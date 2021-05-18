Полезная информация о Лиме

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Местное время в Лиме
16:0101
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇪 Перу
Название городаЛима
По-английскиLima
Это столицаЛима является столицей Перу
Население города7 737 002 чел.
АэропортХорхе Чавес LIM
Часовой поясAmerica/Lima
Средняя высота152 м. от уровня моря

Где находится Лима на карте

Лима фото города
Лима

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