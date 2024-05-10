A Aлександра Дворцовая Варшава Большое спасибо Яне за прекрасную экскурсию) дарила своей маме и тете, чтобы они могли посмотреть на Варшаву с другой стороны ☺️ обе в полнейшем восторге, а они у меня привереды))))

Е Екатерина Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Яна - она просто волшебная!!! Нет экскурсоводов настолько влюбленных в свой город и страну! Наш 10-летний непоседа вел себя ну просто идеально, очарованный волшебным голосом и историями. И это после 7 дней жесккрсий по европейским столицам!!! Варшава в сердце навсегда. Не пожалеете!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

И Инна Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Спасибо большое Яночке!

К Камила Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Яночка, прекрасный гид ☺️☺️безумно все понравилось ☺️☺️рекомендую на все 100%

Т Татьяна Дворцовая Варшава Экскурсия волшебная: дворцы поражают своей красотой, а Яна -- мастерством рассказчика и знатока истории.

К Катя Дворцовая Варшава Очень интересно и очень много исторических фактов! Несмотря на сильный дождь в начале экскурсии, все очень понравилось!

И Ирина Магия рождественской Варшавы Мы провели потрясающий вечер с Яной, открывшей для нас Варшаву, волшебную и предрождественскую. Спасибо огромное за чудесный рассказ, удивительные места и виды, ответы на постоянно перебивающие вопросы, новые знания, новое понимание и видение. Яна, Вы - лучшая!)

R Ruslan Магия рождественской Варшавы читать дальше интересных мест в Варшаве, а до этого не могли понять что за город, просто ходили по одной улице и все🤦🏻‍♂️ Яна рассказывала очень интересные факты, отвечала на наши вопросы, практически по любым вопросам, видно что человек любит свой город! Супер, спасибо большое! Очень приятный и отзывчивый экскурсовод. Экскурсия по очень красивым местам, жалко была в последний день, только после нее поняли, сколько