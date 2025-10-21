Индивидуальная
до 5 чел.
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
€120 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Варшаву
Откройте для себя Варшаву, город королевских резиденций и исторических контрастов. Прогулка по UNESCO объектам и знакомство с культурой ждут вас
Начало: В Старом городе Варшавы
14 дек в 10:30
21 дек в 10:30
€45 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Узнайте Варшаву с комфортом: от Королевских Лазенок до Старого города, за несколько часов погрузитесь в историю и атмосферу столицы
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
€275 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья21 октября 2025Все супер, я бы и второй раз сходила, столько информации
- ЕЕдуард8 октября 2025Яна замечательный гид, одна из лучших которые у нас когда либо были! Знает о Варшаве и о Польше абсолютно все! Может ответить на любой ваш вопрос.
Прекрасная, познавательная экскурсия.
Большое спасибо, Яна!
- ББелла3 октября 2025Отличная экскурсия. Яна прекрасный гид. Все было интересно и совсем не скучно. Время пролетело незаметно. Нам всем очень понравилось. Можно смело рекомендовать. Я на удачи вам и огромное спасибо за вашу интересный рассказ о прекрасном городе в который мы влюбились
- ИИрина2 октября 2025Экскурсия подойдет возрастным туристам или людям, которые не могут долго ходить. Вы посмотрите практически всю Варшаву, наш гид провел нашу экскурсию на 1,5 часа дольше, без дополнительной платы.
- ООльга30 сентября 2025Яна- великолепный гид. Встреча с ней большая удача. Знающая и влюбленная в свою работу. Любящая страну и город. Прекрасный рассказчик
- ЖЖанна29 сентября 2025Все очень понравилось. Получилась великолепная прогулка по Старому городу. Останавливались на кофе и десерт в уютных и очень вкусных кафе,
- kkarina24 сентября 2025Яна прекрасный экскурсовод! Приятный,лёгкий в общении,образованный человек, время пролетело быстро и интересно,советую взять блокнотик и записывать,т. к очень много информации. Советую от всего сердца только Яну!
- ССергей4 сентября 2025Яна, фантастический интересный гид! И очень тактичный и приятный человек!
Однозначно рекомендую всем ее экскурсии при помещении Варшавы👌🏻
- ИИрина28 августа 2025Яна - очень приятная интеллектуальная женщина, умело подающая информацию. Она прекрасно подстроилась под возможности восприятия моей дочери, которая родилась и выросла в США. Мы остались очень довольны.
- ССветлана28 августа 2025Яна прекрасно владеет материалом. Отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. Видно, что Яне очень нравится то, чем она занимается, и что Варшаву она любит всей душой. На память нам осталось много прекрасных фотографий, сделанных Яной.
- EElena27 августа 2025Было интересно, познавательно и просто приятно пообщаться со сведущим человеком. Спасибо большое. Рекомендуем с радостью.
- ССергей16 августа 2025Яна отлично провела нам экскурсию на 4 человек с 9 утра до 12. Обошли старый город, услышали много интересных исторических фактов и просто историй. В итоге все остались очень довольны данным мероприятием. Спасибо Яне!
- ЕЕвгения28 июля 2025Мы считаем везением, что по городу нас провела именно Яна, человек творческий, увлеченный, прекрасно знающий историю Варшавы. Рассказывала очень интересно.
Во
- AAnna27 июля 2025Очень довольны! Рекомендую
- ААндрей7 июля 2025Не смотря на похладную погоду, отлично провели время и узнали много нового-однозначно рекомендую!
- ТТаня6 июля 2025У нас было ограниченное время, и Яна любезно согласилась провести экскурсию рано утром. Прогулка получилась очень интересной — мы успели
- AAndrey26 июня 2025Яна, спасибо вам за интересные часы, что мы провели с вами, знакомясь с Варшавой!
- ССергей25 июня 2025Спасибо за чудесную экскурсию по Варшаве!
- AARIF15 июня 2025Очень образованная и интелегентная женщина!
- ЛЛиана3 июня 2025Очень познавательная экскурсия с прекрасным гидом Яной! Увидели Варшаву другими глазами!! Очень рекомендую к посещению!
