DariaTour проводит ещё 6 экскурсий

Варшава-Краков на поезде 🚂. 7. 50 посадка на поезд Варшава-Краков

10. 51 встреча с гидом на перроне в Кракове.

11. 00-14. 00 Обзорная экскурсия ⛳ по Кракову с русскоязычным экскурсоводом.

Во время экскурсии 🧭 Вы посетите самые интересные места Старого Кракова: Крепостные стены и Барбакан, ул. Флорианскую, Рыночную площадь, на которой находятся Мариацкий костел, Суконные ряды и Ратушная башня. В экскурсию войдет также посещение университетского квартала и Вавельского холма с кафедральным собором (посещение интерьеров) и двором королевского замка.

14. 00- 18. 15 Свободное время, перерыв на обед в ресторане польской кухни 🥧, покупка сувениров

ок. 18. 40-21. 41 ( или ок. 17. 40-20. 35) переезд в Варшаву

Внимание! Стоимость тура указана за человека.

1 чел. 170 евро, 2 чел. 130 евро, 3 чел. 115 евро, 4 -5 чел. 105 евро, 6 -7 чел. 95 евро