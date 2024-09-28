Увидеть самое главное в Кракове

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Кракове на русском языке, цены от €85, скидки до 4%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тайны и легенды старинного Кракова
Пешая
скидка
4%
107 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в средневековый Краков: от Флорианских ворот до Вавеля
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
Завтра в 08:00
18 окт в 14:00
8985 за всё до 10 чел.
Старый Краков и замок Вавель
Пешая
22 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Королевскому тракту и замку Вавель в Кракове
Пройдитесь по Королевскому тракту, откройте тайны Старого Кракова и насладитесь панорамой города с холма Вавель. Узнайте о жизни королей и творцов
Начало: Возле замка Вавель
26 окт в 09:00
27 окт в 09:00
от 89 за всё до 4 чел.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Пешая
91 отзыв
7.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
18 окт в 09:00
19 окт в 09:00
от 260 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роберт
    28 сентября 2024
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Очень хорошая экскурсия, прекрасный гид!
  • Е
    Егор
    23 сентября 2024
    Старый Краков и замок Вавель
    Все было прекрасно. Алексей замечательный гид. Рассказал, показал и ответил на интересующие вопросы. Рекомендую.
  • А
    Андрей
    18 сентября 2024
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Потрясающий экскурсовод! Экскурсия прошла на одном дыхании!
  • М
    Марина
    5 сентября 2024
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Дуже вдячні екскурсоводу. Доступно просто цікаво подавплась інформація!
    Дуже вдячні екскурсоводу. Доступно просто цікаво подавплась інформація!
  • Г
    Галя
    25 августа 2024
    Старый Краков и замок Вавель
    Мне и дочке очень понравилось « погружение» в историю города. Алексей смог заинтересовать своим рассказом, был готов подстроить маршрут под
    читать дальше

    наши пожелания и отвечал на все вопросы, показывая глубокие знания темы. Огромное спасибо!!! Посетив экскурсию, вы будете проходить по уже знакомыми улицами и вспоминать отрывки рассказа/ объяснений Алексея. 😉

  • Н
    Наталья
    14 августа 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    С Ольгой прогулка была незабываемой. время пролетело незаметно. очень интересная экскурсия. спасибо
  • н
    нина
    17 июля 2024
    Старый Краков и замок Вавель
    Была на экскурсии по историческому Кракову. Все прошло замечательно. Алексей прекрасный гид - эрудированный, умеющий донести рассказ. Очень погружен в
    читать дальше

    материал. На дополнительные вопросы отвечал с глубоким знанием материала. Кроме того, очень тактичный молодой человек. Заказал нам такси, и ушел, только после того, что убедился, что машина пришла. Я впечатлена. Спасибо.

  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    Ольга прекрасный знающий гид!
  • B
    Bиктория
    4 мая 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    Ольга прекрасный гид, мы получили море удовольствия провести с ней день и очень рекомендуем её всем посетителям этого красивого города. Спасибо большое Ольге за не забываемые впечатления.

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кракове
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны и легенды старинного Кракова
  2. Старый Краков и замок Вавель
  3. Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Какие места ещё посмотреть в Кракове
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Освенцим
  4. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Кракову в октябре 2024
Сейчас в Кракове в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 260 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 220 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Кракове (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Самое главное», 220 ⭐ отзывов, цены от €85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам