Расскажу по порядку: у нас был транзит 15 часов, я была
G
Ganeev
19 сен 2025
Ездил на много экскурсий, с разными гидами в Омане, и могу сказать что с Ольгой понравилось больше всего, она хорошо знает страну, традиции и места которые стоит увидеть. И самое
читать дальше

главное что с ней комфортно в общении и она любит то чем занимается. Как оказалось у неё ещё много других экскурсий, так что я бы рекомендовал вам Ольгу в качестве проводника в мир Омана)

Алиса
Алиса
23 июл 2025
Я прилетела в Оман специально на экскурсию. Ольга встретила в аэропорту и после отвезла. Проехались по всему городу. Посмотрели мечеть, оперный театр, дворец султана, прогулялись по рынку. Далее поднялись на форт, откуда открывается красивый вид на набережную и порт. Проехали по местному «коттеджному» поселку, посидели в кафе.
Есть и другие экскурсионные программы, уточняйте у Ольги!
Я прилетела в Оман специально на экскурсию. Ольга встретила в аэропорту и после отвезла. Проехались поЯ прилетела в Оман специально на экскурсию. Ольга встретила в аэропорту и после отвезла. Проехались поЯ прилетела в Оман специально на экскурсию. Ольга встретила в аэропорту и после отвезла. Проехались поЯ прилетела в Оман специально на экскурсию. Ольга встретила в аэропорту и после отвезла. Проехались поЯ прилетела в Оман специально на экскурсию. Ольга встретила в аэропорту и после отвезла. Проехались по
С
Сергей
15 апр 2025
Крутяк!

Входит в следующие категории Маската

Похожие экскурсии из Маската

Вечерний Маскат
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечерний Маскат: архитектурные шедевры и восточный колорит
Прогулка по вечернему Маскату: мечети, дворцы, рынки и набережные. Окунитесь в атмосферу столицы Омана с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: У вашего отеля
Завтра в 18:00
11 ноя в 18:00
$195 за всё до 5 чел.
Маскат - восточная сказка
На машине
6 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами
Начало: В вашем отеле
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
С наступлением вечера Маскат оживает: огни мечетей и фортов создают уникальную атмосферу. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя ночной город
Начало: В вашем отеле
Завтра в 15:00
11 ноя в 15:00
$220 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Маскате. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Маскате