Парк Лазенки – экскурсии в Варшаве

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Лазенки» в Варшаве на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Варшаву
Пешая
3 часа
59 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Варшаву
Откройте для себя Варшаву, город королевских резиденций и исторических контрастов. Прогулка по UNESCO объектам и знакомство с культурой ждут вас
Начало: В Старом городе Варшавы
14 дек в 10:30
21 дек в 10:30
€45 за человека
Дворцовая Варшава
На машине
4.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дворцовая Варшава
История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€235 за всё до 3 чел.
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
На машине
5 часов
73 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Узнайте Варшаву с комфортом: от Королевских Лазенок до Старого города, за несколько часов погрузитесь в историю и атмосферу столицы
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
€275 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    5 ноября 2025
    Дворцовая Варшава
    Огромное спасибо Яне!!! Давно я не получал такое наслаждение от экскурсии!!! Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым!!!! Великолепный профессионал своего дела!!!! Даты и знаковые события истории Польши раскрыты досконально полностью!!!
  • И
    Ирина
    2 октября 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Экскурсия подойдет возрастным туристам или людям, которые не могут долго ходить. Вы посмотрите практически всю Варшаву, наш гид провел нашу экскурсию на 1,5 часа дольше, без дополнительной платы.
  • О
    Ольга
    30 сентября 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Яна- великолепный гид. Встреча с ней большая удача. Знающая и влюбленная в свою работу. Любящая страну и город. Прекрасный рассказчик
    читать дальше

    отвечающий на любые вопросы. Эрудиция,легкость в общении,колоссальные знания истории. Маршрут удобен и интересен предусмотрены все нюансы, будь то погода или физические возможности туриста.. Благодаря Яне мы открыли для себя Варшаву и влюбились в этот город.

  • Ж
    Женя
    26 июня 2025
    Дворцовая Варшава
    Яна отлично подготовлена и очень интересно рассказывает. Рекомендасьон от избалованного и опытного путешественника.
  • A
    ARIF
    15 июня 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Очень образованная и интелегентная женщина!
  • Л
    Лиана
    3 июня 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Очень познавательная экскурсия с прекрасным гидом Яной! Увидели Варшаву другими глазами!! Очень рекомендую к посещению!
  • O
    Olga
    2 июня 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Чудесная экскурсия, много интересных фактов и подробностей. Яна грамотно и увлекательно погружает нас в историю мест, где мы были, свободно владеет материалом и с лёгкостью ориентируется в разных эпохах и исторических личностях. Всем рекомендую!
  • M
    Maria
    4 мая 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Потрясающая экскурсия, узнала много интересного. Спасибо ❤️
  • Н
    Наталия
    1 мая 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Благодарим Яну за её любовь к Варшаве, которую она передала нам!!!
  • J
    Jurij
    27 февраля 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Все хорошо Наши пожелания были все учтены Буду рекомендовать друзьям и знакомым
  • Ю
    Юлия
    7 января 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Были в Варшаве всего несколько дней, и решили провести их с пользой. Для знакомства с этим замечательным городом, выбрали экскурсию
    читать дальше

    с Яной, и не пожалели ни одной секунды. Яна не просто профессионал своего дела, но и невероятно чудесный человек. Экскурсия очень интересная, время пролетело совершенно незаметно, а мы смогли влюбиться в Варшаву и узнали много для себя нового. Однозначно рекомендую познакомиться с городом именно с Яной, и вы запомните эту экскурсию навсегда.
    Яночка, спасибо вам огромное, всего вам доброго и хорошего!

  • А
    Александр
    7 января 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Это наш лучший экскурсовод за последние 5 лет! Очень рекомендую. Душевная и очень умная Яна! Спасибо за Польшу! За Варшаву спасибо! И, да, «проверено - мин нет»! (С)
  • Y
    Yuri
    29 декабря 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Яне огромное спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесно проведенное время с приятным человеком и интересным рассказчиком
  • Г
    Гаухара
    18 октября 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Яна профессионал своего дела и просто красивая и интересная Девушка;)
    Открыла для Нас интересные и познавательные факты об истории и культуре красивого, чистого и доброго города Варшавы.

    В её компании чувствовали Себя комфортно и тепло.
  • I
    Irina
    3 сентября 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Все было супер
  • И
    Иоаннис
    16 августа 2024
    Дворцовая Варшава
    После замечательной и ознакомительной прогулки по- старому городу Варшавы,мы отправились с Яной в путешествие по дворцовой Варшаве. Посетили Лазенковский и
    читать дальше

    Вилянувский дворцы. Узнали много интересного о Яне Собеском,Станиславе Потоцком,об интересных семейных интригах. Увидели внутреннее убранство дворца. Яна так увлекательно рассказывала,погружая нас в семейные тайны и исторические факты этих людей,что мы не заметили как пролетели несколько часов,а именно целых 7 вместо 4!Кажется это о многом говорит. Большое спасибо Яне и организаторам за грамотную организацию и доступную подачу информации в виде теплой беседы.

  • М
    Марина
    13 августа 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Экскурсия прекрасная, интересная и очень расширяющая знания истории. Яна производит впечатление человека, который обожает Варшаву, хорошо знает историю и охотно делится этим. Очень рекомендую
  • Д
    Дарья
    12 июля 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию. У нас в Варшаве было всего лишь несколько часов во время длинной пересадки. Решили выйти
    читать дальше

    в город и узнать о нем побольше. Договорились о трансфере прямо из аэропорта. Сама экскурсия была очень интересной, узнали много нового. Спасибо, рекомендую!:)

  • Н
    Наталья
    22 июня 2024
    Дворцовая Варшава
    Замечательная, содержательная экскурсия с супер-гидом Яной! Яна - профессионал высокого класса, прекрасно разбирающаяся во всех тонкостях и деталях, удивительный рассказчик, настолько увлекающий своим рассказом, что 4 часа экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендую Яну и искренне желаю ей дальнейших успехов!
  • A
    Aлександра
    10 мая 2024
    Дворцовая Варшава
    Большое спасибо Яне за прекрасную экскурсию) дарила своей маме и тете, чтобы они могли посмотреть на Варшаву с другой стороны ☺️ обе в полнейшем восторге, а они у меня привереды))))

