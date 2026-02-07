7 отзывов оставили туристы

Вы познакомитесь с величественной архитектурой главной мечети Омана, Королевской оперы и резиденции правителей Аль-Алам. Узнаете, как Султану Кабусу удалось вывести страну из средневековья, создав благополучное современное государство. И, конечно, погрузитесь в мир арабских сокровищ на колоритном рынке Матрах.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мечеть Султана Кабуса

Экскурсия начнется с посещения главной действующей мечети Омана. Вы услышите историю строительства памятника, возведенного в начале 2000-х годов. Рассмотрите интерьер, выполненный из серого и белого мрамора, традиционные орнаменты и позолоченную мозаику на куполах. Отдельное внимание уделим изысканным люстрам Swarovski и второму по величине в мире единоцельному ковру, над которым 4 года трудились 600 мастериц.

Королевский оперный театр

Затем вы отправитесь в центр музыкального искусства и культуры страны — Royal Opera House Muscat. Еще одно чудо Востока — очередное детище Султана Кабуса. Мы подробно поговорим об архитектуре сооружения — сочетании элементов арабского стиля с классической архитектурой Средневековья в современном исполнении. А также о передовом оснащении концертного зала и выдающихся оманских музыкантах.

Традиционный рынок Омана и прогулка по набережной Матрах

Какой восточный город без колоритного рынка? Конечно, и в нашей программе запланировано посещение старого базара Матрах. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы побродить по аутентичным торговым улочкам и присмотреть типичные сувениры арабского мира — благовония, антикварное оружие, изделия из сандалового дерева, эфирные масла, керамику, драгоценности ручной работы и ароматный оманский кофе.

Королевский дворец

В завершение вы рассмотрите величественный дворец Аль-Алам Султана Кабуса на площади, названной его именем. Больше двухсот лет он является резиденцией правителей Омана и главным символом страны. Я расскажу о том, как менялся облик дворца на пути к его нынешнему стилю, гармонично сочетающему арабские и индийские архитектурные традиции. И, разумеется, вы узнаете о роли действующего султана в знаменательной трансформации Омана из средневекового отсталого государства в благополучную современную страну.

Организационные детали

Оставшуюся сумму можно оплатить наличными в долларах США или переводом в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 5%

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды. Экскурсию в Королевском оперном театре проводят его сотрудники на английском языке

Транспорт входит в стоимость экскурсии

При желании можно добавить в экскурсию посещение парфюмерной фабрики Amouage. Здесь вы узнаете о процессе создания роскошных духов и познакомитесь с историей бренда, который известен своими эксклюзивными ароматами на весь мир

Возможно провести экскурсию на микроавтобусе для группы 5-11 человек — $550 за группу, и для группы 12-20 человек — $1000 за группу

*Дополнительно оплачиваются билеты в оперный театр — 3,2 OMR с человека (при желании)

В пятницу мечеть и оперный театр закрыты для посещения. В этот день мы организуем фото-остановки у этих знаковых мест, чтобы вы могли насладиться их красотой и запечатлеть великолепие архитектуры снаружи.

Для посещения мечети необходимо соблюдать требования к одежде

Мужчинам нужно быть в брюках, штанах или джинсах, но не в шортах

Женщинам — в брюках, юбке или платье, прикрывающих ноги до пят и кофте или рубашке, закрывающей руки до запястий, а также иметь головной убор (платок). При необходимости одежду и платок можно купить или взять в аренду у мечети

Требований к обуви нет

При бронировании трёх индивидуальных экскурсий сделаем скидку 10%.