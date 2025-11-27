Мои заказы

По Маскату - на кабриолете

Прокатитесь по Маскату в кабриолете, наслаждаясь архитектурой и культурой города. Мечеть, дворец и рынок оставят незабываемые впечатления
Садитесь в кабриолет и отправляйтесь в увлекательное путешествие по Маскату.

Вас ждёт знакомство с великолепной мечетью Султана Кабуса, где можно увидеть одну из крупнейших люстр в мире и уникальный иранский ковер.

Прогулка
по площади перед дворцом Аль-Алам подарит вам виды на изысканную архитектуру и ухоженные сады. На рынке Матрах вы ощутите дух старинных торговых традиций Омана. Завершите экскурсию у Королевского Оперного театра, символа культурного возрождения страны

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Уникальный транспорт - кабриолет
  • 🕌 Величественная мечеть Султана Кабуса
  • 🎭 Королевский Оперный театр
  • 🛍️ Атмосферный рынок Матрах
  • 🏰 Площадь перед дворцом Аль-Алам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с октября по апрель, когда погода в Маскате наиболее комфортная. В это время температура умеренная, и можно наслаждаться поездкой на кабриолете. В мае и сентябре погода ещё приемлема, но становится жарче. Летом, с июня по август, жара может быть значительной, но вечерние поездки всё же возможны.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Великая мечеть Султана Кабуса
  • Королевский Оперный театр
  • Рынок Матрах
  • Площадь перед дворцом Аль-Алам

Описание экскурсии

Великая мечеть Султана Кабуса

Вы увидите шедевр современной Оманской архитектуры. Внутри — одна из крупнейших в мире люстр (весом 8 тонн!) и второй по величине цельный иранский ковер. Зайдём и во внутренний двор с изящными арками и мраморной мозаикой.

Королевский Оперный театр

Современное здание — символ культурного ренессанса Омана, место встречи восточных и западных музыкальных традиций. Вы оцените изящные арки, резные деревянные панели, роскошные интерьеры фойе и современный театральный зал.

Рынок Матрах

Отправимся на самый старый и атмосферный рынок Маската — живое воплощение многовековых торговых традиций Омана. Здесь вы найдёте благовония, традиционные кинжалы-ханджары, украшения, ткани… И ощутите местный колорит сполна.

Площадь перед дворцом Аль-Алам

Вы рассмотрите современную интерпретацию традиционной оманской и исламской архитектуры. Полюбуетесь нарядными фасадами насыщенного цвета, золотыми деталями и ухоженными садами вокруг.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на кабриолете премиум-класса
  • Билеты в оперный театр не включены в стоимость экскурсии — $10 за чел.
  • В пятницу мечеть и оперный театр закрыты для посещения. Но мы сделаем фотостоп рядом с этими локациями
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 1765 туристов
Приветствую всех любителей путешествовать! Меня зовут Илья, я представитель команды гидов в Омане. В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение
и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых. Мы покажем вам уникальную красоту этой страны: её древнюю историю, потрясающую природу и гостеприимную культуру. Мы знаем всё о древних крепостях, традициях и легендах Омана. Наш подход — это внимание к деталям и забота о каждом клиенте. Мы не просто проводим экскурсии, а создаём незабываемые впечатления, которые останутся с вами навсегда. Наша миссия — открыть для вас настоящий Оман!

Входит в следующие категории Маската

