скидка
4%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в средневековый Краков: от Флорианских ворот до Вавеля
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
Завтра в 08:00
18 окт в 14:00
89€85 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Королевскому тракту и замку Вавель в Кракове
Пройдитесь по Королевскому тракту, откройте тайны Старого Кракова и насладитесь панорамой города с холма Вавель. Узнайте о жизни королей и творцов
Начало: Возле замка Вавель
26 окт в 09:00
27 окт в 09:00
от €89 за всё до 4 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
18 окт в 09:00
19 окт в 09:00
от €260 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоберт28 сентября 2024Очень хорошая экскурсия, прекрасный гид!
- ЕЕгор23 сентября 2024Все было прекрасно. Алексей замечательный гид. Рассказал, показал и ответил на интересующие вопросы. Рекомендую.
- ААндрей18 сентября 2024Потрясающий экскурсовод! Экскурсия прошла на одном дыхании!
- ММарина5 сентября 2024Дуже вдячні екскурсоводу. Доступно просто цікаво подавплась інформація!
- ГГаля25 августа 2024Мне и дочке очень понравилось « погружение» в историю города. Алексей смог заинтересовать своим рассказом, был готов подстроить маршрут под
- ННаталья14 августа 2024С Ольгой прогулка была незабываемой. время пролетело незаметно. очень интересная экскурсия. спасибо
- ннина17 июля 2024Была на экскурсии по историческому Кракову. Все прошло замечательно. Алексей прекрасный гид - эрудированный, умеющий донести рассказ. Очень погружен в
- ТТатьяна29 июня 2024Ольга прекрасный знающий гид!
- BBиктория4 мая 2024Ольга прекрасный гид, мы получили море удовольствия провести с ней день и очень рекомендуем её всем посетителям этого красивого города. Спасибо большое Ольге за не забываемые впечатления.
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Самое главное»
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