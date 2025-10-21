Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия Варшава шаг за шагом: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Варшавы, пройдитесь по Краковскому предместью и Старому городу, узнайте о жизни варшавян и их традициях
Начало: В Старом городе
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
€120 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Варшаву
Откройте для себя Варшаву, город королевских резиденций и исторических контрастов. Прогулка по UNESCO объектам и знакомство с культурой ждут вас
Начало: В Старом городе Варшавы
14 дек в 10:30
21 дек в 10:30
€45 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Магия рождественской Варшавы
Зимняя Варшава очаровывает огнями и ароматами. Прогулка по праздничным улицам, дегустация шоколада и вино на рождественском базаре - все это ждет вас
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€180 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья21 октября 2025Все супер, я бы и второй раз сходила, столько информации
ЕЕдуард8 октября 2025Яна замечательный гид, одна из лучших которые у нас когда либо были! Знает о Варшаве и о Польше абсолютно все! Может ответить на любой ваш вопрос. Прекрасная, познавательная экскурсия. Большое спасибо, Яна!
Прекрасная, познавательная экскурсия.
Большое спасибо, Яна!
- ББелла3 октября 2025Отличная экскурсия. Яна прекрасный гид. Все было интересно и совсем не скучно. Время пролетело незаметно. Нам всем очень понравилось. Можно смело рекомендовать. Я на удачи вам и огромное спасибо за вашу интересный рассказ о прекрасном городе в который мы влюбились
- ЖЖанна29 сентября 2025Все очень понравилось. Получилась великолепная прогулка по Старому городу. Останавливались на кофе и десерт в уютных и очень вкусных кафе,
- kkarina24 сентября 2025Яна прекрасный экскурсовод! Приятный,лёгкий в общении,образованный человек, время пролетело быстро и интересно,советую взять блокнотик и записывать,т. к очень много информации. Советую от всего сердца только Яну!
- ССергей4 сентября 2025Яна, фантастический интересный гид! И очень тактичный и приятный человек!
Однозначно рекомендую всем ее экскурсии при помещении Варшавы👌🏻
- ИИрина28 августа 2025Яна - очень приятная интеллектуальная женщина, умело подающая информацию. Она прекрасно подстроилась под возможности восприятия моей дочери, которая родилась и выросла в США. Мы остались очень довольны.
- ССветлана28 августа 2025Яна прекрасно владеет материалом. Отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. Видно, что Яне очень нравится то, чем она занимается, и что Варшаву она любит всей душой. На память нам осталось много прекрасных фотографий, сделанных Яной.
- EElena27 августа 2025Было интересно, познавательно и просто приятно пообщаться со сведущим человеком. Спасибо большое. Рекомендуем с радостью.
- ССергей16 августа 2025Яна отлично провела нам экскурсию на 4 человек с 9 утра до 12. Обошли старый город, услышали много интересных исторических фактов и просто историй. В итоге все остались очень довольны данным мероприятием. Спасибо Яне!
ЕЕвгения28 июля 2025Мы считаем везением, что по городу нас провела именно Яна, человек творческий, увлеченный, прекрасно знающий историю Варшавы. Рассказывала очень интересно.
Во
- AAnna27 июля 2025Очень довольны! Рекомендую
- ААндрей7 июля 2025Не смотря на похладную погоду, отлично провели время и узнали много нового-однозначно рекомендую!
- ТТаня6 июля 2025У нас было ограниченное время, и Яна любезно согласилась провести экскурсию рано утром. Прогулка получилась очень интересной — мы успели
- AAndrey26 июня 2025Яна, спасибо вам за интересные часы, что мы провели с вами, знакомясь с Варшавой!
- ССергей25 июня 2025Спасибо за чудесную экскурсию по Варшаве!
- ННаталья18 мая 2025Прекрасная, тактичная, увлеченная своим делом, невероятно эрудированная Яна! Мы часто путешествуем и видели много гидов, но Яна нас просто сразила. Спасибо за время, проведенное с Вами! Настоятельно рекомендую!
- ННаташа18 мая 2025Были в Варшаве, имели огромное удовольствие от экскурсии и от Яны. Обязательно будем рекомендовать Яну. Она великолепный и очень знающий экскурсовод. 3 часа пролетели незаметно. Будем рекомендовать. Спасибо!
- ИИрина4 мая 2025Спасибо огромное Яне за замечательную и интересную экскурсию, даже дети заинтересованно слушали. Нам очень понравилось!
- PPaulius4 мая 2025Профессиональная экскурсия, интересно и познавательно!
