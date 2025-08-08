Мы прекрасно провели время. Персонал был очень дружелюбным, казался профессиональным и увлеченным морской жизнью в целом. Вся поездка была хорошо организована, и за те деньги, которые мы заплатили, мы получили гораздо больше, чем ожидали. Определенно рекомендуем!

К Кристофер

Мы провели замечательный день с командой! Мы новички в сноркелинге, и наш гид очень хорошо о нас позаботился, подумав о том, чтобы мы чувствовали себя комфортно в океане. Увидеть всех этих рыб и стаи морских черепах было просто потрясающе! Обед был восхитительным, а команда была дружелюбной и профессиональной!