Мои заказы

Королевский тракт – экскурсии в Варшаве

Найдено 4 экскурсии в категории «Королевский тракт» в Варшаве на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Варшава шаг за шагом
Пешая
3.5 часа
159 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия Варшава шаг за шагом: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Варшавы, пройдитесь по Краковскому предместью и Старому городу, узнайте о жизни варшавян и их традициях
Начало: В Старом городе
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
€140 за всё до 6 чел.
По улицам прекрасной Варшавы
Пешая
3 часа
342 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
€120 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Варшаву
Пешая
3 часа
59 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Варшаву
Откройте для себя Варшаву, город королевских резиденций и исторических контрастов. Прогулка по UNESCO объектам и знакомство с культурой ждут вас
Начало: В Старом городе Варшавы
14 дек в 10:30
21 дек в 10:30
€45 за человека
Магия рождественской Варшавы
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Магия рождественской Варшавы
Зимняя Варшава очаровывает огнями и ароматами. Прогулка по праздничным улицам, дегустация шоколада и вино на рождественском базаре - все это ждет вас
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€180 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    21 октября 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Все супер, я бы и второй раз сходила, столько информации
  • Е
    Едуард
    8 октября 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Яна замечательный гид, одна из лучших которые у нас когда либо были! Знает о Варшаве и о Польше абсолютно все! Может ответить на любой ваш вопрос.
    Прекрасная, познавательная экскурсия.
    Большое спасибо, Яна!
  • Б
    Белла
    3 октября 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Отличная экскурсия. Яна прекрасный гид. Все было интересно и совсем не скучно. Время пролетело незаметно. Нам всем очень понравилось. Можно смело рекомендовать. Я на удачи вам и огромное спасибо за вашу интересный рассказ о прекрасном городе в который мы влюбились
  • Ж
    Жанна
    29 сентября 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Все очень понравилось. Получилась великолепная прогулка по Старому городу. Останавливались на кофе и десерт в уютных и очень вкусных кафе,
    читать дальше

    по нашей просьбе. Смогли уловить непередаваемую атмосферу Польского королевства. Получили массу полезных советов, как самостоятельно осмотреть еще несколько интересных места. Большое спасибо!

  • k
    karina
    24 сентября 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Яна прекрасный экскурсовод! Приятный,лёгкий в общении,образованный человек, время пролетело быстро и интересно,советую взять блокнотик и записывать,т. к очень много информации. Советую от всего сердца только Яну!
  • С
    Сергей
    4 сентября 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Яна, фантастический интересный гид! И очень тактичный и приятный человек!
    Однозначно рекомендую всем ее экскурсии при помещении Варшавы👌🏻
  • И
    Ирина
    28 августа 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Яна - очень приятная интеллектуальная женщина, умело подающая информацию. Она прекрасно подстроилась под возможности восприятия моей дочери, которая родилась и выросла в США. Мы остались очень довольны.
  • С
    Светлана
    28 августа 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Яна прекрасно владеет материалом. Отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. Видно, что Яне очень нравится то, чем она занимается, и что Варшаву она любит всей душой. На память нам осталось много прекрасных фотографий, сделанных Яной.
  • E
    Elena
    27 августа 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Было интересно, познавательно и просто приятно пообщаться со сведущим человеком. Спасибо большое. Рекомендуем с радостью.
  • С
    Сергей
    16 августа 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Яна отлично провела нам экскурсию на 4 человек с 9 утра до 12. Обошли старый город, услышали много интересных исторических фактов и просто историй. В итоге все остались очень довольны данным мероприятием. Спасибо Яне!
  • Е
    Евгения
    28 июля 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Мы считаем везением, что по городу нас провела именно Яна, человек творческий, увлеченный, прекрасно знающий историю Варшавы. Рассказывала очень интересно.
    Во
    читать дальше

    время прогулки несколько раз начинался довольно сильный дождь, приходилось укрываться от непогоды, и для того, чтобы ничего не упустить из сюжета экскурсии, Яна провела провела с нами значительно больше времени, чем предполагала.
    Город, разрушенный в годы Второй Мировой войны, сейчас великолепен. Варшава покорила наше сердце. Слушая рассказ о том, как варшавяне восстанавливали разрушенные гитлеровцами храмы и дворцы, я вспомнила слова песни, которую пела польская певица середины XX века Рена Рольска:"Наша Варшава там, где стояла, мы с нею сжились. Пусть нас по свету пораскидало - мы возвратились… С низким поклоном и тихим хором песню споем ей о том, что люди вновь улыбнулись, кончив страданья, что после бури снова вернулись дни созиданья…" Этот город - просто воплощение созидательной силы человека.
    Искренне рекомендую побывать в Варшаве и, если будет возможность, погулять по городу вместе с Яной.

    Мы считаем везением, что по городу нас провела именно Яна, человек творческий, увлеченный, прекрасно знающий историюМы считаем везением, что по городу нас провела именно Яна, человек творческий, увлеченный, прекрасно знающий историюМы считаем везением, что по городу нас провела именно Яна, человек творческий, увлеченный, прекрасно знающий историюМы считаем везением, что по городу нас провела именно Яна, человек творческий, увлеченный, прекрасно знающий историю
  • A
    Anna
    27 июля 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Очень довольны! Рекомендую
  • А
    Андрей
    7 июля 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Не смотря на похладную погоду, отлично провели время и узнали много нового-однозначно рекомендую!
  • Т
    Таня
    6 июля 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    У нас было ограниченное время, и Яна любезно согласилась провести экскурсию рано утром. Прогулка получилась очень интересной — мы успели
    читать дальше

    пройтись по множеству знаковых мест, а Яна поделилась большим количеством интересной и полезной информации. Очень рекомендуем эту экскурсию для первого знакомства с Варшавой!

  • A
    Andrey
    26 июня 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Яна, спасибо вам за интересные часы, что мы провели с вами, знакомясь с Варшавой!
  • С
    Сергей
    25 июня 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Спасибо за чудесную экскурсию по Варшаве!
  • Н
    Наталья
    18 мая 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Прекрасная, тактичная, увлеченная своим делом, невероятно эрудированная Яна! Мы часто путешествуем и видели много гидов, но Яна нас просто сразила. Спасибо за время, проведенное с Вами! Настоятельно рекомендую!
  • Н
    Наташа
    18 мая 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Были в Варшаве, имели огромное удовольствие от экскурсии и от Яны. Обязательно будем рекомендовать Яну. Она великолепный и очень знающий экскурсовод. 3 часа пролетели незаметно. Будем рекомендовать. Спасибо!
  • И
    Ирина
    4 мая 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Спасибо огромное Яне за замечательную и интересную экскурсию, даже дети заинтересованно слушали. Нам очень понравилось!
  • P
    Paulius
    4 мая 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Профессиональная экскурсия, интересно и познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Королевский тракт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варшаве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Варшава шаг за шагом
  2. По улицам прекрасной Варшавы
  3. Добро пожаловать в Варшаву
  4. Магия рождественской Варшавы
Какие места ещё посмотреть в Варшаве
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Королевский дворец
  2. Старый город
  3. Президентский дворец
  4. Парк Лазенки
  5. Академия изящных искусств
  6. Дворцовая площадь
  7. Саксонский сад
  8. Королевский тракт
Сколько стоит экскурсия по Варшаве в декабре 2025
Сейчас в Варшаве в категории "Королевский тракт" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 180. Туристы уже оставили гидам 573 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Варшаве (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Королевский тракт», 573 ⭐ отзыва, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль