И Инга Свидание с Варшавой каждый день читать дальше нового и интересного! Юля замечательный экскурсовод, со знанием своего дела, видно что очень любит свой город, свою страну и историю)) получили много советов какие интересные музеи и места посетить)) завтра собираюсь на следующую экскурсию с Варшавой и Юлей 🥰🥰🥰 Сегодня было свидание с Варшавой, которое мы провели с экскурсоводом Юлей. Спасибо ей большое за прекрасно организованную экскурсию, узнали много

Е Елена Свидание с Варшавой каждый день Время пролетело очень быстро) с гидом на одной волне 😊

N Nelli Свидание с Варшавой каждый день Добрый день, хочу поблагодарить команду „Tripstep“ за возможность экскурсии на русском языке. Заказать и оплатить экскурсию было очень просто, дополнительные комментарии про пункт встречи были очень четкие. Я без труда добралась и встретилась с экскурсоводом и остальными участками (7 человек).

Е Елена Первое знакомство с Варшавой Знающий и любящий Варшаву гид, внимательно прислушивающийся к экскурсантам и учитывающий их пожелания. Было интересно, познавательно -три часа пролетели незаметно.

Л Людмила Первое знакомство с Варшавой Отличная,интересная экскурсия. Была семейная группа. Учитывали потребности всех участников. Наталья замечательный экскурсовод, знающий историю и умеющий интересно преподнести. Очень рекомендуем.