читать дальше

и приятный в общении человек. Она подает много информации, но умеет делать это легко, так что не ощущаешь никакой перегрузки. После экскурсии, в следующие дни прогулок по Варшаве, я даже сама удивлялась, как много всего я узнала и запомнила. Это был наш первый раз и первый день в Варшаве, и взять обзорную экскурсию было отличным решением: это помогло нам составить планы на всю неделю нашего пребывания. Также было приятно, что Наталья подстроила экскурсию под нас, чтобы немного захватить то, что нас отдельно заинтересовало, хоть и не было включено в основную программу (стены Варшавского гетто). Кроме того, она порекомендовала нам несколько ресторанов, которые мы очень оценили в последующую неделю, и в целом дала разные ценные подсказки по пребыванию в городе. Мы остались очень довольны и благодарны Наталье за прекрасно проведенное время:)