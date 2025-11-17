Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Кракове на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Казимеж: по следам второй мировой войны
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Казимеж: по следам второй мировой войны
Прогулка по Казимежу раскроет историю еврейского гетто и культурного возрождения района. Уникальные рассказы и памятники ждут вас
Начало: Szeroka 1
17 дек в 11:00
18 дек в 08:00
€83 за всё до 15 чел.
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Пешая
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Начало: У Старой Синагоги
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от €110 за всё до 10 чел.
Соляная шахта в Величке (из Кракова)
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Соляная шахта в Величке (из Кракова)
Посетить уникальное место, где добывали соль более 700 лет
Начало: У отеля Французский, ул. Пиярская,13
11 дек в 12:30
12 дек в 12:30
от €70 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    17 ноября 2025
    Казимеж: по следам второй мировой войны
    Елена замечательный гид!
    Елена замечательный гид!Елена замечательный гид!
  • N
    Natalja
    9 ноября 2025
    Казимеж: по следам второй мировой войны
    Потрясающая экскурсия с Еленой!
    Узнали Краков с новой стороны.

    Мы побывали в местах, где снимался фильм Список Шиндлера, и узнали много нового
    читать дальше

    о трагической судьбе евреев Кракова во время Второй мировой войны: о гетто, депортациях, людях, которые спасали других, рискуя своей жизнью.

    Кроме того, мы услышали множество удивительных фактов о жизни и традициях еврейского народа.

    Огромное спасибо, Елена, за душевную и познавательную экскурсию!

  • А
    Алина
    18 октября 2025
    Казимеж: по следам второй мировой войны
    Спасибо Елене за отличную экскурсию по Казимежу. Очень интересно и познавательно! Будем рекомендовать нашим друзьям ❤️
  • В
    Вера
    14 сентября 2025
    Казимеж: по следам второй мировой войны
    Хорошая интеракция с гидом, чувство комфорта в общении, мы знакомы с темой но Алина смогла нас удивить интересными и неожиданными фактами.
  • О
    Ольга
    3 сентября 2025
    Казимеж: по следам второй мировой войны
    Очень и очень понравилась экскурсия!!! Спасибо огромное!!!
    Очень и очень понравилась экскурсия!!! Спасибо огромное!!!Очень и очень понравилась экскурсия!!! Спасибо огромное!!!
  • С
    София
    22 марта 2025
    Казимеж: по следам второй мировой войны
    Отличная экскурсия! Нашим экскурсоводом была Елена, замечательный и хорошо подающий материал экскурсовод, глубоко владеющая историей, очень деликатная и всегда готова помочь. Спасибо Елене за проведенную экскурсию.
  • Ю
    Юлия
    26 февраля 2025
    Казимеж: по следам второй мировой войны
    Очень интересная содержательная экскурсия. Время пролетело как одно мгновение. Гид Олена очень интересно подала материал. Ее рассказ захватывает с первой
    читать дальше

    минуты. Пешеходный маршрут очень граммотно составлен. Мы остались очень довольны экскурсией и гидом Оленой тоже. Жаль, что у нас не осталось больше дней, а так бы заказали бы еще одну экскурсию с нею. Большое спасибо вам за замечательно и интересно проведенное время

  • И
    Ирина
    4 января 2025
    Казимеж: по следам второй мировой войны
    Ходили на экскурсию с Еленой - она прекрасный рассказчик и обладает очень широкими знаниями о истории Кракова и в особенности
    читать дальше

    Казимежа - о людях, зданиях, обычаях. Кроме широко известных достопримечательностей Казимержа показала нам множество деталей, которые обычно скрываются от глаз туриста, а также завела внутрь многих знаковых зданий, дышащих аутентичностью, историей и живым бытом обитателей довоенного Казимежа. Спасибо!
    Экскурсию однозначно рекомендую!

  • n
    ninal
    21 января 2020
    Казимеж: по следам второй мировой войны
    Экскурсия понравилась
  • Е
    Елена
    19 декабря 2019
    Казимеж: по следам второй мировой войны
    Всё отлично
  • Д
    Дарья
    5 октября 2019
    Казимеж: по следам второй мировой войны
    Экскурсию провела Эвелина, рассказывала очень интересно. Показала все самые значимые места, посвятила в жизненный уклад еврейского народа.
  • С
    Светлана
    18 сентября 2019
    Казимеж: по следам второй мировой войны
    Оценка немного недостоверна, так как Алина заболела и экскурсию провела гид Эвелина. Она была замечательной!
  • Е
    Елена
    5 февраля 2019
    Казимеж: по следам второй мировой войны
    Экскурсию проводила Эвелина, девушка много и интересно рассказывала об истории Казимежа, отвечала на все вопросы, показала много интересных, красивых зданий,
    читать дальше

    рассказала их историю. Эвелина замечательный собеседник, осталось приятное впечатление от общения. Экскурсия в первую очередь понравится тем, кто интересуется еврейкой культурой, историей Кракова. Красиво и интересно

  • Д
    Дмитрий
    24 января 2019
    Казимеж: по следам второй мировой войны
    Экскурсию вместо Алины вела Эвелина - полька, несколько лет жившая в Израиле. Поэтому тема экскурсии была раскрыта на 200% даже
    читать дальше

    несмотря на дикий холод. Отдельно на повезло с днём бесплатных трамваев и мы посмотрели больше, чем изначально планировалось. Эвелина душевный человек и отлично справились с обязанностями гида. Однозначно рекомендую!

  • Л
    Людмила
    14 августа 2018
    Казимеж: по следам второй мировой войны
    Большое спасибо Алине за обзорную экскурсию по Кракову! Получила огромное удовольствие, замечательно провела время.
    Алина профессиональный гид, знающий и любящий своё
    читать дальше

    дело и интересный собеседник. Было очень интересно. И маршрут был составлен удобно и логично.
    Очень рекомендую Алину, как профессионального гида! Уверена, что Алина найдёт подход к любому туристу.

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кракове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Казимеж: по следам второй мировой войны
  2. Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
  3. Соляная шахта в Величке (из Кракова)
Какие места ещё посмотреть в Кракове
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Освенцим
  3. Старый город
  4. Казимеж
  5. Музей Фабрика Шиндлера
  6. Аушвиц
  7. Еврейский квартал
  8. Старый Краков
  9. Мариацкий костёл
Сколько стоит экскурсия по Кракову в декабре 2025
Сейчас в Кракове в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 110. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Кракове (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 63 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль