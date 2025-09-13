Индивидуальная
до 4 чел.
Визитные карточки чарующего Маската: мечеть, опера, рынок и дворец
Познакомьтесь с архитектурными шедеврами Маската, узнайте о богатой истории Омана и насладитесь атмосферой восточного рынка
Начало: Отель
Завтра в 07:30
14 сен в 07:30
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
Погрузитесь в атмосферу Маската и Вади Шаб. Увидите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, природные бассейны и каньоны, а также насладитесь обедом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от $499 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
от $600 за всё до 4 чел.
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Маскату в сентябре 2025
