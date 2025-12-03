читать дальше

поездку! С первых минут было понятно, что перед нами настоящий профессионал и человек, влюблённый в свой город. Татьяна рассказывает невероятно интересно — слушаешь, затаив дыхание, и буквально погружаешься в атмосферу Кракова.

Экскурсия длилась больше трёх часов, но время пролетело незаметно. Было много интересных историй, деталей и мест, которые вряд ли откроешь сам. А ещё приятный бонус — на экскурсии мы снова были вдвоём, как на индивидуальной прогулке, что сделало впечатления ещё более яркими и персональными.

Огромное спасибо, Татьяна, за знания, энергию и душевную атмосферу. Рекомендуется всем, кто хочет по-настоящему почувствовать Краков!