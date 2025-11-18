Мои заказы

Островные тайны: рыбалка и снорклинг в Оманском заливе

Пройти вдоль живописного побережья Маската, поймать рыбу и поплавать в бирюзовой воде
Подводный мир Омана очень богат — и вы в этом убедитесь! Вас ждёт неспешная прогулка по бухтам Бандар Хайран, купание с маской в тёплой и кристально чистой воде. Вы полюбуетесь необычными морскими обитателями, насладитесь видами побережья. А ещё — попробуете свои силы в рыбалке!
Островные тайны: рыбалка и снорклинг в Оманском заливе© Юлия
Описание водной прогулки

Комфортабельный автомобиль заберёт вас из отеля — и доставит на причал к катеру, на котором вы начнёте незабываемое путешествие.

Мы отправимся в живописные бухты Бандар Хайран:

  • Вы полюбуетесь пейзажами
  • Попробуете свои силы в рыбалке — и может быть, вытащите интересную рыбку
  • И конечно, искупаетесь с маской в прозрачной воде — увидите подводный животный мир и множество диковинных рыб
  • А если повезёт, даже поплаваете рядом с черепахами

Организационные детали

  • С вами будет опытный капитан и помощник, перед началом поездки проведём инструктаж, на судне есть спасательные жилеты
  • Мы предоставим нужное снаряжение для снорклинга и рыбалки, на борту также есть лёгкий перекус и напитки
  • Мы не рекомендуем эту поездку детям до 10 лет
  • По запросу с вами может отправиться русскоговорящий гид, детали — в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Маскате
Я представляю команду гидов в Омане. Живу здесь с 2010 года. Гидом работаю с 2018 года. Окончила колледж туризма в Омане и имею все официальные разрешения на работу. Я люблю эту страну и владею большим багажом знаний о быте, традициях, истории Омана. С удовольствием рассказываю об этом путешественникам. Люблю делать авторские туры и подбираю программу по индивидуальным предпочтениям каждого.

Отзывы и рейтинг

Татьяна
Татьяна
18 ноя 2025
Супер путешествие!! Ловили экзотических рыб, капитан и помощник профессионалы своего дела, помогали, объясняли и все получилось. Снорклинг у берега очень интересный: кораллы, рыбы разноцветные, черепахи. Все очень понравилось, рекомендую эту поездку, впечатления огонь 🔥 🔥🔥🔥🔥

