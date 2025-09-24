Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Оман за 4 часа
Погрузитесь в атмосферу Омана, где история встречается с современностью. Узнайте о культурном наследии Маската и насладитесь его архитектурой
Завтра в 09:00
25 сен в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
С наступлением вечера Маскат оживает: огни мечетей и фортов создают уникальную атмосферу. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя ночной город
Начало: В вашем отеле
Завтра в 15:00
25 сен в 15:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Город-оазис: в Низву - из Маската
Откройте для себя Низву - бывшую столицу Омана. Вас ждут форт, рынок, горы и вкусный обед. Уникальная экскурсия, полная открытий
Начало: У вашего отеля
25 сен в 09:00
26 сен в 08:00
$539 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат: встреча традиций и современности
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Маскату: от мечетей до базаров, с погружением в историю и культуру Омана. Уникальный опыт для каждого
Начало: По договорённости
25 сен в 08:00
28 сен в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Маскату в сентябре 2025
Сейчас в Маскате в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 220 до 539. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
