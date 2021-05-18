Полезная информация о Лиме
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Местное время в Лиме
16:0101
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇪 Перу
|Название города
|Лима
|По-английски
|Lima
|Это столица
|Лима является столицей Перу
|Население города
|7 737 002 чел.
|Аэропорт
|Хорхе Чавес LIM
|Часовой пояс
|America/Lima
|Средняя высота
|152 м. от уровня моря
Где находится Лима на карте
Лима