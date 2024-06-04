1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
«Заглянете в Саксонский парк и прогуляетесь по Королевскому тракту — улице, по которой в столицу въезжали короли»
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Варшаве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Замковой площади
«Эта прогулка пройдет по улице-истории, которая связывает старую и современную Варшаву, мимо ее многочисленных достопримечательностей»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Варшава шаг за шагом
Проследить судьбу города, увидеть его глазами варшавянина и узнать о польской культуре
Начало: В Старом городе
«Начнем с улицы-истории Краковское предместье, где поговорим о ее названии и зайдем в храмы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Варшавой
Индивидуальная обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
Начало: На улице Крулевска
«Знакомиться с польской столицей вы начнете на улице Краковское предместье — главном проспекте, связывающем Старый город и современные районы»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
от €180 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина4 июня 2024Очень интересная и увлекательная программа и маршрут. Варшава такой красивый город. Спасибо Яне за эту экскурсию. Вы прекрасный рассказчик. Было очень интересно слушать и весело гулять по Варшаве
- ИИнга3 июня 2024Яна провела потрясающую индивидуальную экскурсию по прекрасной Варшаве. Сердечно благодарю! 🫶
- ААртур2 июня 2024Отличная и запоминающаяся экскурсия по старому городу. Мы неожидали что будет так красиво и интересно. После экскурсии сходили на концерт Шопена по рекомендации гида. Нам все очень понравилось.
- ЛЛяйля25 мая 2024Взять экскурсию по Варшаве было прекрасной идей, а взять ее у Яны вообще отличная! Очень комфортный и приятный рассказ. Видно,
- SSvetlana19 мая 2024Спасибо большое за такую прекрасную экскурсию. Узнали много интересного)
- ККсения14 мая 2024Везде, где бываю и есть возможность, хожу на экскурсии в 15:15 и не перестаю восхищаться глубиной знаний каждого гида и
- MMaia13 мая 2024Нам повезло сходить на три экскурсии вместе с Юлией, причём две из них мы заказали после участия в первой. Юлия
- ЛЛюдмила30 апреля 2024Отличная,интересная экскурсия. Была семейная группа. Учитывали потребности всех участников. Наталья замечательный экскурсовод, знающий историю и умеющий интересно преподнести. Очень рекомендуем.
- TTatjana28 октября 2023Очень приятный гид, рассказывала интересно, отвечала на вопросы, заводила в необычные места. Дала рекомендации по местной кухне, по транспорту. Были с четырьмя детьми, интересно было всем, и взрослым, и детям. Рекомендую!
- RRaimonds3 июля 2023Кшиштоф, к сожалению заболел и его замещала Яна. Эти оценки Яне.
Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Варшаве в июне 2024
Сейчас в Варшаве в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 20 до 180. Туристы уже оставили гидам 593 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Варшавы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод