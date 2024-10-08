2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Варшавой каждый день
Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Начало: На Замковой площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
20 окт в 15:15
€25 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Первое знакомство с Варшавой: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
Начало: На улице Крулевска
20 окт в 08:00
21 окт в 08:00
от €180 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Варшавой
Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Начало: У колонны Сигизмунда
Завтра в 10:00
20 окт в 10:00
от €100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнга8 октября 2024Сегодня было свидание с Варшавой, которое мы провели с экскурсоводом Юлей. Спасибо ей большое за прекрасно организованную экскурсию, узнали много
- ЕЕлена27 сентября 2024Время пролетело очень быстро) с гидом на одной волне 😊
- NNelli20 сентября 2024Добрый день, хочу поблагодарить команду „Tripstep“ за возможность экскурсии на русском языке. Заказать и оплатить экскурсию было очень просто, дополнительные комментарии про пункт встречи были очень четкие. Я без труда добралась и встретилась с экскурсоводом и остальными участками (7 человек).
- ЕЕлена12 июля 2024Знающий и любящий Варшаву гид, внимательно прислушивающийся к экскурсантам и учитывающий их пожелания. Было интересно, познавательно -три часа пролетели незаметно.
- ЛЛюдмила30 апреля 2024Отличная,интересная экскурсия. Была семейная группа. Учитывали потребности всех участников. Наталья замечательный экскурсовод, знающий историю и умеющий интересно преподнести. Очень рекомендуем.
- TTatjana28 октября 2023Очень приятный гид, рассказывала интересно, отвечала на вопросы, заводила в необычные места. Дала рекомендации по местной кухне, по транспорту. Были с четырьмя детьми, интересно было всем, и взрослым, и детям. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Академия изящных искусств»
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Сколько стоит экскурсия по Варшаве в октябре 2024
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