Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Маскате на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине На микроавтобусе 5 часов 79 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Визитные карточки чарующего Маската: мечеть, опера, рынок и дворец Познакомьтесь с архитектурными шедеврами Маската, узнайте о богатой истории Омана и насладитесь атмосферой восточного рынка Начало: Отель $250 за всё до 4 чел. На машине 10 часов 11 отзывов Индивидуальная до 5 чел. 2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён) Погрузитесь в атмосферу Маската и Вади Шаб. Увидите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, природные бассейны и каньоны, а также насладитесь обедом Начало: У вашего отеля от $499 за всё до 5 чел. На машине 12 часов 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено) Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено Начало: У вашего отеля или в аэропорту от $600 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Маската

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Экскурсии на русском языке»

Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 96 ⭐ отзывов, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь