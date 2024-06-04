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- знающий, начитанный гид, влюблённый в своей город, в польскую историю и культуру. Оба маршрута, синий и красный, составлены толково, с одной стороны проводят по главным достопримечательностям, с другой, показывают уголки, знакомые даже не всем местным жителям. Информация строго по делу, никакой воды, достаточно объёмная, но не перегружающая, поскольку гид тактично подстраивается под нужды и настроения группы. Юлия не только терпеливо отвечает на вопросы взрослых и детей, но и может порекомендовать где поесть и что привезти в качестве сувениров. Мы протестировали рекомендации, сравнили с другими ресторанами, кафе и магазинчиками и согласились с Юлией. Обязательно будем рекомендовать её экскурсии друзьям!