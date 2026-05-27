Мы отправимся в горный регион к Вади Аль-Хукаин — зелёному каньону с природными бассейнами и прозрачной пресной водой, а затем посетим горячие минеральные источники, где можно расслабиться и снять напряжение. Поговорим об отношении оманцев к воде и о традиционном укладе жизни в небольших городах и деревнях. Это будет день в ритме природы: без толп, суеты и жёстких таймингов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля в Маскате

Начало путешествия в сторону горного региона Рустака. По дороге пейзажи меняются: от прибрежных равнин к скалистым холмам и зелёным долинам. В пути поговорим о жизни в оманских регионах за пределами столицы и о том, почему именно здесь сохранилось так много природных источников воды.

11:00–13:00 — Вади Аль-Хукаин (Wadi Al Hoqain)

Мы окажемся в зелёном горном каньоне с пальмами, каскадами и природными бассейнами с пресной водой. Это спокойное и малолюдное место, которое любят местные жители. Можно прогуляться вдоль русла, искупаться в прохладной воде, посидеть в тени деревьев и насладиться тишиной.

13:00–13:30 — переезд в район горячих источников

13:30–14:30 — Al Kasfah Hot Spring

Горячие минеральные источники, где тёплая вода выходит из-под земли и наполняет открытые бассейны. Температура комфортная для купания и расслабления.

14:30–15:15 — обед в местном ресторане (с локальной кухней или привычными блюдами)

15:15–17:30 — возвращение в Маскат

17:30 — прибытие в отель

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автомобиле с кондиционером

Обед в местном ресторане входит в стоимость

Рекомендуем взять с собой: удобную обувь (коралки или кроссовки), головной убор, солнцезащитный крем, воду, купальные принадлежности, полотенце и сменную одежду

С вами буду я или другой гид из моей команды

Сложность маршрута — средняя