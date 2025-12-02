Мои заказы

Увидеть самое главное в Варшаве

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Варшаве на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Варшава шаг за шагом
Пешая
3.5 часа
159 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Варшава шаг за шагом
Погрузитесь в атмосферу Варшавы, пройдитесь по Краковскому предместью и Старому городу, узнайте о жизни варшавян и их традициях
Начало: В Старом городе
9 мар в 08:00
10 мар в 08:00
€130 за всё до 6 чел.
Первое знакомство с Варшавой
Пешая
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Первое знакомство с Варшавой
Индивидуальная обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
Начало: На улице Крулевска
4 мар в 08:00
5 мар в 08:00
от €180 за всё до 15 чел.
Экскурсия в Краков из Варшавы
Пешая
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Краков из Варшавы
Узнать секреты Старого города, Вавельского замка и погрузиться в атмосферу района Казимеж
Начало: На ж/д вокзале Варшавы
4 мар в 07:00
5 мар в 07:00
от €360 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий.
    2 декабря 2025
    Варшава шаг за шагом
    Большое спасибо за насыщенную, интересную экскурсию! Были учтены пожелания участников группы. Спасибо за терпение, профессионализм, интересную подачу информации, переданную любовь к Варшаве!
    Очень рекомендуем!
  • Х
    Хайдар
    20 августа 2025
    Варшава шаг за шагом
    И 10ти звезд мало, чтобы оценить нашу экскурсию! Мы всей компанией были просто в восторге от объема и легкости подачи
    читать дальше

    материала. И главное - бесконечное терпение нашего экскурсовода! Интересно и грамотно выбранный маршрут позволил нам и отдыхать и делать приятные покупки. К тому же экскурсия длилась почти 5 часов вместо заявленных 3,5, что позволило не торопиться и много фотографировать. Без сомнений, это была одна из самых потрясающих экскурсий (и поверьте, нам есть с чем сравнивать). Спасибо огородное за доставленное эстетическое удовольствие!

  • А
    Александр
    30 июня 2025
    Варшава шаг за шагом
    Все хорошо. Гид (Яна, которая заменяла Кшиштова) старался показать максимум достопримечательностей и был отзывчив к пожеланиям клиентов.
  • М
    Мария
    13 мая 2025
    Варшава шаг за шагом
    Мне очень понравилась экскурсия. Спасибо большое.
  • В
    Валерий
    10 мая 2025
    Варшава шаг за шагом
    Отличная экскурсия. Узнали очень много нового об истории Варшавы и смогли её по новому для себя открыть. Интересные места, прекрасные видовые площадки, неспешное и вдумчивое знакомство с городом. Большое спасибо.
  • Г
    Георгий
    29 декабря 2024
    Варшава шаг за шагом
    Всем привет!
    Были на этой экскурсии, все прошло отлично.
    Красивый город, интересная история.

    Прогулка понравилась всем нам!
    Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    7 декабря 2024
    Варшава шаг за шагом
    Нам очень понравилась экскурсия! Все было интересно и на высшем уровне! Рекомендуем
  • S
    Svetlana
    30 ноября 2024
    Варшава шаг за шагом
    👍Благодарю за профессионализм!
  • В
    Владимир
    23 октября 2024
    Варшава шаг за шагом
    Кшиштоф приболел, посему была Яна. Спасибо и Кшиштофу, обо всём заранее предупредил и спросил, хотим ли мы отказаться или согласны
    читать дальше

    пойти на экскурсию с Яной. Ходили 4 часа вместо 3.5. День был не жаркий, зашли и чаю попить и глинтвейна. Рассказ и городе и о жизни - интересно и разнообразно. Вся семья в восторге, несмотря на то, что каждый по-разному относится к достопримечательностям и продолжительности хождений. После экскурсии вполне бодро стали ориентироваться в Старом городе. Спасибо, Яна!

  • Л
    Лариса
    22 октября 2024
    Варшава шаг за шагом
    К сожалению, в день нашей экскурсии Кшиштоф заболел, и его заменяла Наталья. Но мы абсолютно не пожалели: Наталья прекрасный гид
    читать дальше

    и приятный в общении человек. Она подает много информации, но умеет делать это легко, так что не ощущаешь никакой перегрузки. После экскурсии, в следующие дни прогулок по Варшаве, я даже сама удивлялась, как много всего я узнала и запомнила. Это был наш первый раз и первый день в Варшаве, и взять обзорную экскурсию было отличным решением: это помогло нам составить планы на всю неделю нашего пребывания. Также было приятно, что Наталья подстроила экскурсию под нас, чтобы немного захватить то, что нас отдельно заинтересовало, хоть и не было включено в основную программу (стены Варшавского гетто). Кроме того, она порекомендовала нам несколько ресторанов, которые мы очень оценили в последующую неделю, и в целом дала разные ценные подсказки по пребыванию в городе. Мы остались очень довольны и благодарны Наталье за прекрасно проведенное время:)

Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варшаве
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Варшава шаг за шагом;
  2. Первое знакомство с Варшавой;
  3. Экскурсия в Краков из Варшавы.
Какие места ещё посмотреть в Варшаве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Президентский дворец;
  2. Дворцовая площадь;
  3. Улица Новый Свят;
  4. Улица Краковское Предместье;
  5. Варшавский барбакан;
  6. Академия изящных искусств;
  7. Королевский тракт;
  8. Саксонский сад;
  9. Парк Лазенки;
  10. Королевский дворец.
Сколько стоит экскурсия по Варшаве в марте 2026
Сейчас в Варшаве в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 360. Туристы уже оставили гидам 188 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Варшаве (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Самое главное», 188 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май