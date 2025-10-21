Д Дарья По улицам прекрасной Варшавы Все супер, я бы и второй раз сходила, столько информации

Е Едуард По улицам прекрасной Варшавы Яна замечательный гид, одна из лучших которые у нас когда либо были! Знает о Варшаве и о Польше абсолютно все! Может ответить на любой ваш вопрос.

Прекрасная, познавательная экскурсия.

Большое спасибо, Яна!

Б Белла По улицам прекрасной Варшавы Отличная экскурсия. Яна прекрасный гид. Все было интересно и совсем не скучно. Время пролетело незаметно. Нам всем очень понравилось. Можно смело рекомендовать. Я на удачи вам и огромное спасибо за вашу интересный рассказ о прекрасном городе в который мы влюбились

Ж Жанна По улицам прекрасной Варшавы читать дальше по нашей просьбе. Смогли уловить непередаваемую атмосферу Польского королевства. Получили массу полезных советов, как самостоятельно осмотреть еще несколько интересных места. Большое спасибо! Все очень понравилось. Получилась великолепная прогулка по Старому городу. Останавливались на кофе и десерт в уютных и очень вкусных кафе,

k karina По улицам прекрасной Варшавы Яна прекрасный экскурсовод! Приятный,лёгкий в общении,образованный человек, время пролетело быстро и интересно,советую взять блокнотик и записывать,т. к очень много информации. Советую от всего сердца только Яну!

С Сергей По улицам прекрасной Варшавы Яна, фантастический интересный гид! И очень тактичный и приятный человек!

Однозначно рекомендую всем ее экскурсии при помещении Варшавы👌🏻

И Ирина По улицам прекрасной Варшавы Яна - очень приятная интеллектуальная женщина, умело подающая информацию. Она прекрасно подстроилась под возможности восприятия моей дочери, которая родилась и выросла в США. Мы остались очень довольны.

С Светлана По улицам прекрасной Варшавы Яна прекрасно владеет материалом. Отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. Видно, что Яне очень нравится то, чем она занимается, и что Варшаву она любит всей душой. На память нам осталось много прекрасных фотографий, сделанных Яной.

E Elena По улицам прекрасной Варшавы Было интересно, познавательно и просто приятно пообщаться со сведущим человеком. Спасибо большое. Рекомендуем с радостью.

С Сергей По улицам прекрасной Варшавы Яна отлично провела нам экскурсию на 4 человек с 9 утра до 12. Обошли старый город, услышали много интересных исторических фактов и просто историй. В итоге все остались очень довольны данным мероприятием. Спасибо Яне!

Е Евгения По улицам прекрасной Варшавы

Во читать дальше время прогулки несколько раз начинался довольно сильный дождь, приходилось укрываться от непогоды, и для того, чтобы ничего не упустить из сюжета экскурсии, Яна провела провела с нами значительно больше времени, чем предполагала.

Город, разрушенный в годы Второй Мировой войны, сейчас великолепен. Варшава покорила наше сердце. Слушая рассказ о том, как варшавяне восстанавливали разрушенные гитлеровцами храмы и дворцы, я вспомнила слова песни, которую пела польская певица середины XX века Рена Рольска:"Наша Варшава там, где стояла, мы с нею сжились. Пусть нас по свету пораскидало - мы возвратились… С низким поклоном и тихим хором песню споем ей о том, что люди вновь улыбнулись, кончив страданья, что после бури снова вернулись дни созиданья…" Этот город - просто воплощение созидательной силы человека.

Искренне рекомендую побывать в Варшаве и, если будет возможность, погулять по городу вместе с Яной. Мы считаем везением, что по городу нас провела именно Яна, человек творческий, увлеченный, прекрасно знающий историю Варшавы. Рассказывала очень интересно.Во

A Anna По улицам прекрасной Варшавы Очень довольны! Рекомендую

А Андрей По улицам прекрасной Варшавы Не смотря на похладную погоду, отлично провели время и узнали много нового-однозначно рекомендую!

Т Таня По улицам прекрасной Варшавы читать дальше пройтись по множеству знаковых мест, а Яна поделилась большим количеством интересной и полезной информации. Очень рекомендуем эту экскурсию для первого знакомства с Варшавой! У нас было ограниченное время, и Яна любезно согласилась провести экскурсию рано утром. Прогулка получилась очень интересной — мы успели

A Andrey По улицам прекрасной Варшавы Яна, спасибо вам за интересные часы, что мы провели с вами, знакомясь с Варшавой!

С Сергей По улицам прекрасной Варшавы Спасибо за чудесную экскурсию по Варшаве!

Н Наталья По улицам прекрасной Варшавы Прекрасная, тактичная, увлеченная своим делом, невероятно эрудированная Яна! Мы часто путешествуем и видели много гидов, но Яна нас просто сразила. Спасибо за время, проведенное с Вами! Настоятельно рекомендую!

Н Наташа По улицам прекрасной Варшавы Были в Варшаве, имели огромное удовольствие от экскурсии и от Яны. Обязательно будем рекомендовать Яну. Она великолепный и очень знающий экскурсовод. 3 часа пролетели незаметно. Будем рекомендовать. Спасибо!

И Ирина По улицам прекрасной Варшавы Спасибо огромное Яне за замечательную и интересную экскурсию, даже дети заинтересованно слушали. Нам очень понравилось!