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Индивидуальная экскурсия по Кракову для детей и их родителей

2
1 отзыв
DariaTour
DariaTour – Гид из Кракова
Такая прогулка 👣 по Кракову точно запомнится и ребенку, и взрослому.

Вы послушаете легенды о рыцарях и призраках, увидите кости дракона и пещеру, в которой он жил, а завершится наша экскурсия ⛳ в подземном археологическом музее.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • €160 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия по Кракову для детей и их родителей
Индивидуальная экскурсия по Кракову для детей и их родителей

Что вы увидите

  • Флорианские ворота
  • Вавельский холм
  • Королевский замок
  • Рыночная площадь
  • Археологический музей под Рыночной площадью
  • ратуша
  • костел Девы Марии
  • университетский квартал
  • Кафедральный собор
Если Вы путешествуете с детьми и хотите сделать экскурсию ⛳ полезной для всех ее участников, приглашаем Вас в Краков легенд и истории 📖. Ваша экскурсия будет построена так, чтобы Вы не только познакомились с городом, его архитектурными ансамблями и историей, а также Ваши дети затаив дыхание слушали легенды о краковских рыцарях, заколдованных в голубей, краковском трубаче, который отдал свою жизнь за спасение города, о Белой и Черной Даме блуждающих ночью на Краковском рынке. На трассе Вы увидите кости дракона, пещеру, в которой он жил, а также в летний период посетите ее. В экскурсию также включено посещение археологического музея под рыночной площадью, где Вы окунетесь в атмосферу Средневекового Кракова, узнаете, что продавали на городском рынке, какими инструментами пользовались в быту и какие наказания ждали непорядочных граждан.
Что входит
  • пешеходная экскурсия
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты в туристические объекты на трассе
  • билеты в археологический музей (взрослый – 19 польских злотых, детский – 16 злотых)
  • гастрономические оплаты
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Индивидуальная экскурсия по Кракову для детей и их родителей
Индивидуальная экскурсия по Кракову для детей и их родителей
Индивидуальная экскурсия по Кракову для детей и их родителей
Индивидуальная экскурсия по Кракову для детей и их родителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DariaTour
DariaTour
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