Индивидуальная
до 6 чел.
Варшава шаг за шагом
Погрузитесь в атмосферу Варшавы, пройдитесь по Краковскому предместью и Старому городу, узнайте о жизни варшавян и их традициях
Начало: В Старом городе
9 мар в 08:00
10 мар в 08:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Первое знакомство с Варшавой
Индивидуальная обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
Начало: На улице Крулевска
4 мар в 08:00
5 мар в 08:00
от €180 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Краков из Варшавы
Узнать секреты Старого города, Вавельского замка и погрузиться в атмосферу района Казимеж
Начало: На ж/д вокзале Варшавы
4 мар в 07:00
5 мар в 07:00
от €360 за всё до 4 чел.
- ЮЮрий.2 декабря 2025Большое спасибо за насыщенную, интересную экскурсию! Были учтены пожелания участников группы. Спасибо за терпение, профессионализм, интересную подачу информации, переданную любовь к Варшаве!
Очень рекомендуем!
- ХХайдар20 августа 2025И 10ти звезд мало, чтобы оценить нашу экскурсию! Мы всей компанией были просто в восторге от объема и легкости подачи
- ААлександр30 июня 2025Все хорошо. Гид (Яна, которая заменяла Кшиштова) старался показать максимум достопримечательностей и был отзывчив к пожеланиям клиентов.
- ММария13 мая 2025Мне очень понравилась экскурсия. Спасибо большое.
- ВВалерий10 мая 2025Отличная экскурсия. Узнали очень много нового об истории Варшавы и смогли её по новому для себя открыть. Интересные места, прекрасные видовые площадки, неспешное и вдумчивое знакомство с городом. Большое спасибо.
- ГГеоргий29 декабря 2024Всем привет!
Были на этой экскурсии, все прошло отлично.
Красивый город, интересная история.
Прогулка понравилась всем нам!
Спасибо!
- ЕЕкатерина7 декабря 2024Нам очень понравилась экскурсия! Все было интересно и на высшем уровне! Рекомендуем
- SSvetlana30 ноября 2024👍Благодарю за профессионализм!
- ВВладимир23 октября 2024Кшиштоф приболел, посему была Яна. Спасибо и Кшиштофу, обо всём заранее предупредил и спросил, хотим ли мы отказаться или согласны
- ЛЛариса22 октября 2024К сожалению, в день нашей экскурсии Кшиштоф заболел, и его заменяла Наталья. Но мы абсолютно не пожалели: Наталья прекрасный гид
