1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Начало: У Старой Синагоги
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казимеж - квартал горя и счастья
Проникнуться непростой историей еврейского Кракова и узнать о его современной жизни
Начало: угол улиц Jozefa Dietla и sw. Stanislawa
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€74 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Подземелья Рыночной площади
Исследовать секретный ярус Кракова и услышать его средневековые истории
Начало: На Рыночной площади
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
от €160 за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€130 за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€450 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- nnatali31 мая 2024Нашим гидом была Александра, нас было 7 и все разные поэтому на сколько можно под нас подстроилась, на часы не смотрела и не подгоняла. Дала советы где покушать и попить, что мы очень любим.
- ААндрей21 апреля 2024Всё было отлично, интересная экскурсия и сам музей, Ольга отличный рассказчик и профессионал, также с прекрасным чувством юмора, рекомендуем!
- ННина2 марта 2024Гид Даша великолепно преподнесла всю информацию. Отвечала на все вопросы.
- ННина19 февраля 2024Что касается гида Александры,то здесь нечего добавить. Великолепный гид,масса знаний. Остались довольны на 100%.
- ААнна22 декабря 2023Замечательный гид, очень знающий и весёлый. Мы отлично провели время и очень благодарны:)
- ИИрина25 сентября 2023Время пролетело очень быстро- насколько увлекательной была экскурсия. Александра щедро делилась своими знаниями об удивительной и трагичной истории Кракова, рассказывала мифы и легенды, связанные с ним. Ее подсказки, советы и рекомендации сделали наше пребывание в этом городе незабываемым. Огромное спасибо.
- ААнастасия18 августа 2022Отличная экскурсия, гид Николай - это восторг. Спасибо за такую интересную прогулку!
- ЕЕлена5 августа 2022Хотим выразить благодарность Ольге, как организатору нашей экскурсии в Освенцим. Хотя место очень тяжелое, мы рекомендуем его посетить всем, кому
- DDmytro13 июля 2022Частный трансфер из входа в определенный отель перевозчиком который просто перевозит людей и ждет их на обратную дорогу возле музея,
- ФФаина14 июня 2022Огромное спасибо гиду Нине за экскурсию!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кракове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Кракове
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кракову в июне 2024
Сейчас в Кракове в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 74 до 450. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Кракове (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 93 ⭐ отзыва, цены от €74. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август