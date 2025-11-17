Индивидуальная
до 15 чел.
Казимеж: по следам второй мировой войны
Прогулка по Казимежу раскроет историю еврейского гетто и культурного возрождения района. Уникальные рассказы и памятники ждут вас
Начало: Szeroka 1
17 дек в 11:00
18 дек в 08:00
€83 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Начало: У Старой Синагоги
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Соляная шахта в Величке (из Кракова)
Посетить уникальное место, где добывали соль более 700 лет
Начало: У отеля Французский, ул. Пиярская,13
11 дек в 12:30
12 дек в 12:30
от €70 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга17 ноября 2025Елена замечательный гид!
- NNatalja9 ноября 2025Потрясающая экскурсия с Еленой!
Узнали Краков с новой стороны.
Мы побывали в местах, где снимался фильм Список Шиндлера, и узнали много нового
- ААлина18 октября 2025Спасибо Елене за отличную экскурсию по Казимежу. Очень интересно и познавательно! Будем рекомендовать нашим друзьям ❤️
- ВВера14 сентября 2025Хорошая интеракция с гидом, чувство комфорта в общении, мы знакомы с темой но Алина смогла нас удивить интересными и неожиданными фактами.
- ООльга3 сентября 2025Очень и очень понравилась экскурсия!!! Спасибо огромное!!!
- ССофия22 марта 2025Отличная экскурсия! Нашим экскурсоводом была Елена, замечательный и хорошо подающий материал экскурсовод, глубоко владеющая историей, очень деликатная и всегда готова помочь. Спасибо Елене за проведенную экскурсию.
- ЮЮлия26 февраля 2025Очень интересная содержательная экскурсия. Время пролетело как одно мгновение. Гид Олена очень интересно подала материал. Ее рассказ захватывает с первой
- ИИрина4 января 2025Ходили на экскурсию с Еленой - она прекрасный рассказчик и обладает очень широкими знаниями о истории Кракова и в особенности
- nninal21 января 2020Экскурсия понравилась
- ЕЕлена19 декабря 2019Всё отлично
- ДДарья5 октября 2019Экскурсию провела Эвелина, рассказывала очень интересно. Показала все самые значимые места, посвятила в жизненный уклад еврейского народа.
- ССветлана18 сентября 2019Оценка немного недостоверна, так как Алина заболела и экскурсию провела гид Эвелина. Она была замечательной!
- ЕЕлена5 февраля 2019Экскурсию проводила Эвелина, девушка много и интересно рассказывала об истории Казимежа, отвечала на все вопросы, показала много интересных, красивых зданий,
- ДДмитрий24 января 2019Экскурсию вместо Алины вела Эвелина - полька, несколько лет жившая в Израиле. Поэтому тема экскурсии была раскрыта на 200% даже
- ЛЛюдмила14 августа 2018Большое спасибо Алине за обзорную экскурсию по Кракову! Получила огромное удовольствие, замечательно провела время.
Алина профессиональный гид, знающий и любящий своё
