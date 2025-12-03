Мини-группа
до 10 чел.
Знакомьтесь, Краков
Узнайте тайны Кракова, прогуливаясь по его историческим улицам. Погрузитесь в атмосферу Средневековья и эпохи Возрождения
Начало: В районе бастиона Барбакан
«Здесь находятся Кафедральный собор и Королевский замок»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 11:00
11 дек в 11:00
€25 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Средневековый Краков и его легенды
Прогулка по Старому городу Кракова откроет перед вами тайны и легенды столицы королей. Увлекательный маршрут по историческим местам и культурным памятникам
Начало: Барбакан
«Здесь находятся Кафедральный собор, замок со светлым двором, а также часовни Сигизмунда и династии Ваза»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€20 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в средневековый Краков: от Флорианских ворот до Вавеля
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
17 дек в 11:00
18 дек в 08:00
€89 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Королевскому тракту и замку Вавель в Кракове
Пройдитесь по Королевскому тракту, откройте тайны Старого Кракова и насладитесь панорамой города с холма Вавель. Узнайте о жизни королей и творцов
Начало: Возле замка Вавель
«Здесь вы посетите монастырь, служащий усыпальницей польских королей, насладитесь панорамой города с высоты и узнаете, как менялась жизнь Кракова на протяжении столетий»
13 дек в 14:00
20 дек в 09:00
от €88 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Краковом каждый день
Прогулка по Кракову: от Вавельского замка до Казимежа. Легенды, история и секреты города ждут вас на каждом шагу
Начало: у ресторана «Под Вавелем»
«Кроме девяти старинных синагог, нам встретятся величественный храм на Скалке и костел Божьего тела»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
12 дек в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский тракт: Старый город и Вавельский замок
Прогуляйтесь по Королевскому тракту, узнайте историю Кракова, посетите Вавельский замок и Мариацкий костел. Откройте для себя средневековые улочки и легенды
Начало: У Барбакана
«На берегу Вислы вас встретит возвышающийся Вавельский замок с собором — символ страны и визитная карточка Кракова»
11 дек в 11:00
12 дек в 08:00
от €130 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Королевский Краков: аудиопрогулка по Старому городу
Пройти дорогой польских королей и полюбоваться убранством католических костёлов (без гида)
Начало: Возле Барбакана
«Базилика Святой Марии — знаменитый готический храм на Рыночной площади, известный витражами и резным алтарём Вейта Ствоша»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника3 декабря 2025По улочкам и площадям мы гуляли с Татьяной.
Татьяна интересный рассказчик и внимательный экскурсовод. Рассказывала об исторических вехах Кракова и при
- ННаталия26 октября 2025Экскурсия с Татьяной по центру Кракова была лёгкой, хорошо организованной и познавательной. Маршрут продуман так, чтобы увидеть главное и почувствовать
- ЮЮлия16 сентября 2025Мы были в Кракове только один полный день. и я была очень рада,что заказала экскурсию с Татьяной! Так получилось,что мы
- AAleksei14 сентября 2025Татьяна провела замечательную экскурсию, было интересно и познавательно очень. Спасибо.
- MMarina8 сентября 2025Недавно побывали в Кракове и решили записаться на экскурсию с Татьяной — и это было одно из лучших решений за
- ТТатьяна4 сентября 2025Прекрасная экскурсия с замечательной Татьяной! Всем рекомендую!
- ООльга1 сентября 2025Отличная экскурсия, очень интересно было слушать гида Татьяну. От всей души советуем.
- ККирилл23 июля 2025Хочется выразить Татьяне огромна благодарность за такую замечательную экскурсию. Уже с первой минуты было понятно, что она заботится о нашем
- AAnna15 июля 2025Хотим выразить огромную благодарность Тане, за проверенную пешую обзорную экскурсию, по старому городу Кракова. Настолько все было легко, интересно, по
- ВВладимир14 июня 2025Отличный тур, видно, что Татьяна действительно любит и сопереживает истории Кракова.
При этом сам тур хоть и был рассчитан на 2.5 часа, продлился в итоге 3.5, и это было действительно здорово. Никто не торопился, не спешил, все, мне кажется, остались довольны.
- ЭЭлла27 мая 2025Хорошая экскурсия с экскурсоводом Таней, приятная, доступная и лёгкая подача материала. Дала пару рекомендаций, съориентировала что стоит самим посмотреть, на что не стоит тратить время. Спасибо
- ГГеня21 мая 2025Экскурсия с Татьяной пробежала не заметно настолько было все очень интересно.
- ИИнесса14 мая 2025Спасибо Татьяне за замечательную экскурсию, интересную и содержательную. От всей души рекомендую
- SSvetlana13 мая 2025Изумительная экскурсия!
Ольга большой профессионал!
Мы очень благодарны за проведенное время!
- NNatalija6 мая 2025Татьяна провела профессиональную мини-экскурсию по Кракову. За 3 часа (а заявлено было 2,0) успели пройти и посмотреть очень много. Гид
- ММила2 мая 2025Экскурсия была интерессная, увлекательная, мы узнали много нового о Кракове. Всем приезжающим в Краков рекомендуем Татьяну. Спасибо за дружественную атмосферу.
- ААнна18 апреля 2025Благодарим нашего гида Татьяну за отлично проведенную экскурсию по Кракову! Провела нас по красивенному маршруту, сопровождая его интересными историческими фактами и легендами! Время пролетело незаметно! Всем рекомендуем!
- ГГеннадий15 апреля 2025В Кракове взяли две короткие экскурсии. Одна по старому городу, другая по району Казимеж (Еврейский квартал). Обе экскурсии с одним
