Если Вы путешествуете с детьми и хотите сделать экскурсию ⛳ полезной для всех ее участников, приглашаем Вас в Краков легенд и истории 📖. Ваша экскурсия будет построена так, чтобы Вы не только познакомились с городом, его архитектурными ансамблями и историей, а также Ваши дети затаив дыхание слушали легенды о краковских рыцарях, заколдованных в голубей, краковском трубаче, который отдал свою жизнь за спасение города, о Белой и Черной Даме блуждающих ночью на Краковском рынке. На трассе Вы увидите кости дракона, пещеру, в которой он жил, а также в летний период посетите ее. В экскурсию также включено посещение археологического музея под рыночной площадью, где Вы окунетесь в атмосферу Средневекового Кракова, узнаете, что продавали на городском рынке, какими инструментами пользовались в быту и какие наказания ждали непорядочных граждан.