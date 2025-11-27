Садитесь в кабриолет и отправляйтесь в увлекательное путешествие по Маскату.Вас ждёт знакомство с великолепной мечетью Султана Кабуса, где можно увидеть одну из крупнейших люстр в мире и уникальный иранский ковер.Прогулка

по площади перед дворцом Аль-Алам подарит вам виды на изысканную архитектуру и ухоженные сады. На рынке Матрах вы ощутите дух старинных торговых традиций Омана. Завершите экскурсию у Королевского Оперного театра, символа культурного возрождения страны

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с октября по апрель, когда погода в Маскате наиболее комфортная. В это время температура умеренная, и можно наслаждаться поездкой на кабриолете. В мае и сентябре погода ещё приемлема, но становится жарче. Летом, с июня по август, жара может быть значительной, но вечерние поездки всё же возможны.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.