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Экскурсия в Торунь из Варшавы

DariaTour
DariaTour – Гид из Варшавы
Вас ждет путешествие в одни из самых красивых 🤩 городов Польши — Торунь.

Вместе мы пройдемся по старинным улочкам, будто вышедшим из сказок.

Осмотрим главные архитектурные строения города и посетим старинный Костел Пресвятой Девы Марии.

После знакомства с городом, у вас будет возможность выбрать одну из предложенных экскурсий в Этнографический музей 🖼 или военный форт IV, где вы еще больше погрузитесь в историю 📖 Польши и узнаете о ней необычные факты.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • €84.5 за экскурсию

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Экскурсия в Торунь из Варшавы
Экскурсия в Торунь из Варшавы

Что вы увидите

  • Кривая башня
  • Монастырские ворота
  • Дом Коперника (без посещения)
  • Кафедральный собор (без посещения)
  • памятник Коперника
  • Городская Ратуша
  • Рыночная площадь
  • костел Девы Марии с посещением
Торунь находится в Куявско-Поморском воеводстве между городами Гданьск, Варшава, Лодзь и Познань. Если Вы направляетесь из Варшавы в Гданьск, то Торунь может стать одним из пунктов Вашего путешествия. Город 🏙️ находится в ок. 210 км от Варшавы и 170 км. от Гданьска.

Экскурсия по Торуни (2 ч):

    Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете историю 📖 города и ознакомитесь с его главными достопримечательностями: - Кривая башня, - Монастырские ворота, - Дом Коперника (без посещения), - Кафедральный собор (без посещения), - памятник Коперника, - Городская Ратуша, - Рыночная площадь, - костел Девы Марии с посещением

    Дополнительно вы можете заказать:

    • Экскурсия в форт IV (2ч. ): Особенно СОВЕТУЕМ для детей!
    • Экскурсия пройдет по форту IV - военному объекту, где находилась прусская армия во времена раздела Польши (18-19вв). Некоторая часть трассы ведет под землей, которую туристы проходят с факелами. По пути Вы также посетите резервацию летучих мышей (хороший туристов они не атакуют). В форте также находится отель 🏨, где можно переночевать. Очень советуем эту трассу как детям так и взрослым.

    - Экскурсия ⛳ в этнографический музей 🖼 (до 2ч. ):

    • В этнографическом парке 🌳 Вы сможете увидеть и узнать много о давней жизни региона, его культуре и традициях. Вашему вниманию будут представлены традиционные дома Куявско-Поморского воеводства, современная мульти-медиальная выставка о народных традициях, местном быте и жизни людей. Очень интересно как детям, так и взрослым.

    Время работы музея:

    • зимний сезон: октябрь – апрель: вт. -пт. : 09:00-16:00, сб. -вс. : 10:00-16:00 (в ноябре и феврале музей под открытым небом открыт до 15:00).
    • летний сезон: май – июнь: вт., чт. : 09:00-17:00, ср. : 09:00-16:00, пт. : 10:00-18:00, сб., вс. : 10:00-18:00; июль – сентябрь: вт., чт., сб., вс. : 10:00-18:00, ср. : 09:00-16:00, пт. : 10:00-18. 00.
    Что входит
    • услуги гида
    • билеты на Поезд 2 класс Варшава-Торунь-Варшава (опционально)
    • Экскурсия в форт IV (опционально)
    • Экскурсия в этнографический музей (опционально)
    Что не входит
    • личные расходы
    • питание
    Начало и место завершения
    🚩 см. ваучер
    Экскурсия в Торунь из Варшавы
    Экскурсия в Торунь из Варшавы
    Экскурсия в Торунь из Варшавы

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
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