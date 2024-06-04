Экскурсии проходящие только летом в Варшаве

Найдено 10 экскурсий в категории «Летние» в Варшаве на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По улицам прекрасной Варшавы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
276 отзывов
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Ежедневная прогулка по Варшаве
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
151 отзыв
Ежедневная прогулка по Варшаве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Замковой площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
20 за человека
Варшава шаг за шагом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
143 отзыва
Варшава шаг за шагом
Проследить судьбу города, увидеть его глазами варшавянина и узнать о польской культуре
Начало: В Старом городе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
105 за всё до 6 чел.
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
58 отзывов
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:00
255 за всё до 3 чел.
По Варшаве на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
По Варшаве на велосипеде
Знакомство с городом для любителей активного отдыха
12 июня в 16:30
13 июня в 16:30
от 65 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Варшавой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Первое знакомство с Варшавой
Индивидуальная обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
Начало: На улице Крулевска
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
от 180 за всё до 7 чел.
Дворцовая Варшава
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Дворцовая Варшава
История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
235 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Краков из Варшавы
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Экскурсия в Краков из Варшавы
Узнать секреты Старого города, Вавельского замка и погрузиться в атмосферу района Казимеж
Начало: На ж/д вокзале Варшавы
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 360 за всё до 4 чел.
Магия рождественской Варшавы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Магия рождественской Варшавы
Прогулка по зимней столице с ароматом горячего шоколада и атмосферой волшебства
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
160 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Варшаве
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Варшаве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 15:00
10 июня в 00:00
46 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    4 июня 2024
    По улицам прекрасной Варшавы
    Очень интересная и увлекательная программа и маршрут. Варшава такой красивый город. Спасибо Яне за эту экскурсию. Вы прекрасный рассказчик. Было очень интересно слушать и весело гулять по Варшаве
  • И
    Инга
    3 июня 2024
    Варшава шаг за шагом
    Яна провела потрясающую индивидуальную экскурсию по прекрасной Варшаве. Сердечно благодарю! 🫶
  • А
    Артур
    2 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Варшаве
    Отличная и запоминающаяся экскурсия по старому городу. Мы неожидали что будет так красиво и интересно. После экскурсии сходили на концерт Шопена по рекомендации гида. Нам все очень понравилось.
  • Л
    Ляйля
    25 мая 2024
    По улицам прекрасной Варшавы
    Взять экскурсию по Варшаве было прекрасной идей, а взять ее у Яны вообще отличная! Очень комфортный и приятный рассказ. Видно,
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    что Яна любит город, знает город и чувствует его дух. Сама Варшава прекрасна. Ранее узнав, что центр города был практически полностью восстановлен после 2 мировой войны, была настроена скептически. Но Варшава превзошла мои ожидания. Город восстанавливали из тех же самых камней, что остались после бомбежек. Очень трогательное отношение варшавян к Истории. Город зеленый, климат приятный

  • S
    Svetlana
    19 мая 2024
    По улицам прекрасной Варшавы
    Спасибо большое за такую прекрасную экскурсию. Узнали много интересного)
  • К
    Ксения
    14 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Варшаве
    Везде, где бываю и есть возможность, хожу на экскурсии в 15:15 и не перестаю восхищаться глубиной знаний каждого гида и
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    тем как интересно и воодушевленно они всегда рассказывают! Этот раз не стал исключением - Юлия потрясающе увлекательно провела экскурсию по синему маршруту, 2,5 часа пролетели незаметно. Обязательно еще вернусь на красный 🙂 Большое вам спасибо!

  • M
    Maia
    13 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Варшаве
    Нам повезло сходить на три экскурсии вместе с Юлией, причём две из них мы заказали после участия в первой. Юлия
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    - знающий, начитанный гид, влюблённый в своей город, в польскую историю и культуру. Оба маршрута, синий и красный, составлены толково, с одной стороны проводят по главным достопримечательностям, с другой, показывают уголки, знакомые даже не всем местным жителям. Информация строго по делу, никакой воды, достаточно объёмная, но не перегружающая, поскольку гид тактично подстраивается под нужды и настроения группы. Юлия не только терпеливо отвечает на вопросы взрослых и детей, но и может порекомендовать где поесть и что привезти в качестве сувениров. Мы протестировали рекомендации, сравнили с другими ресторанами, кафе и магазинчиками и согласились с Юлией. Обязательно будем рекомендовать её экскурсии друзьям!

  • A
    Aлександра
    10 мая 2024
    Дворцовая Варшава
    Большое спасибо Яне за прекрасную экскурсию) дарила своей маме и тете, чтобы они могли посмотреть на Варшаву с другой стороны ☺️ обе в полнейшем восторге, а они у меня привереды))))
  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Яна - она просто волшебная!!! Нет экскурсоводов настолько влюбленных в свой город и страну! Наш 10-летний непоседа вел себя ну просто идеально, очарованный волшебным голосом и историями. И это после 7 дней жесккрсий по европейским столицам!!! Варшава в сердце навсегда. Не пожалеете!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
  • И
    Инна
    3 мая 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Спасибо большое Яночке!

Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Летние»

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  4. Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
  5. По Варшаве на велосипеде
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Королевский дворец
  3. Дворцовая площадь
  4. Президентский дворец
  5. Академия изящных искусств
  6. Парк Лазенки
  7. Королевский тракт
  8. Саксонский сад
Сколько стоит экскурсия по Варшаве в июне 2024
Сейчас в Варшаве в категории "Летние" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 20 до 360. Туристы уже оставили гидам 718 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Варшаве (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Летние», 718 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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