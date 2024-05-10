1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:00
€255 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Дворцовая Варшава
История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€235 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия рождественской Варшавы
Прогулка по зимней столице с ароматом горячего шоколада и атмосферой волшебства
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Варшаве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 15:00
10 июня в 00:00
€46 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAлександра10 мая 2024Большое спасибо Яне за прекрасную экскурсию) дарила своей маме и тете, чтобы они могли посмотреть на Варшаву с другой стороны ☺️ обе в полнейшем восторге, а они у меня привереды))))
- ЕЕкатерина7 мая 2024Яна - она просто волшебная!!! Нет экскурсоводов настолько влюбленных в свой город и страну! Наш 10-летний непоседа вел себя ну просто идеально, очарованный волшебным голосом и историями. И это после 7 дней жесккрсий по европейским столицам!!! Варшава в сердце навсегда. Не пожалеете!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
- ИИнна3 мая 2024Спасибо большое Яночке!
- ККамила27 января 2024Яночка, прекрасный гид ☺️☺️безумно все понравилось ☺️☺️рекомендую на все 100%
- ТТатьяна15 августа 2023Экскурсия волшебная: дворцы поражают своей красотой, а Яна -- мастерством рассказчика и знатока истории.
- ККатя10 августа 2023Очень интересно и очень много исторических фактов! Несмотря на сильный дождь в начале экскурсии, все очень понравилось!
- ИИрина23 декабря 2021Мы провели потрясающий вечер с Яной, открывшей для нас Варшаву, волшебную и предрождественскую. Спасибо огромное за чудесный рассказ, удивительные места и виды, ответы на постоянно перебивающие вопросы, новые знания, новое понимание и видение. Яна, Вы - лучшая!)
- RRuslan17 декабря 2021Очень приятный и отзывчивый экскурсовод. Экскурсия по очень красивым местам, жалко была в последний день, только после нее поняли, сколько
- ТТатьяна28 февраля 2020Экскурсия была захватывающая! Спасибо Яночке за прекрасно и познавательно проведённое время! Обязательно ещё вернёмся.
Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «На машине»
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