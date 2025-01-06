Ю Юлия Магия рождественской Варшавы Экскурсия была замечательной. Я очень много узнала о истории Варшавы, посмотрела праздничное убранство города, великолепные световые шоу. Всё очень понравилось, время пролетело незаметно.

Л Лариса Магия рождественской Варшавы Все понравилось. Очень красивая рождественская Варшава. Понравился парк света. Яна рассказала много интересного, грамотно отвечала на все наши вопросы.

Рекомендую данную экскурсию всем. Детям также будет интересно.

А Андела Магия рождественской Варшавы Яна очень интересно,красочно показала Рождественскую Варшаву, экскурсия получилась очень душевная,такая знаете, как будто прослушали звон колокольчика, рекомендуем хорошая фирма и очень хороший экскурсовод. ❤️❤️❤️❤️❤️

И Ирина Магия рождественской Варшавы Мы провели потрясающий вечер с Яной, открывшей для нас Варшаву, волшебную и предрождественскую. Спасибо огромное за чудесный рассказ, удивительные места и виды, ответы на постоянно перебивающие вопросы, новые знания, новое понимание и видение. Яна, Вы - лучшая!)

R Ruslan Магия рождественской Варшавы читать дальше интересных мест в Варшаве, а до этого не могли понять что за город, просто ходили по одной улице и все🤦🏻‍♂️

Яна рассказывала очень интересные факты, отвечала на наши вопросы, практически по любым вопросам, видно что человек любит свой город! Супер, спасибо большое! Очень приятный и отзывчивый экскурсовод. Экскурсия по очень красивым местам, жалко была в последний день, только после нее поняли, сколько

Т Татьяна Магия рождественской Варшавы Экскурсия была захватывающая! Спасибо Яночке за прекрасно и познавательно проведённое время! Обязательно ещё вернёмся.

Е Елизавета Магия рождественской Варшавы Несмотря на холодную и ветренную погоду Яна смог сделать экскурсию интересной и захватывающей. Спасибо большое!

С Светлана Магия рождественской Варшавы

Варшава -прекрасный город, а праздничный наряд создает настоящую сказку.

успели поговорить об истории от далекой до современной, насладиться ароматным горячим шоколадом,посмотреть потрясающе украшенный множеством огней, дворец Вилянув. Большое спасибо нашему гиду Яне за отлично проведенное время.Варшава -прекрасный город, а праздничный наряд создает настоящую сказку.Яна-замечательный, очень много знающий

Б Борис Магия рождественской Варшавы Замечательно, все к месту, Яна просто супер экскурсовод, всем рекомендую, для такой экскурсии совсем не дорого.

Л Люба Магия рождественской Варшавы Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. большое спасибо.

Л Леонид Магия рождественской Варшавы Отличная экскурсия, посмотрели и центр Варшавы и Вилянув. Немного замёрзли, особенно в Вилянуве, так что одевайтесь потеплее:)

Н Наталья Магия рождественской Варшавы Варшава - удивительный город, с трагической судьбой, но очень доброжелательный и прекрасный. Благодаря Яне мы ощутили ту невероятную атмосферу Рождества, за которой, собственно и ехали. Отличная экскурсия, 4 часа пролетели быстро, легко, познавательно и вкусно. Спасибо большое за подаренные впечатления!