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Экскурсия по Старому городу Варшавы (пешеходная)

4.8
4 отзыва
DariaTour
DariaTour – Гид из Варшавы
Старый город 🏙️ Варшавы внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО и этот факт мотивирует многих туристов, приезжающих в Варшаву прогуляться 👣 по улочкам «Старего Мяста». Во время экскурсии 🧭 вы полюбуетесь архитектурными ансамблями польской столицы ⭐️ и узнаете много нового из жизни королей и польской аристократии. Вы узнаете о интересных фактах, ярких событиях и легендарных личностях, которые оставили свой след в истории 📖 Варшавы и государства. Во время экскурсии вы увидите Рыночную площадь с символом города – русалочкой, кафедральный собор св. Иоанна, Королевский замок 🏰, Краковское предместье с дворцами польской аристократии и другие значимые достопримечательности 🏛️ старого города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-40 человек

  • €85 за экскурсию

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Экскурсия по Старому городу Варшавы (пешеходная)
Экскурсия по Старому городу Варшавы (пешеходная)

Что вы увидите

  • Старый город
  • Рыночная площадь
  • кафедральный собор св. Иоанна (возможно посещение интерьеров)
  • Королевский замок (без посещения интерьеров)
  • Краковское предместье с дворцами польской аристократии
Старый город 🏙️ Варшавы внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО и этот факт мотивирует многих туристов, приезжающих в Варшаву прогуляться 👣 по улочкам «Старего Мяста». Во время экскурсии 🧭 вы полюбуетесь архитектурными ансамблями польской столицы ⭐️ и узнаете много нового из жизни королей и польской аристократии. Вы узнаете о интересных фактах, ярких событиях и легендарных личностях, которые оставили свой след в истории 📖 Варшавы и государства. Во время экскурсии вы увидите Рыночную площадь с символом города – русалочкой, кафедральный собор св. Иоанна (возможно посещение интерьеров), королевский замок 🏰 (без посещения интерьеров), Краковское предместье с дворцами польской аристократии и другие значимые достопримечательности 🏛️ старого города.
Что входит
  • гид
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия по Старому городу Варшавы (пешеходная)
Экскурсия по Старому городу Варшавы (пешеходная)
Экскурсия по Старому городу Варшавы (пешеходная)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DariaTour
DariaTour
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4 отзыва оставили туристы

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