9 часов
Мини-группа
до 11 чел.
Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (мини-группа)
Прикоснитесь к чудесам Омана! Вас ждут лазурные воды Биммах Синкхол и потрясающие пейзажи Вади Шаб. Узнайте больше о природе и культуре этой удивительной страны
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 дек в 08:00
$90 за человека
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Конная прогулка по берегу моря в Маскате
Насладитесь незабываемой конной прогулкой вдоль Оманского залива. Профессиональный инструктор и дружелюбные лошади сделают ваш день особенным
Начало: Marina Bandar Al Rowdha
4 янв в 08:00
11 янв в 08:00
$140 за человека
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Золотые дюны и рай посреди пустыни: групповая экскурсия в Маскате
Ищете уединение и хотите спрятаться от городской суеты? На экскурсии у вас будет такая возможность! Погружение в культуру Омана, посещение оазиса и быт бедуинов
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
30 дек в 08:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман22 июня 2024Если идете летом, желательно хорошо переносить жару, переход немного изнурительный. В целом тур классный, особенно часть где после долгого перехода
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Романтические»
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в декабре 2024
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