DariaTour проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия в Краков из Варшавы

DariaTour
DariaTour – Гид из Варшавы
Во время экскурсии 🧭 Вы посетите самые интересные места Старого Кракова: Крепостные стены и Барбакан, ул.

Флорианскую, Рыночную площадь, на которой находятся Мариацкий костел, Суконные ряды и Ратушная башня.

В экскурсию ⛳ войдет также посещение университетского квартала и Вавельского холма с кафедральным собором (посещение интерьеров) и двором королевского замка.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €185 за экскурсию

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Экскурсия в Краков из Варшавы
Экскурсия в Краков из Варшавы
Варшава-Краков на поезде 🚂. 7. 50 посадка на поезд Варшава-Краков
10. 51 встреча с гидом на перроне в Кракове.
11. 00-14. 00 Обзорная экскурсия ⛳ по Кракову с русскоязычным экскурсоводом.
Во время экскурсии 🧭 Вы посетите самые интересные места Старого Кракова: Крепостные стены и Барбакан, ул. Флорианскую, Рыночную площадь, на которой находятся Мариацкий костел, Суконные ряды и Ратушная башня. В экскурсию войдет также посещение университетского квартала и Вавельского холма с кафедральным собором (посещение интерьеров) и двором королевского замка.
14. 00- 18. 15 Свободное время, перерыв на обед в ресторане польской кухни 🥧, покупка сувениров
ок. 18. 40-21. 41 ( или ок. 17. 40-20. 35) переезд в Варшаву
Внимание! Стоимость тура указана за человека.
1 чел. 170 евро, 2 чел. 130 евро, 3 чел. 115 евро, 4 -5 чел. 105 евро, 6 -7 чел. 95 евро
Что входит
  • ж/д билеты Варшава-Краков и Краков-Варшава на поезде 2 класса
  • услуги русскоязычного гида в Кракове (3 часа)
  • встреча на перроне и посадка на обратный поезд
Что не входит
  • питание
  • личные расходы
  • трансфер от/до отеля в Варшаве.
Начало
🚩 на перроне в Кракове
Место завершения
🏁 вокзал в Кракове
Экскурсия в Краков из Варшавы
Экскурсия в Краков из Варшавы
Экскурсия в Краков из Варшавы
Экскурсия в Краков из Варшавы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DariaTour
DariaTour
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