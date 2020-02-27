7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Мечеть Султана Кабуса

Экскурсия начнется с посещения главной действующей мечети Омана. Вы услышите историю строительства памятника, возведенного в начале 2000-х годов. Рассмотрите интерьер, выполненный из серого и белого мрамора, традиционные орнаменты и позолоченную мозаику на куполах. Отдельное внимание уделим изысканным люстрам Swarovski и второму по величине в мире единоцельному ковру, над которым 4 года трудились 600 мастериц.

Королевский оперный театр

Затем вы отправитесь в центр музыкального искусства и культуры страны — Royal Opera House Muscat. Еще одно чудо Востока — очередное детище Султана Кабуса. Мы подробно поговорим об архитектуре сооружения — сочетании элементов арабского стиля с классической архитектурой Средневековья в современном исполнении. А также о передовом оснащении концертного зала и выдающихся оманских музыкантах.

Традиционный рынок Омана и Форт Матрах

Какой восточный город без колоритного рынка? Конечно, и в нашей программе запланировано посещение старого базара Матрах. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы побродить по аутентичным торговым улочкам и присмотреть типичные сувениры арабского мира — благовония, антикварное оружие, изделия из сандалового дерева, эфирные масла, керамику, драгоценности ручной работы и ароматный оманский кофе. После чего я отвезу вас в знаковый Форт Матрах, где расскажу о португальской оккупации в конце 16 века и борьбе с оманской армией.

Королевский дворец

В завершение вы рассмотрите величественный дворец Аль-Алам Султана Кабуса на площади, названной его именем. Больше двухсот лет он является резиденцией правителей Омана и главным символом страны. Я расскажу о том, как менялся облик дворца на пути к его нынешнему стилю, гармонично сочетающему арабские и индийские архитектурные традиции. И, разумеется, вы узнаете о роли действующего султана в знаменательной трансформации Омана из средневекового отсталого государства в благополучную современную страну.