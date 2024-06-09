Выгодный трансфер в Маскате

Встреча в аэропорту Маската, помощь с багажом и комфортная поездка по городу с русскоговорящим водителем. Забронируйте трансфер и наслаждайтесь путешествием
Русскоговорящий водитель встретит вас в Международном аэропорту Маската и отвезёт по нужному адресу или обратно в аэропорт. Водитель поможет с багажом, а вы сможете удобно устроиться в салоне автомобиля. По
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дороге он расскажет о городе и ответит на ваши вопросы. При бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Стоимость включает аренду детских кресел и ожидание в аэропорту. Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн для группы до 8 человек. Если у вас негабаритный багаж, сообщите об этом заранее

5 причин купить этот трансфер

  1. 🚗 Индивидуальный трансфер
  2. 🗣 Русскоговорящий водитель
  3. 🧳 Помощь с багажом
  4. 👶 Детские кресла включены
  5. 🚐 Возможность выбора автомобиля

Что можно увидеть

  • Маскат
Выгодный трансфер в Маскате
Выгодный трансфер в Маскате
Выгодный трансфер в Маскате
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 19:00

Описание трансфер

Организационные детали

  • Пожалуйста, при бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер.
  • Стоимость указана за трансфер на автомобиле экономкласса. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость.
  • Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн, если вас до 8 человек. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите нам — возможна доплата.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$80
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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