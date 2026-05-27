Мы отправимся в горный регион к Вади Аль-Хукаин — зелёному каньону с природными бассейнами и прозрачной пресной водой, а затем посетим горячие минеральные источники, где можно расслабиться и снять напряжение. Поговорим об отношении оманцев к воде и о традиционном укладе жизни в небольших городах и деревнях. Это будет день в ритме природы: без толп, суеты и жёстких таймингов.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из отеля в Маскате
Начало путешествия в сторону горного региона Рустака. По дороге пейзажи меняются: от прибрежных равнин к скалистым холмам и зелёным долинам. В пути поговорим о жизни в оманских регионах за пределами столицы и о том, почему именно здесь сохранилось так много природных источников воды.
11:00–13:00 — Вади Аль-Хукаин (Wadi Al Hoqain)
Мы окажемся в зелёном горном каньоне с пальмами, каскадами и природными бассейнами с пресной водой. Это спокойное и малолюдное место, которое любят местные жители. Можно прогуляться вдоль русла, искупаться в прохладной воде, посидеть в тени деревьев и насладиться тишиной.
13:00–13:30 — переезд в район горячих источников
13:30–14:30 — Al Kasfah Hot Spring
Горячие минеральные источники, где тёплая вода выходит из-под земли и наполняет открытые бассейны. Температура комфортная для купания и расслабления.
14:30–15:15 — обед в местном ресторане (с локальной кухней или привычными блюдами)
15:15–17:30 — возвращение в Маскат
17:30 — прибытие в отель
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле с кондиционером
Обед в местном ресторане входит в стоимость
Рекомендуем взять с собой: удобную обувь (коралки или кроссовки), головной убор, солнцезащитный крем, воду, купальные принадлежности, полотенце и сменную одежду
С вами буду я или другой гид из моей команды
Сложность маршрута — средняя
Подойдёт людям со средней физической подготовкой, готовым к прогулкам по каменистой местности и купанию в природных бассейнах (купание в оазисе и горячих источниках — по желанию)
Может не подойти: людям с ограниченной подвижностью, проблемами с суставами, коленями и спиной, а также любителям лёгких прогулок без физических усилий
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 928 туристов
Я гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!
