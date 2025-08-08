Мои заказы

Путешествие на острова Дайманият со снорклингом и барбекю

Откройте для себя подводный рай архипелага Дайманият! Экскурсия включает снорклинг среди коралловых рифов с яркими тропическими рыбками и морскими черепахами, отдых на комфортабельной лодке и подъём на горные вершины островов для панорамных видов. А также насладитесь барбекю-ланчем с прохладительными напитками на борту.
5
4 отзыва
Описание водной прогулки

Увидеть подводный мир Погрузитесь в удивительный подводный мир островов Дайманият, где кристально прозрачные воды хранят свои тайны. Этот уникальный морской заповедник состоит из девяти живописных островов, каждый из которых таит в себе захватывающие приключения для любителей снорклинга. Вас ждёт незабываемое путешествие среди коралловых рифов, где можно наблюдать за яркими тропическими рыбками и величественными морскими черепахами в их естественной среде обитания. Благодаря тому, что острова необитаемы и находятся под охраной, их подводный мир сохранил первозданную красоту и разнообразие. Комфорт и приключение Комфортная лодка станет вашим уютным убежищем между погружениями, где можно отдохнуть в тени и набраться сил для новых открытий. В программу включено всё необходимое снаряжение для снорклинга, а также освежающие барбекю-ланч, напитки, аппетитные фрукты и закуски. Особую изюминку приключению придаст возможность исследовать горные вершины островов — отсюда открываются потрясающие панорамные виды на бескрайние морские просторы и живописные окрестности. Это идеальный выбор для тех, кто мечтает совместить подводные приключения с захватывающими видами с высоты. Важная информация:
  • Экскурсия не подходит для беременных женщин и людей в инвалидных креслах.
  • Необходимо взять с собой купальный костюм, полотенце, солнцезащитный крем и водонепроницаемую сумку.
  • На экскурсии строго запрещено заниматься рыбалкой, употреблять алкоголь, а также прикасаться к морским животным.
  • Важно учитывать, что с 1 ноября по 30 апреля посетителям разрешается выходить на пляжи островов, однако с 1 мая по 31 октября доступ на берег ограничен и выходить там запрещено.
  • В марине действует обязательное правило ношения закрытой одежды до и после экскурсии.

Каждый день в 8:00 и 13:30

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Прогулка на лодке
  • Оборудование для подводного плавания
  • Барбекю-ланч, закуски и безалкогольные напитки
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Трансфер из отеля
Место начала и завершения?
Al Mouj Marina, Muscat 121, Oman
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00 и 13:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Х
Харшвард
8 авг 2025
Незабываемый опыт, рекомендую всем. Цена разумная, соотношение цены и качества отличное!
В
Войт
25 июл 2025
Мы прекрасно провели время. Персонал был очень дружелюбным, казался профессиональным и увлеченным морской жизнью в целом. Вся поездка была хорошо организована, и за те деньги, которые мы заплатили, мы получили гораздо больше, чем ожидали. Определенно рекомендуем!
Э
Эрика
28 июн 2025
Очень внимательный и дружелюбный персонал, который помогал пловцам всех уровней подготовки и возрастов. Прекрасный обед. Незабываемый опыт.
К
Кристофер
27 июн 2025
Мы провели замечательный день с командой! Мы новички в сноркелинге, и наш гид очень хорошо о нас позаботился, подумав о том, чтобы мы чувствовали себя комфортно в океане. Увидеть всех этих рыб и стаи морских черепах было просто потрясающе! Обед был восхитительным, а команда была дружелюбной и профессиональной!

