Экскурсии по Варшаве на машине с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «На машине» в Варшаве на русском языке, цены от €46. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
58 отзывов
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:00
255 за всё до 3 чел.
Дворцовая Варшава
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Дворцовая Варшава
История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
235 за всё до 3 чел.
Магия рождественской Варшавы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Магия рождественской Варшавы
Прогулка по зимней столице с ароматом горячего шоколада и атмосферой волшебства
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
160 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Варшаве
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Варшаве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 15:00
10 июня в 00:00
46 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aлександра
    10 мая 2024
    Дворцовая Варшава
    Большое спасибо Яне за прекрасную экскурсию) дарила своей маме и тете, чтобы они могли посмотреть на Варшаву с другой стороны ☺️ обе в полнейшем восторге, а они у меня привереды))))
  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Яна - она просто волшебная!!! Нет экскурсоводов настолько влюбленных в свой город и страну! Наш 10-летний непоседа вел себя ну просто идеально, очарованный волшебным голосом и историями. И это после 7 дней жесккрсий по европейским столицам!!! Варшава в сердце навсегда. Не пожалеете!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
  • И
    Инна
    3 мая 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Спасибо большое Яночке!
  • К
    Камила
    27 января 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Яночка, прекрасный гид ☺️☺️безумно все понравилось ☺️☺️рекомендую на все 100%
  • Т
    Татьяна
    15 августа 2023
    Дворцовая Варшава
    Экскурсия волшебная: дворцы поражают своей красотой, а Яна -- мастерством рассказчика и знатока истории.
  • К
    Катя
    10 августа 2023
    Дворцовая Варшава
    Очень интересно и очень много исторических фактов! Несмотря на сильный дождь в начале экскурсии, все очень понравилось!
  • И
    Ирина
    23 декабря 2021
    Магия рождественской Варшавы
    Мы провели потрясающий вечер с Яной, открывшей для нас Варшаву, волшебную и предрождественскую. Спасибо огромное за чудесный рассказ, удивительные места и виды, ответы на постоянно перебивающие вопросы, новые знания, новое понимание и видение. Яна, Вы - лучшая!)
  • R
    Ruslan
    17 декабря 2021
    Магия рождественской Варшавы
    Очень приятный и отзывчивый экскурсовод. Экскурсия по очень красивым местам, жалко была в последний день, только после нее поняли, сколько
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    интересных мест в Варшаве, а до этого не могли понять что за город, просто ходили по одной улице и все🤦🏻‍♂️ Яна рассказывала очень интересные факты, отвечала на наши вопросы, практически по любым вопросам, видно что человек любит свой город! Супер, спасибо большое!

  • Т
    Татьяна
    28 февраля 2020
    Магия рождественской Варшавы
    Экскурсия была захватывающая! Спасибо Яночке за прекрасно и познавательно проведённое время! Обязательно ещё вернёмся.

Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Королевский дворец
  3. Дворцовая площадь
  4. Президентский дворец
  5. Академия изящных искусств
  6. Парк Лазенки
  7. Королевский тракт
  8. Саксонский сад
Сколько стоит экскурсия по Варшаве в июне 2024
Сейчас в Варшаве в категории "На машине" можно забронировать 4 экскурсии от 46 до 255. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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