Торунь находится в Куявско-Поморском воеводстве между городами Гданьск, Варшава, Лодзь и Познань. Если Вы направляетесь из Варшавы в Гданьск, то Торунь может стать одним из пунктов Вашего путешествия. Город 🏙️ находится в ок. 210 км от Варшавы и 170 км. от Гданьска.

Экскурсия по Торуни (2 ч):

Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете историю 📖 города и ознакомитесь с его главными достопримечательностями: - Кривая башня, - Монастырские ворота, - Дом Коперника (без посещения), - Кафедральный собор (без посещения), - памятник Коперника, - Городская Ратуша, - Рыночная площадь, - костел Девы Марии с посещением

Дополнительно вы можете заказать:

Экскурсия в форт IV (2ч. ): Особенно СОВЕТУЕМ для детей!

Экскурсия пройдет по форту IV - военному объекту, где находилась прусская армия во времена раздела Польши (18-19вв). Некоторая часть трассы ведет под землей, которую туристы проходят с факелами. По пути Вы также посетите резервацию летучих мышей (хороший туристов они не атакуют). В форте также находится отель 🏨, где можно переночевать. Очень советуем эту трассу как детям так и взрослым.

- Экскурсия ⛳ в этнографический музей 🖼 (до 2ч. ):

В этнографическом парке 🌳 Вы сможете увидеть и узнать много о давней жизни региона, его культуре и традициях. Вашему вниманию будут представлены традиционные дома Куявско-Поморского воеводства, современная мульти-медиальная выставка о народных традициях, местном быте и жизни людей. Очень интересно как детям, так и взрослым.

Время работы музея: