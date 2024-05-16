1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Погрузитесь в атмосферу Омана: купание в каньоне, квадросафари по барханам и ужин в традиционном ресторане. Незабываемый день в Маскате
«Ужин в ресторане оманской кухни»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
Полтора часа езды - и вы в старинном городе Низва. Узнайте о значении этого места, посетите рынки, форт и музей. Путешествие завершится вкусным обедом
Начало: У вашего отеля, в порту или аэропорту
«И конечно, путешествие не обойдётся без вкусной еды»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
Погрузитесь в атмосферу Маската и Вади Шаб. Увидите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, природные бассейны и каньоны, а также насладитесь обедом
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входит полноценный обед в местном ресторане»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$470 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«А также томлёного верблюда с салатом, десерт лукаймат и местный чай карак»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$630 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина16 мая 2024Спасибо большое Павлу за интересную, активную и познавательную экскурсию! Отдельная благодарность за внимание ко всем деталям, получилась очень насыщенная программа,
- ДДжафар25 апреля 2024Илья удивительный человек. Он прекрасно знает страну и конечно же сам маршрут. Было большое удовольствие путешествовать с ним. Очень рекомендую
- ТТатьяна11 апреля 2024Экскурсия и гид Данила очень понравились. Данила очень доброжелательный, шел на встречу всем нашим пожеланиям. Много знает и про историю
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в июне 2024
Сейчас в Маскате в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 400 до 630. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Маската, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024