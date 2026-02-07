7 отзывов оставили туристы

Экскурсия начнется с посещения главной действующей мечети Омана. Вы услышите историю строительства памятника, возведенного в начале 2000-х годов. Рассмотрите интерьер, выполненный из серого и белого мрамора, традиционные орнаменты и позолоченную мозаику на куполах. Отдельное внимание уделим изысканным люстрам Swarovski и второму по величине в мире единоцельному ковру, над которым 4 года трудились 600 мастериц.
Королевский оперный театр
Затем вы отправитесь в центр музыкального искусства и культуры страны — Royal Opera House Muscat. Еще одно чудо Востока — очередное детище Султана Кабуса. Мы подробно поговорим об архитектуре сооружения — сочетании элементов арабского стиля с классической архитектурой Средневековья в современном исполнении. А также о передовом оснащении концертного зала и выдающихся оманских музыкантах.
Традиционный рынок Омана и прогулка по набережной Матрах
Какой восточный город без колоритного рынка? Конечно, и в нашей программе запланировано посещение старого базара Матрах. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы побродить по аутентичным торговым улочкам и присмотреть типичные сувениры арабского мира — благовония, антикварное оружие, изделия из сандалового дерева, эфирные масла, керамику, драгоценности ручной работы и ароматный оманский кофе.
Королевский дворец
В завершение вы рассмотрите величественный дворец Аль-Алам Султана Кабуса на площади, названной его именем. Больше двухсот лет он является резиденцией правителей Омана и главным символом страны. Я расскажу о том, как менялся облик дворца на пути к его нынешнему стилю, гармонично сочетающему арабские и индийские архитектурные традиции. И, разумеется, вы узнаете о роли действующего султана в знаменательной трансформации Омана из средневекового отсталого государства в благополучную современную страну.
Организационные детали
Оставшуюся сумму можно оплатить наличными в долларах США или переводом в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 5%
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды. Экскурсию в Королевском оперном театре проводят его сотрудники на английском языке
Транспорт входит в стоимость экскурсии
При желании можно добавить в экскурсию посещение парфюмерной фабрики Amouage. Здесь вы узнаете о процессе создания роскошных духов и познакомитесь с историей бренда, который известен своими эксклюзивными ароматами на весь мир
Возможно провести экскурсию на микроавтобусе для группы 5-11 человек — $550 за группу, и для группы 12-20 человек — $1000 за группу
*Дополнительно оплачиваются билеты в оперный театр — 3,2 OMR с человека (при желании) В пятницу мечеть и оперный театр закрыты для посещения. В этот день мы организуем фото-остановки у этих знаковых мест, чтобы вы могли насладиться их красотой и запечатлеть великолепие архитектуры снаружи.
Для посещения мечети необходимо соблюдать требования к одежде
Мужчинам нужно быть в брюках, штанах или джинсах, но не в шортах
Женщинам — в брюках, юбке или платье, прикрывающих ноги до пят и кофте или рубашке, закрывающей руки до запястий, а также иметь головной убор (платок). При необходимости одежду и платок можно купить или взять в аренду у мечети
Требований к обуви нет
При бронировании трёх индивидуальных экскурсий сделаем скидку 10%.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2273 туристов
В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых.
Мы покажем вам уникальную читать дальшеуменьшить
красоту этой страны: её древнюю историю, потрясающую природу и гостеприимную культуру. Мы знаем всё о древних крепостях, традициях и легендах Омана.
Наш подход — это внимание к деталям и забота о каждом клиенте. Мы не просто проводим экскурсии, а создаём незабываемые впечатления, которые останутся с вами навсегда. Наша миссия — открыть для вас настоящий Оман!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 96 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
Отличная экскурсия с грамотно выстроенным маршрутом: позволяет буквально за пол дня осмотреть основные достопримечательности Маската и получить общее представление о городе. Отдельную благодарность хочется выразить гиду Яне! Рассказ был живой и интересный, на все вопросы отвечала подробно, посоветовала большое количество мест для дальнейшего посещения. И, конечно же, спасибо огромное за учёт индивидуальных потребностей и физических возможностей туристов в организации экскурсии.
Прекрасная экскурсия, все пожелания были учтены. Несмотря на праздники и то, что некоторые объекты были закрыты, мы остались довольны. Интересный рассказ и умение гибко подстроиться под обстоятельства
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Dmitrii
Брали экскурсию на стыковке рейсов, чтобы получить базовое представление о стране, в которой оказались в первый раз. Проводил Дамир. Нам очень понравилось. Информация преподносится доступно, очень гибкая организация, заточенная под индивидуальные потребности группы. Комфортный транспорт. Хотим вернуться. Спасибо!
Илья
Ответ организатора:
Дмитрий, добрый день! Благодарим вас за такую теплую обратную связь. Будем рады новым встречам в Омане!
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Артур
Все было прекрасно, огромное спасибо 😊
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В
Виктория
На Обзорной экскурсии по Маскату нашим гидом оказался Павел, чему я очень рада! Не первый раз отдыхаю в Омане, бывала на разных экскурсиях, с разными гидами и разными тур. компаниями, читать дальшеуменьшить
могу абсолютно точно сказать - экскурсия Паши была самая лучшая! Много информации, отличный маршрут (показал больше, чем на стандартной экскурсии), предложил заехать на фабрику Amouage, рекомендовал рестораны, определенные национальные блюда, которые стоит попробовать. В общем, полный восторг! Очень рекомендую данную экскурсию, на ней можно увидеть все основные достопримечательности, составить общее впечатление о городе и жизни оманцев. Ну и Павел - best of the best! Спасибо ему большое!
+2
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