Экскурсии Кракова об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Кракове на русском языке, цены от €74. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Начало: У Старой Синагоги
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 110 за всё до 10 чел.
Казимеж - квартал горя и счастья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Казимеж - квартал горя и счастья
Проникнуться непростой историей еврейского Кракова и узнать о его современной жизни
Начало: угол улиц Jozefa Dietla и sw. Stanislawa
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
74 за всё до 10 чел.
Подземелья Рыночной площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Подземелья Рыночной площади
Исследовать секретный ярус Кракова и услышать его средневековые истории
Начало: На Рыночной площади
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
от 160 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Освенцим из Кракова
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
23 отзыва
Экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
130 за человека
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
450 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • n
    natali
    31 мая 2024
    Казимеж - квартал горя и счастья
    Нашим гидом была Александра, нас было 7 и все разные поэтому на сколько можно под нас подстроилась, на часы не смотрела и не подгоняла. Дала советы где покушать и попить, что мы очень любим.
  • А
    Андрей
    21 апреля 2024
    Подземелья Рыночной площади
    Всё было отлично, интересная экскурсия и сам музей, Ольга отличный рассказчик и профессионал, также с прекрасным чувством юмора, рекомендуем!
  • Н
    Нина
    2 марта 2024
    Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
    Гид Даша великолепно преподнесла всю информацию. Отвечала на все вопросы.
  • Н
    Нина
    19 февраля 2024
    Казимеж - квартал горя и счастья
    Что касается гида Александры,то здесь нечего добавить. Великолепный гид,масса знаний. Остались довольны на 100%.
  • А
    Анна
    22 декабря 2023
    Подземелья Рыночной площади
    Замечательный гид, очень знающий и весёлый. Мы отлично провели время и очень благодарны:)
  • И
    Ирина
    25 сентября 2023
    Казимеж - квартал горя и счастья
    Время пролетело очень быстро- насколько увлекательной была экскурсия. Александра щедро делилась своими знаниями об удивительной и трагичной истории Кракова, рассказывала мифы и легенды, связанные с ним. Ее подсказки, советы и рекомендации сделали наше пребывание в этом городе незабываемым. Огромное спасибо.
  • А
    Анастасия
    18 августа 2022
    Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
    Отличная экскурсия, гид Николай - это восторг. Спасибо за такую интересную прогулку!
  • Е
    Елена
    5 августа 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Хотим выразить благодарность Ольге, как организатору нашей экскурсии в Освенцим. Хотя место очень тяжелое, мы рекомендуем его посетить всем, кому
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    интересна история. Люди должны помнить о том, что произошло. Много мы слышали про Освенцим (Аушвиц-Биркенау), но личное посещение этого места не может сравниться по силе восприятия событий с фильмами. Экскурсия была отлично организована. Нас привезли на место к началу экскурсии, все объяснили и показали, а также провели до места начала экскурсии. Затем нас доставили прямо на автовокзал, как мы и попросили так как мы уезжали в этот день из города.

  • D
    Dmytro
    13 июля 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Частный трансфер из входа в определенный отель перевозчиком который просто перевозит людей и ждет их на обратную дорогу возле музея,
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    мы ехали всего лишь вдвоём. Экскурсию проводит работник музея, в группе не 15 людей как пишут на сайте, а 25-30, и все они регестрировались отдельно, не через сайт. Сама экскурсия интересная, но очень сжато подается информация, тк за вами идут еще несколько групп и всем нужно успеть. Хотелось бы больше интересной информации а не заученных фраз. Данная организация только организовывает вашу поездку туда, саму экскурсию они не проводят. Билеты нам передал какой то мужчина, хотя мы переписывались с Ольгой, но он сказал что это был он, а не Ольга. Водитель был приятным мужчиной, но он вообще не имеет отношения к ним, всего лишь частный перевозчик, как такси.

  • Ф
    Фаина
    14 июня 2022
    Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
    Огромное спасибо гиду Нине за экскурсию!!!
    Огромное спасибо гиду Нине за экскурсию!!!Огромное спасибо гиду Нине за экскурсию!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «История и архитектура»

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  2. Освенцим
Сколько стоит экскурсия по Кракову в июне 2024
Сейчас в Кракове в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 74 до 450. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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