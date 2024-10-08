Академия изящных искусств – экскурсии в Варшаве

Найдено 3 экскурсии в категории «Академия изящных искусств» в Варшаве на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Свидание с Варшавой каждый день
Пешая
162 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Варшавой каждый день
Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Начало: На Замковой площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
20 окт в 15:15
25 за человека
Первое знакомство с Варшавой
Пешая
24 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Первое знакомство с Варшавой: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
Начало: На улице Крулевска
20 окт в 08:00
21 окт в 08:00
от 180 за всё до 7 чел.
Личное свидание с Варшавой
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Варшавой
Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Начало: У колонны Сигизмунда
Завтра в 10:00
20 окт в 10:00
от 100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инга
    8 октября 2024
    Свидание с Варшавой каждый день
    Сегодня было свидание с Варшавой, которое мы провели с экскурсоводом Юлей. Спасибо ей большое за прекрасно организованную экскурсию, узнали много
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    нового и интересного! Юля замечательный экскурсовод, со знанием своего дела, видно что очень любит свой город, свою страну и историю)) получили много советов какие интересные музеи и места посетить)) завтра собираюсь на следующую экскурсию с Варшавой и Юлей 🥰🥰🥰

  • Е
    Елена
    27 сентября 2024
    Свидание с Варшавой каждый день
    Время пролетело очень быстро) с гидом на одной волне 😊
    Время пролетело очень быстро) с гидом на одной волне 😊Время пролетело очень быстро) с гидом на одной волне 😊Время пролетело очень быстро) с гидом на одной волне 😊
  • N
    Nelli
    20 сентября 2024
    Свидание с Варшавой каждый день
    Добрый день, хочу поблагодарить команду „Tripstep“ за возможность экскурсии на русском языке. Заказать и оплатить экскурсию было очень просто, дополнительные комментарии про пункт встречи были очень четкие. Я без труда добралась и встретилась с экскурсоводом и остальными участками (7 человек).
  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Первое знакомство с Варшавой
    Знающий и любящий Варшаву гид, внимательно прислушивающийся к экскурсантам и учитывающий их пожелания. Было интересно, познавательно -три часа пролетели незаметно.
  • Л
    Людмила
    30 апреля 2024
    Первое знакомство с Варшавой
    Отличная,интересная экскурсия. Была семейная группа. Учитывали потребности всех участников. Наталья замечательный экскурсовод, знающий историю и умеющий интересно преподнести. Очень рекомендуем.
  • T
    Tatjana
    28 октября 2023
    Первое знакомство с Варшавой
    Очень приятный гид, рассказывала интересно, отвечала на вопросы, заводила в необычные места. Дала рекомендации по местной кухне, по транспорту. Были с четырьмя детьми, интересно было всем, и взрослым, и детям. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Академия изящных искусств»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Свидание с Варшавой каждый день
  2. Первое знакомство с Варшавой
  3. Личное свидание с Варшавой
Какие места ещё посмотреть в Варшаве
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Старый город
  2. Королевский дворец
  3. Президентский дворец
  4. Дворцовая площадь
  5. Академия изящных искусств
  6. Саксонский сад
  7. Парк Лазенки
  8. Королевский тракт
Сколько стоит экскурсия по Варшаве в октябре 2024
Сейчас в Варшаве в категории "Академия изящных искусств" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 180. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Варшаве (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Академия изящных искусств», 186 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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