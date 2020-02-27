7 отзывов оставили туристы

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Визитные карточки чарующего Маската

Обзорная автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Омана

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

$220 за экскурсию

У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Ilya
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ilya – представитель по Маскату
Вы познакомитесь с величественной архитектурой главной мечети Омана, Королевской оперы и резиденции правителей Аль-Алам.

Узнаете, как Султану Кабусу удалось вывести страну из средневековья, создав благополучное современное государство.

И, конечно, погрузитесь в мир арабских сокровищ на колоритном рынке Матрах.
Визитные карточки чарующего Маската
Визитные карточки чарующего Маската

Что вас ожидает

Мечеть Султана Кабуса
Экскурсия начнется с посещения главной действующей мечети Омана. Вы услышите историю строительства памятника, возведенного в начале 2000-х годов. Рассмотрите интерьер, выполненный из серого и белого мрамора, традиционные орнаменты и позолоченную мозаику на куполах. Отдельное внимание уделим изысканным люстрам Swarovski и второму по величине в мире единоцельному ковру, над которым 4 года трудились 600 мастериц.

Королевский оперный театр
Затем вы отправитесь в центр музыкального искусства и культуры страны — Royal Opera House Muscat. Еще одно чудо Востока — очередное детище Султана Кабуса. Мы подробно поговорим об архитектуре сооружения — сочетании элементов арабского стиля с классической архитектурой Средневековья в современном исполнении. А также о передовом оснащении концертного зала и выдающихся оманских музыкантах.

Традиционный рынок Омана и Форт Матрах
Какой восточный город без колоритного рынка? Конечно, и в нашей программе запланировано посещение старого базара Матрах. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы побродить по аутентичным торговым улочкам и присмотреть типичные сувениры арабского мира — благовония, антикварное оружие, изделия из сандалового дерева, эфирные масла, керамику, драгоценности ручной работы и ароматный оманский кофе. После чего я отвезу вас в знаковый Форт Матрах, где расскажу о португальской оккупации в конце 16 века и борьбе с оманской армией.

Королевский дворец
В завершение вы рассмотрите величественный дворец Аль-Алам Султана Кабуса на площади, названной его именем. Больше двухсот лет он является резиденцией правителей Омана и главным символом страны. Я расскажу о том, как менялся облик дворца на пути к его нынешнему стилю, гармонично сочетающему арабские и индийские архитектурные традиции. И, разумеется, вы узнаете о роли действующего султана в знаменательной трансформации Омана из средневекового отсталого государства в благополучную современную страну.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Транспорт входит в стоимость экскурсии.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в оперу (13$ с человека)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников. Доплата — 55$ с человека.

Для посещения мечети необходимо соблюдать требования к одежде

  • Мужчинам нужно быть в брюках, штанах или джинсах, но не в шортах
  • Женщинам — в брюках и кофте, закрывающей локти, а также иметь головной убор (платок). Мы также можем предоставить хиджабы на время посещения мечети.
  • Требований к обуви нет
Визитные карточки чарующего Маската
Визитные карточки чарующего Маската
Визитные карточки чарующего Маската
Визитные карточки чарующего Маската
Визитные карточки чарующего Маската
Визитные карточки чарующего Маската
Визитные карточки чарующего Маската
Визитные карточки чарующего Маската
Визитные карточки чарующего Маската
Визитные карточки чарующего Маската
Визитные карточки чарующего Маската
Визитные карточки чарующего Маската
Визитные карточки чарующего Маската

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ilya
Ilya
Здравствуйте, дорогие гости! Я живу в Омане, очень люблю эту страну и достаточно глубоко изучил ее историю, культуру и традиции. Работаю с командой таких же увлеченных гидов. Мы будем рады щедро поделиться своими знаниями и показать в полной красе сказочный Оман. У нас есть много экскурсионных программ на комфортабельном микроавтобусе или автомобиле. Добро пожаловать! Ждем с нетерпением нашей встречи!:)
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7 отзывов оставили туристы

27 февраля 2020
Мы заказали данную экскурсию в рамках круиза по Персидскому заливу. Илья встретил нас утром в порту, подстроившись под удобное нам время. На комфортабельном автомобиле мы проехали по всем основным знаковым местам Маската, Илья угостил нас местным чаем и оманским хлебом (вкусные блины с начинкой), подсказал нам лучшие места и виды для фотографий, а главное - познакомил с жизнью, обычаями и традициями совершенно неизвестной для нас страны. А затем отвёз нас на пляж, где мы с большим удовольствием провели вторую половину дня. Отличный день!
19 февраля 2020
Прекрасная экскурсия. Как театр начинается с вешалки, так и наша экскурсия началась со встречи с Юлей в аэропорту. Юля очень приятный, творческий человек, знающий свою работу и умеющий работать с людьми. Прилетели мы в 7 утра, хотелось немного прийти в себя. Обычно у гидов есть свой график и они торопят туристов. Юля спокойно взяла нам кофе, усадила за столик и сообщила, что мы никуда не спешим, начала рассказывать про страну и Маскат. Мы осмотрели все достопримечательности, узнали все о политике, истории, искусстве, театре Маската, традициях. При перемещении между достопримечательностями Юля просто наросла нас местным чаем с халвой, сопроводив этот процесс рассказом о чайной традиции Маската. Мы посетили оперный театр - очень прекрасное здание. Рынок, оценив весь его восточный колорит, под руководством Юли. После Экскурсии Юля посадила нас в чудесный ресторан, с местной кухней, и интересным восточным интерьером. Юля так красиво и спокойно преподнесла нам Маскат, вложив душу в эту экскурсию, что мы полюбили этот город ее глазами. Спасибо огромное. Приедем ещё раз.
9 февраля 2020
Виктория чудесный гид! Так нам понравилась наша экскурсия, при том что когда мы приехали, перекрыли дорогу и мы порядка 40мин сидели в машине, она все это время стооолько интересного рассказала. И в течении всей экскурсии про каждый «объект» много всего и интересного поведала, В общем мы все очень довольны, побольше бы таких гидов, что с какой отдачей относятся к своей работе
12 января 2020
Был в Маскате с семьей (4 человека) 5 января 2020 года во время круиза по Персидскому заливу. Поскольку круизная компания предлагала экскурсии только на немецком языке, обратился на Tripster. Агрегатор сделал все быстро и четко. После предоплаты предоставил контакты экскурсовода, перед экскурсией прислал напоминание. Экскурсия была групповая, порядка 15 человек. Посетили все заявленные достопримечательности. Угостили местным чаем. Экскурсовод была приветлива и доброжелательна. Из недостатков: Экскурсовод часто отвлекалась на частные вопросы отдельных туристов, не касающихся темы экскурсии, и в результате (по моему субъективному мнению) дала мало информации по истории и культуре Омана.
11 января 2020
Чудесное впечатление от экскурсии: интересно, в очень доброжелательной и увлекательной форме. Знание страны, любовь к ней помогли почувствовать «вкус» и особенности Омана. Желаем такого гида другим путешественникам! Спасибо, Юлия! И вообще, понравилась организация и Дмитриий: всегда на связи, все четко организовано, все понятно. Есть, с чем сравнить... Здесь все отлично. Большое спасибо. Успехов!
8 января 2020
Прекрасная экскурсия в восточную сказку! Профессионализм гида Галины и её доброжелательность позволили насладиться достопримечательностями "чарующего Маската". В однодневной индивидуальной экскурсии мы узнали многое - историю и современность Омана, его экономику, особенности религии, увидели уникальную архитектуру, имели возможность сделать фото в великолепных композициях и интерьерах. Спасибо организатору Илье. Все незначительные проблемы были моментально урегулированы. СПАСИБО!!!
Алексей
19 ноября 2019
Прекрасная экскурсия, оправдала наши ожидания на все 100%. Дмитрий великолепно знает все тонкости оманской жизни, культуры и религии. Узнали много нового, несмотря на то, что предварительно тоже почитали про Оман. Экскурсия пролетела практически незаметно, при этом посмотрели все, что было запланировано. Хотя опоздали на полчаса, Дмитрий нас подождал. Помог нам решить проблему с проходом в мечеть для жены. С нами был ребенок 5 лет, Дмитрий и его сумел заинтересовать и терпеливо сносил все его шалости, за что ещё раз спасибо нашему чудесному гиду! Надеемся еще раз вернуться в Оман, здесь осталось еще много интересного, о чем нам рассказал Дмитрий. Обязательно возьмем экскурсию у ребят!

Ilya проводит ещё 1 экскурсию

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