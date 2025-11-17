Индивидуальная
до 5 чел.
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
«Вы узнаете о национальных традициях поляков, их кулинарных пристрастиях и любимом месте встреч в Варшаве»
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Магия рождественской Варшавы
Зимняя Варшава очаровывает огнями и ароматами. Прогулка по праздничным улицам, дегустация шоколада и вино на рождественском базаре - все это ждет вас
«Завершится наша прогулка в Старом городе, где вы сможете продолжить чудесный вечер в ресторане или пабе, пробуя традиционные блюда польской кухни»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€180 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Варшавой каждый день
Погрузитесь в контрасты Варшавы, где история встречается с современностью. Два маршрута на выбор, чтобы увидеть город с разных сторон
Начало: На Замковой площади
«Маршрут также охватит улицу Новы Свят — так вы повторите путь королей, любуясь по пути дворянскими резиденциями, а также увидите арт-объекты и популярные кафе и бары»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Варшавой
Варшава удивляет контрастами. Выберите один из маршрутов и откройте для себя город, где история и современность переплетаются в каждом уголке
Начало: У колонны Сигизмунда
«Маршрут также охватит улицу Новы Свят — так вы повторите путь королей, любуясь по пути дворянскими резиденциями, а также увидите арт-объекты и популярные кафе и бары»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна17 ноября 2025Отличная возможность узнать больше о истории Варшавы. Много интересных фактов. Экскурсовод знающий и пунктуальный.
- ООльга17 ноября 2025Юлия - отличный гид!
- ААнжелика13 ноября 2025Рекомендую. Интересно, познавательно, замечательно. 🌸
- ЛЛана6 ноября 2025Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод, интересный маршрут (синий). Рекомендую всем гостям города!
- ЕЕвгений3 ноября 2025Спасибо было все информативно и круто!!!! Гид профессионал своего дела!!!!
- ННаталья25 октября 2025Мы очень благодарны Юлии за экскурсию. Она -мастер своего дела. Было очень интересно и познавательно,даже несмотря на проливной дождь в течение всего дня. Благодарны ей за рекомендации к посещению интресных мест в Варшаве,которые не вошли в экскурсию. Обязательно вернемся еще!
- ССабина22 октября 2025Юлия -замечательный гид,настоящий профессионал! Отличная экскурсия и при этом гид очень внимательная
- ДДарья21 октября 2025Все супер, я бы и второй раз сходила, столько информации
- ММарина21 октября 2025Юрий - прекрасный рассказчик,влюблённый(по-моему), в Варшаву человек. Мне очень понравилось, что его рассказ не был перегружен "историческими" анекдотами. Мы решили, что непременно попробуем записаться на следующие экскурсии Юрия.
- ЕЕдуард8 октября 2025Яна замечательный гид, одна из лучших которые у нас когда либо были! Знает о Варшаве и о Польше абсолютно все! Может ответить на любой ваш вопрос.
Прекрасная, познавательная экскурсия.
Большое спасибо, Яна!
- ДДмитрий6 октября 2025Спасибо!
Очень жизнерадостно, познавательно и интересно! 🫶
- ААлексей4 октября 2025все прошло отлично!
- ББелла3 октября 2025Отличная экскурсия. Яна прекрасный гид. Все было интересно и совсем не скучно. Время пролетело незаметно. Нам всем очень понравилось. Можно смело рекомендовать. Я на удачи вам и огромное спасибо за вашу интересный рассказ о прекрасном городе в который мы влюбились
- ЖЖанна29 сентября 2025Все очень понравилось. Получилась великолепная прогулка по Старому городу. Останавливались на кофе и десерт в уютных и очень вкусных кафе,
- kkarina24 сентября 2025Яна прекрасный экскурсовод! Приятный,лёгкий в общении,образованный человек, время пролетело быстро и интересно,советую взять блокнотик и записывать,т. к очень много информации. Советую от всего сердца только Яну!
- ННаталья22 сентября 2025Замечательная экскурсия! Юлия, отлично владеет информацией. 3 часа пролетели не заметно. Мы первый раз в этом городе. Остались очень довольны.
- ААлика21 сентября 2025Вчера были с парнем на экскурсии по синему маршруту! Безумно понравилось, узнали очень много нового! От всей души благодарим нашего экскурсовода Юлию за такой интересный и увлекательный рассказ🤗 В скором времени планируем посетить экскурсию по красному маршруту!
- ГГалина20 сентября 2025Ходила на экскурсию по Варшаве по синему маршруту. Очень интересно рассказала Юлия. Планирую посетить и другие маршруты и экскурсии.
- ААнна12 сентября 2025Благодарю гида и организаторов за чудесную экскурсию! Интересный маршрут, глубокие знания гида, много приятных впечатлений. Я очень довольна, всячески рекомендую!
- ССага8 сентября 2025Экскурсию брали для отца.
(Борис).
Ни разу не пожалели, что взяли экскурсию. Брали за день, пришло 3 человека. Всё точно соответствовало описанию:
