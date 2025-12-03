Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Кракова

Найдено 7 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Кракове на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Краков
Пешая
4 часа
50 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Знакомьтесь, Краков
Узнайте тайны Кракова, прогуливаясь по его историческим улицам. Погрузитесь в атмосферу Средневековья и эпохи Возрождения
Начало: В районе бастиона Барбакан
«Здесь находятся Кафедральный собор и Королевский замок»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 11:00
11 дек в 11:00
€25 за человека
По улочкам и площадям старого Кракова
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Средневековый Краков и его легенды
Прогулка по Старому городу Кракова откроет перед вами тайны и легенды столицы королей. Увлекательный маршрут по историческим местам и культурным памятникам
Начало: Барбакан
«Здесь находятся Кафедральный собор, замок со светлым двором, а также часовни Сигизмунда и династии Ваза»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€20 за человека
Тайны и легенды старинного Кракова
Пешая
2 часа
116 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в средневековый Краков: от Флорианских ворот до Вавеля
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
17 дек в 11:00
18 дек в 08:00
€89 за всё до 10 чел.
Старый Краков и замок Вавель
Пешая
3 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Королевскому тракту и замку Вавель в Кракове
Пройдитесь по Королевскому тракту, откройте тайны Старого Кракова и насладитесь панорамой города с холма Вавель. Узнайте о жизни королей и творцов
Начало: Возле замка Вавель
«Здесь вы посетите монастырь, служащий усыпальницей польских королей, насладитесь панорамой города с высоты и узнаете, как менялась жизнь Кракова на протяжении столетий»
13 дек в 14:00
20 дек в 09:00
от €88 за всё до 10 чел.
Свидание с Краковом каждый день
Пешая
2.5 часа
92 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Краковом каждый день
Прогулка по Кракову: от Вавельского замка до Казимежа. Легенды, история и секреты города ждут вас на каждом шагу
Начало: у ресторана «Под Вавелем»
«Кроме девяти старинных синагог, нам встретятся величественный храм на Скалке и костел Божьего тела»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
12 дек в 15:15
€20 за человека
Обзорная экскурсия по Кракову
Пешая
3 часа
220 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский тракт: Старый город и Вавельский замок
Прогуляйтесь по Королевскому тракту, узнайте историю Кракова, посетите Вавельский замок и Мариацкий костел. Откройте для себя средневековые улочки и легенды
Начало: У Барбакана
«На берегу Вислы вас встретит возвышающийся Вавельский замок с собором — символ страны и визитная карточка Кракова»
11 дек в 11:00
12 дек в 08:00
от €130 за всё до 10 чел.
Королевский Краков: аудиопрогулка по Старому городу
Пешая
2 часа
Аудиогид
Королевский Краков: аудиопрогулка по Старому городу
Пройти дорогой польских королей и полюбоваться убранством католических костёлов (без гида)
Начало: Возле Барбакана
«Базилика Святой Марии — знаменитый готический храм на Рыночной площади, известный витражами и резным алтарём Вейта Ствоша»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€10 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    3 декабря 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    По улочкам и площадям мы гуляли с Татьяной.
    Татьяна интересный рассказчик и внимательный экскурсовод. Рассказывала об исторических вехах Кракова и при
    читать дальше

    этом не перегружала датами и цифрами. Было интересно и не скучно. Все было хорошо организованно, маршрут построен грамотно. Татьяна порекомендовала места, которые будет интересно посетить и мы воспользовались ее рекомендациями, спасибо большое.

  • Н
    Наталия
    26 октября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Экскурсия с Татьяной по центру Кракова была лёгкой, хорошо организованной и познавательной. Маршрут продуман так, чтобы увидеть главное и почувствовать
    читать дальше

    атмосферу города, не заходя внутрь объектов. Татьяна рассказывает интересно и с любовью к Кракову, делится легендами и историями, хотя иногда мне лично хотелось чуть больше исторической глубины. Её речь приятная и спокойная, слушать комфортно, а наличие аудиогидов и микрофона сделало прогулку ещё удобнее и приятнее. Особенно ценно, что Татьяна даёт советы, какие места стоит посетить позже самостоятельно, а какие можно пропустить. Очень доброжелательный и позитивный гид. Главный итог экскурсии - нам захотелось вернуться в город и посетить те музеи и соборы, которые Татьяна нам рекомендовала.

  • Ю
    Юлия
    16 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Мы были в Кракове только один полный день. и я была очень рада,что заказала экскурсию с Татьяной! Так получилось,что мы
    читать дальше

    были вдвоем с моим 10летним сыном,и несмотря на это получили полноценную,очень интересную экскурсию. послушали истории и легенды,было познавательно и весело. Получили рекомендации куда сходить и воспользовались ими😊я и ребенок в восторге!

  • A
    Aleksei
    14 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Татьяна провела замечательную экскурсию, было интересно и познавательно очень. Спасибо.
  • M
    Marina
    8 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Недавно побывали в Кракове и решили записаться на экскурсию с Татьяной — и это было одно из лучших решений за
    читать дальше

    поездку! С первых минут было понятно, что перед нами настоящий профессионал и человек, влюблённый в свой город. Татьяна рассказывает невероятно интересно — слушаешь, затаив дыхание, и буквально погружаешься в атмосферу Кракова.
    Экскурсия длилась больше трёх часов, но время пролетело незаметно. Было много интересных историй, деталей и мест, которые вряд ли откроешь сам. А ещё приятный бонус — на экскурсии мы снова были вдвоём, как на индивидуальной прогулке, что сделало впечатления ещё более яркими и персональными.
    Огромное спасибо, Татьяна, за знания, энергию и душевную атмосферу. Рекомендуется всем, кто хочет по-настоящему почувствовать Краков!

  • Т
    Татьяна
    4 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Прекрасная экскурсия с замечательной Татьяной! Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    1 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Отличная экскурсия, очень интересно было слушать гида Татьяну. От всей души советуем.
  • К
    Кирилл
    23 июля 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Хочется выразить Татьяне огромна благодарность за такую замечательную экскурсию. Уже с первой минуты было понятно, что она заботится о нашем
    читать дальше

    комфорте. Сразу нам раздали аппараты на ухо, чтобы все было хорошо слышно. Маршрут продуман идеально, чтобы узнать и посмотреть все главные достопримечательности Кракова и понять куда ещё сходить. Татьяна замечательный рассказчик, было очень интересно увлекательно. Однозначно рекомендую посетить экскурсию с Татьяной!

  • A
    Anna
    15 июля 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Хотим выразить огромную благодарность Тане, за проверенную пешую обзорную экскурсию, по старому городу Кракова. Настолько все было легко, интересно, по
    читать дальше

    очень правильно и доступно продуманному плану. Таня не грузила нас огромный количеством дат и имен, которые никогда не запоминают уставшие и рассеянные туристы. У Тани очень приятная речь и интонация, которая помогает наслаждаться городом, и запоминать все тайны и легенды Кракова. Наличие аудиогидов и микрофона очень порадовала, и еще больше внесло легкости и колорита в очень познавательную экскурсию. Обращайтесь и записывайтесь к ней обязательно. Волшебный Краков, теперь у нас будет ассоциироваться еще и с таким профессиональным гидом! Спасибо!!!

  • В
    Владимир
    14 июня 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Отличный тур, видно, что Татьяна действительно любит и сопереживает истории Кракова.
    При этом сам тур хоть и был рассчитан на 2.5 часа, продлился в итоге 3.5, и это было действительно здорово. Никто не торопился, не спешил, все, мне кажется, остались довольны.
  • Э
    Элла
    27 мая 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Хорошая экскурсия с экскурсоводом Таней, приятная, доступная и лёгкая подача материала. Дала пару рекомендаций, съориентировала что стоит самим посмотреть, на что не стоит тратить время. Спасибо
  • Г
    Геня
    21 мая 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Экскурсия с Татьяной пробежала не заметно настолько было все очень интересно.
  • И
    Инесса
    14 мая 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Спасибо Татьяне за замечательную экскурсию, интересную и содержательную. От всей души рекомендую
  • S
    Svetlana
    13 мая 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Изумительная экскурсия!
    Ольга большой профессионал!
    Мы очень благодарны за проведенное время!
  • N
    Natalija
    6 мая 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Татьяна провела профессиональную мини-экскурсию по Кракову. За 3 часа (а заявлено было 2,0) успели пройти и посмотреть очень много. Гид
    читать дальше

    достаточно многогранен, коммуникабелен, грамотно отвечает на вопросы. Осталось очень приятное впечатление от посещения. Особое спасибо за техническое обеспечение экскурсии, индивидуальные аудио наушники каждому участнику, обеспечивают свободу перемешения вне зависимости от гида.

  • М
    Мила
    2 мая 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Экскурсия была интерессная, увлекательная, мы узнали много нового о Кракове. Всем приезжающим в Краков рекомендуем Татьяну. Спасибо за дружественную атмосферу.
  • А
    Анна
    18 апреля 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Благодарим нашего гида Татьяну за отлично проведенную экскурсию по Кракову! Провела нас по красивенному маршруту, сопровождая его интересными историческими фактами и легендами! Время пролетело незаметно! Всем рекомендуем!
  • Г
    Геннадий
    15 апреля 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    В Кракове взяли две короткие экскурсии. Одна по старому городу, другая по району Казимеж (Еврейский квартал). Обе экскурсии с одним
    читать дальше

    и тем же гидом Таней.
    Очень нам понравились обе экскурсии. Спасибо огромное Тане за увлекательные рассказы, а не сплошные даты, чем грешат многие экскурсовод. Да и в общем она милая и приятная женщина, а в компании с таким человеком, вдвойне приятно.
    Геннадий.

