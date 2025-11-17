Мои заказы

Гастрономические экскурсии Варшавы

Найдено 4 экскурсии в категории «Гастрономические» в Варшаве на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По улицам прекрасной Варшавы
Пешая
3 часа
342 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
«Вы узнаете о национальных традициях поляков, их кулинарных пристрастиях и любимом месте встреч в Варшаве»
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
€120 за всё до 5 чел.
Магия рождественской Варшавы
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Магия рождественской Варшавы
Зимняя Варшава очаровывает огнями и ароматами. Прогулка по праздничным улицам, дегустация шоколада и вино на рождественском базаре - все это ждет вас
«Завершится наша прогулка в Старом городе, где вы сможете продолжить чудесный вечер в ресторане или пабе, пробуя традиционные блюда польской кухни»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€180 за всё до 3 чел.
Свидание с Варшавой каждый день
Пешая
2 часа
193 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Варшавой каждый день
Погрузитесь в контрасты Варшавы, где история встречается с современностью. Два маршрута на выбор, чтобы увидеть город с разных сторон
Начало: На Замковой площади
«Маршрут также охватит улицу Новы Свят — так вы повторите путь королей, любуясь по пути дворянскими резиденциями, а также увидите арт-объекты и популярные кафе и бары»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€25 за человека
Личное свидание с Варшавой
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Варшавой
Варшава удивляет контрастами. Выберите один из маршрутов и откройте для себя город, где история и современность переплетаются в каждом уголке
Начало: У колонны Сигизмунда
«Маршрут также охватит улицу Новы Свят — так вы повторите путь королей, любуясь по пути дворянскими резиденциями, а также увидите арт-объекты и популярные кафе и бары»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    17 ноября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Отличная возможность узнать больше о истории Варшавы. Много интересных фактов. Экскурсовод знающий и пунктуальный.
  • О
    Ольга
    17 ноября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Юлия - отличный гид!
    Юлия - отличный гид!
  • А
    Анжелика
    13 ноября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Рекомендую. Интересно, познавательно, замечательно. 🌸
  • Л
    Лана
    6 ноября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод, интересный маршрут (синий). Рекомендую всем гостям города!
  • Е
    Евгений
    3 ноября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Спасибо было все информативно и круто!!!! Гид профессионал своего дела!!!!
  • Н
    Наталья
    25 октября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Мы очень благодарны Юлии за экскурсию. Она -мастер своего дела. Было очень интересно и познавательно,даже несмотря на проливной дождь в течение всего дня. Благодарны ей за рекомендации к посещению интресных мест в Варшаве,которые не вошли в экскурсию. Обязательно вернемся еще!
    Мы очень благодарны Юлии за экскурсию. Она -мастер своего дела. Было очень интересно и познавательно,даже несмотря
  • С
    Сабина
    22 октября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Юлия -замечательный гид,настоящий профессионал! Отличная экскурсия и при этом гид очень внимательная
  • Д
    Дарья
    21 октября 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Все супер, я бы и второй раз сходила, столько информации
  • М
    Марина
    21 октября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Юрий - прекрасный рассказчик,влюблённый(по-моему), в Варшаву человек. Мне очень понравилось, что его рассказ не был перегружен "историческими" анекдотами. Мы решили, что непременно попробуем записаться на следующие экскурсии Юрия.
  • Е
    Едуард
    8 октября 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Яна замечательный гид, одна из лучших которые у нас когда либо были! Знает о Варшаве и о Польше абсолютно все! Может ответить на любой ваш вопрос.
    Прекрасная, познавательная экскурсия.
    Большое спасибо, Яна!
  • Д
    Дмитрий
    6 октября 2025
    Личное свидание с Варшавой
    Спасибо!
    Очень жизнерадостно, познавательно и интересно! 🫶
    Спасибо!Спасибо!Спасибо!Спасибо!Спасибо!
  • А
    Алексей
    4 октября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    все прошло отлично!
  • Б
    Белла
    3 октября 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Отличная экскурсия. Яна прекрасный гид. Все было интересно и совсем не скучно. Время пролетело незаметно. Нам всем очень понравилось. Можно смело рекомендовать. Я на удачи вам и огромное спасибо за вашу интересный рассказ о прекрасном городе в который мы влюбились
  • Ж
    Жанна
    29 сентября 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Все очень понравилось. Получилась великолепная прогулка по Старому городу. Останавливались на кофе и десерт в уютных и очень вкусных кафе,
    читать дальше

    по нашей просьбе. Смогли уловить непередаваемую атмосферу Польского королевства. Получили массу полезных советов, как самостоятельно осмотреть еще несколько интересных места. Большое спасибо!

  • k
    karina
    24 сентября 2025
    По улицам прекрасной Варшавы
    Яна прекрасный экскурсовод! Приятный,лёгкий в общении,образованный человек, время пролетело быстро и интересно,советую взять блокнотик и записывать,т. к очень много информации. Советую от всего сердца только Яну!
  • Н
    Наталья
    22 сентября 2025
    Личное свидание с Варшавой
    Замечательная экскурсия! Юлия, отлично владеет информацией. 3 часа пролетели не заметно. Мы первый раз в этом городе. Остались очень довольны.
  • А
    Алика
    21 сентября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Вчера были с парнем на экскурсии по синему маршруту! Безумно понравилось, узнали очень много нового! От всей души благодарим нашего экскурсовода Юлию за такой интересный и увлекательный рассказ🤗 В скором времени планируем посетить экскурсию по красному маршруту!
    Вчера были с парнем на экскурсии по синему маршруту! Безумно понравилось, узнали очень много нового! ОтВчера были с парнем на экскурсии по синему маршруту! Безумно понравилось, узнали очень много нового! ОтВчера были с парнем на экскурсии по синему маршруту! Безумно понравилось, узнали очень много нового! От
  • Г
    Галина
    20 сентября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Ходила на экскурсию по Варшаве по синему маршруту. Очень интересно рассказала Юлия. Планирую посетить и другие маршруты и экскурсии.
  • А
    Анна
    12 сентября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Благодарю гида и организаторов за чудесную экскурсию! Интересный маршрут, глубокие знания гида, много приятных впечатлений. Я очень довольна, всячески рекомендую!
  • С
    Сага
    8 сентября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Экскурсию брали для отца.
    (Борис).
    Ни разу не пожалели, что взяли экскурсию. Брали за день, пришло 3 человека. Всё точно соответствовало описанию:
    читать дальше

    четко и организовано.
    экскурсовод (по имени Елена,если не ошибаюсь) объясняла все интересно, отвечала на вопросы.
    Перед Варшавой были в Будапеште, но тогда не знали об экскурсиях на Трипстере, там тоже стоило взять экскурсию. Теперь будем знать и пользоваться 👍

    Экскурсию брали для отца

Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варшаве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По улицам прекрасной Варшавы
  2. Магия рождественской Варшавы
  3. Свидание с Варшавой каждый день
  4. Личное свидание с Варшавой
Какие места ещё посмотреть в Варшаве
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Парк Лазенки
  2. Старый город
  3. Дворцовая площадь
  4. Саксонский сад
  5. Королевский дворец
  6. Президентский дворец
  7. Академия изящных искусств
  8. Королевский тракт
Сколько стоит экскурсия по Варшаве в декабре 2025
Сейчас в Варшаве в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 180. Туристы уже оставили гидам 556 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Варшавы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025