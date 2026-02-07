7 отзывов оставили туристы

Мои заказы

Визитные карточки чарующего Маската

Обзорная автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Омана
Вы познакомитесь с величественной архитектурой главной мечети Омана, Королевской оперы и резиденции правителей Аль-Алам.

Узнаете, как Султану Кабусу удалось вывести страну из средневековья, создав благополучное современное государство. И, конечно, погрузитесь в мир арабских сокровищ на колоритном рынке Матрах.
4.9
96 отзывов
Визитные карточки чарующего Маската
Визитные карточки чарующего Маската
Визитные карточки чарующего Маската

Описание экскурсии

Мечеть Султана Кабуса

Экскурсия начнется с посещения главной действующей мечети Омана. Вы услышите историю строительства памятника, возведенного в начале 2000-х годов. Рассмотрите интерьер, выполненный из серого и белого мрамора, традиционные орнаменты и позолоченную мозаику на куполах. Отдельное внимание уделим изысканным люстрам Swarovski и второму по величине в мире единоцельному ковру, над которым 4 года трудились 600 мастериц.

Королевский оперный театр

Затем вы отправитесь в центр музыкального искусства и культуры страны — Royal Opera House Muscat. Еще одно чудо Востока — очередное детище Султана Кабуса. Мы подробно поговорим об архитектуре сооружения — сочетании элементов арабского стиля с классической архитектурой Средневековья в современном исполнении. А также о передовом оснащении концертного зала и выдающихся оманских музыкантах.

Традиционный рынок Омана и прогулка по набережной Матрах

Какой восточный город без колоритного рынка? Конечно, и в нашей программе запланировано посещение старого базара Матрах. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы побродить по аутентичным торговым улочкам и присмотреть типичные сувениры арабского мира — благовония, антикварное оружие, изделия из сандалового дерева, эфирные масла, керамику, драгоценности ручной работы и ароматный оманский кофе.

Королевский дворец

В завершение вы рассмотрите величественный дворец Аль-Алам Султана Кабуса на площади, названной его именем. Больше двухсот лет он является резиденцией правителей Омана и главным символом страны. Я расскажу о том, как менялся облик дворца на пути к его нынешнему стилю, гармонично сочетающему арабские и индийские архитектурные традиции. И, разумеется, вы узнаете о роли действующего султана в знаменательной трансформации Омана из средневекового отсталого государства в благополучную современную страну.

Организационные детали

  • Оставшуюся сумму можно оплатить наличными в долларах США или переводом в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 5%
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды. Экскурсию в Королевском оперном театре проводят его сотрудники на английском языке
  • Транспорт входит в стоимость экскурсии
  • При желании можно добавить в экскурсию посещение парфюмерной фабрики Amouage. Здесь вы узнаете о процессе создания роскошных духов и познакомитесь с историей бренда, который известен своими эксклюзивными ароматами на весь мир
  • Возможно провести экскурсию на микроавтобусе для группы 5-11 человек — $550 за группу, и для группы 12-20 человек — $1000 за группу

*Дополнительно оплачиваются билеты в оперный театр — 3,2 OMR с человека (при желании)
В пятницу мечеть и оперный театр закрыты для посещения. В этот день мы организуем фото-остановки у этих знаковых мест, чтобы вы могли насладиться их красотой и запечатлеть великолепие архитектуры снаружи.

Для посещения мечети необходимо соблюдать требования к одежде

  • Мужчинам нужно быть в брюках, штанах или джинсах, но не в шортах
  • Женщинам — в брюках, юбке или платье, прикрывающих ноги до пят и кофте или рубашке, закрывающей руки до запястий, а также иметь головной убор (платок). При необходимости одежду и платок можно купить или взять в аренду у мечети
  • Требований к обуви нет

При бронировании трёх индивидуальных экскурсий сделаем скидку 10%.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2273 туристов
В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых. Мы покажем вам уникальную
читать дальшеуменьшить

красоту этой страны: её древнюю историю, потрясающую природу и гостеприимную культуру. Мы знаем всё о древних крепостях, традициях и легендах Омана. Наш подход — это внимание к деталям и забота о каждом клиенте. Мы не просто проводим экскурсии, а создаём незабываемые впечатления, которые останутся с вами навсегда. Наша миссия — открыть для вас настоящий Оман!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 96 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
91
4
2
3
1
2
1
2
М
Отличная экскурсия с грамотно выстроенным маршрутом: позволяет буквально за пол дня осмотреть основные достопримечательности Маската и получить общее представление о городе. Отдельную благодарность хочется выразить гиду Яне! Рассказ был живой и интересный, на все вопросы отвечала подробно, посоветовала большое количество мест для дальнейшего посещения. И, конечно же, спасибо огромное за учёт индивидуальных потребностей и физических возможностей туристов в организации экскурсии.
Отличная экскурсия с грамотно выстроенным маршрутом: позволяет буквально за пол дня осмотреть основные достопримечательности Маската и
Отличная экскурсия с грамотно выстроенным маршрутом: позволяет буквально за пол дня осмотреть основные достопримечательности Маската и
Отличная экскурсия с грамотно выстроенным маршрутом: позволяет буквально за пол дня осмотреть основные достопримечательности Маската и
Вам был полезен этот отзыв?
Э
профессионально, интересно, комфортно, безопасно. рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Прекрасная экскурсия, все пожелания были учтены. Несмотря на праздники и то, что некоторые объекты были закрыты, мы остались довольны. Интересный рассказ и умение гибко подстроиться под обстоятельства
Вам был полезен этот отзыв?
Dmitrii
Брали экскурсию на стыковке рейсов, чтобы получить базовое представление о стране, в которой оказались в первый раз. Проводил Дамир. Нам очень понравилось. Информация преподносится доступно, очень гибкая организация, заточенная под индивидуальные потребности группы. Комфортный транспорт. Хотим вернуться. Спасибо!
Илья
Илья
Ответ организатора:
Дмитрий, добрый день! Благодарим вас за такую теплую обратную связь. Будем рады новым встречам в Омане!
Вам был полезен этот отзыв?
Артур
Все было прекрасно, огромное спасибо 😊
Вам был полезен этот отзыв?
В
На Обзорной экскурсии по Маскату нашим гидом оказался Павел, чему я очень рада! Не первый раз отдыхаю в Омане, бывала на разных экскурсиях, с разными гидами и разными тур. компаниями,
читать дальшеуменьшить

могу абсолютно точно сказать - экскурсия Паши была самая лучшая! Много информации, отличный маршрут (показал больше, чем на стандартной экскурсии), предложил заехать на фабрику Amouage, рекомендовал рестораны, определенные национальные блюда, которые стоит попробовать. В общем, полный восторг! Очень рекомендую данную экскурсию, на ней можно увидеть все основные достопримечательности, составить общее впечатление о городе и жизни оманцев. Ну и Павел - best of the best! Спасибо ему большое!

На Обзорной экскурсии по Маскату нашим гидом оказался Павел, чему я очень рада! Не первый раз
На Обзорной экскурсии по Маскату нашим гидом оказался Павел, чему я очень рада! Не первый раз
На Обзорной экскурсии по Маскату нашим гидом оказался Павел, чему я очень рада! Не первый раз
На Обзорной экскурсии по Маскату нашим гидом оказался Павел, чему я очень рада! Не первый раз
На Обзорной экскурсии по Маскату нашим гидом оказался Павел, чему я очень рада! Не первый раз
На Обзорной экскурсии по Маскату нашим гидом оказался Павел, чему я очень рада! Не первый раз
На Обзорной экскурсии по Маскату нашим гидом оказался Павел, чему я очень рада! Не первый раз
На Обзорной экскурсии по Маскату нашим гидом оказался Павел, чему я очень рада! Не первый раз+2
На Обзорной экскурсии по Маскату нашим гидом оказался Павел, чему я очень рада! Не первый раз
На Обзорной экскурсии по Маскату нашим гидом оказался Павел, чему я очень рада! Не первый раз
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Маската

Похожие экскурсии на «Визитные карточки чарующего Маската»

Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
На автобусе
5 часов
82 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Узнать, чем крупнейший мегаполис Омана пленяет своих жителей и гостей
Начало: У вашего отеля в Маскате
Расписание: во вторник и четверг в 08:00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$58 за человека
Влюбиться в Маскат
На машине
5 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Маскат
Мечеть султана, фабрика духов, восточный базар и не только - на обзорной экскурсии по сердцу Омана
Начало: Аэропорт, отель, морской порт
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от $200 за всё до 4 чел.
Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
С наступлением вечера Маскат оживает: огни мечетей и фортов создают уникальную атмосферу. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя ночной город
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от $200 за всё до 4 чел.
Маскат - утончённая столица Омана
На автобусе
5 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Маскат - утончённая столица Омана
Погрузиться в атмосферу Востока и увидеть главное за один день
Начало: В морском порту
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
$50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Маскате. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Маскате
от $250 за экскурсию