Старый город 🏙️ Варшавы внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО и этот факт мотивирует многих туристов, приезжающих в Варшаву прогуляться 👣 по улочкам «Старего Мяста». Во время экскурсии 🧭 вы полюбуетесь архитектурными ансамблями польской столицы ⭐️ и узнаете много нового из жизни королей и польской аристократии. Вы узнаете о интересных фактах, ярких событиях и легендарных личностях, которые оставили свой след в истории 📖 Варшавы и государства. Во время экскурсии вы увидите Рыночную площадь с символом города – русалочкой, кафедральный собор св. Иоанна (возможно посещение интерьеров), королевский замок 🏰 (без посещения интерьеров), Краковское предместье с дворцами польской аристократии и другие значимые достопримечательности 🏛️ старого города.