Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Варшаву
Откройте для себя Варшаву, город королевских резиденций и исторических контрастов. Прогулка по UNESCO объектам и знакомство с культурой ждут вас
Начало: В Старом городе Варшавы
14 дек в 10:30
21 дек в 10:30
€45 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Дворцовая Варшава
История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€235 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Узнайте Варшаву с комфортом: от Королевских Лазенок до Старого города, за несколько часов погрузитесь в историю и атмосферу столицы
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
€275 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений5 ноября 2025Огромное спасибо Яне!!! Давно я не получал такое наслаждение от экскурсии!!! Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым!!!! Великолепный профессионал своего дела!!!! Даты и знаковые события истории Польши раскрыты досконально полностью!!!
- ИИрина2 октября 2025Экскурсия подойдет возрастным туристам или людям, которые не могут долго ходить. Вы посмотрите практически всю Варшаву, наш гид провел нашу экскурсию на 1,5 часа дольше, без дополнительной платы.
- ООльга30 сентября 2025Яна- великолепный гид. Встреча с ней большая удача. Знающая и влюбленная в свою работу. Любящая страну и город. Прекрасный рассказчик
- ЖЖеня26 июня 2025Яна отлично подготовлена и очень интересно рассказывает. Рекомендасьон от избалованного и опытного путешественника.
- AARIF15 июня 2025Очень образованная и интелегентная женщина!
- ЛЛиана3 июня 2025Очень познавательная экскурсия с прекрасным гидом Яной! Увидели Варшаву другими глазами!! Очень рекомендую к посещению!
- OOlga2 июня 2025Чудесная экскурсия, много интересных фактов и подробностей. Яна грамотно и увлекательно погружает нас в историю мест, где мы были, свободно владеет материалом и с лёгкостью ориентируется в разных эпохах и исторических личностях. Всем рекомендую!
- MMaria4 мая 2025Потрясающая экскурсия, узнала много интересного. Спасибо ❤️
- ННаталия1 мая 2025Благодарим Яну за её любовь к Варшаве, которую она передала нам!!!
- JJurij27 февраля 2025Все хорошо Наши пожелания были все учтены Буду рекомендовать друзьям и знакомым
- ЮЮлия7 января 2025Были в Варшаве всего несколько дней, и решили провести их с пользой. Для знакомства с этим замечательным городом, выбрали экскурсию
- ААлександр7 января 2025Это наш лучший экскурсовод за последние 5 лет! Очень рекомендую. Душевная и очень умная Яна! Спасибо за Польшу! За Варшаву спасибо! И, да, «проверено - мин нет»! (С)
- YYuri29 декабря 2024Яне огромное спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесно проведенное время с приятным человеком и интересным рассказчиком
- ГГаухара18 октября 2024Яна профессионал своего дела и просто красивая и интересная Девушка;)
Открыла для Нас интересные и познавательные факты об истории и культуре красивого, чистого и доброго города Варшавы.
В её компании чувствовали Себя комфортно и тепло.
- IIrina3 сентября 2024Все было супер
- ИИоаннис16 августа 2024После замечательной и ознакомительной прогулки по- старому городу Варшавы,мы отправились с Яной в путешествие по дворцовой Варшаве. Посетили Лазенковский и
- ММарина13 августа 2024Экскурсия прекрасная, интересная и очень расширяющая знания истории. Яна производит впечатление человека, который обожает Варшаву, хорошо знает историю и охотно делится этим. Очень рекомендую
- ДДарья12 июля 2024Большое спасибо за прекрасную экскурсию. У нас в Варшаве было всего лишь несколько часов во время длинной пересадки. Решили выйти
- ННаталья22 июня 2024Замечательная, содержательная экскурсия с супер-гидом Яной! Яна - профессионал высокого класса, прекрасно разбирающаяся во всех тонкостях и деталях, удивительный рассказчик, настолько увлекающий своим рассказом, что 4 часа экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендую Яну и искренне желаю ей дальнейших успехов!
- AAлександра10 мая 2024Большое спасибо Яне за прекрасную экскурсию) дарила своей маме и тете, чтобы они могли посмотреть на Варшаву с другой стороны ☺️ обе в полнейшем восторге, а они у меня привереды))))
